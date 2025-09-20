ETV Bharat / offbeat

నోరూరించే "దహీ చికెన్" - కూల్ వెదర్​లో ఘాటుగా అదుర్స్!

- రెగ్యులర్ చికెన్ కర్రీలను మించిన టేస్ట్ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవడం పక్కా!

Dahi Chicken Recipe
Dahi Chicken Recipe (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 20, 2025 at 2:06 PM IST

3 Min Read
Dahi Chicken Recipe in Telugu : వాతావరణం కూల్​గా ఉన్నప్పుడు చాలా మంది గరంగరంగా నాన్​వెజ్ రెసిపీలను టేస్ట్ చేయాలనుకుంటారు. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ పీపుల్ చికెన్ కర్రీని వండుకుంటుంటారు. అదే చికెన్ కర్రీని ఎప్పుడే తినే రుచిలో కాకుండా సరికొత్తగా ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, మీకోసమే ఈ సూపర్ రెసిపీ. అదే, మసాలా ఫ్లేవర్స్​తో ఘుమఘుమలాడే "దహీ చికెన్".

పెరుగు, ఆవ మసాలా వంటివి కలిపి ప్రిపేర్ చేసుకునే ఈ కర్రీ టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. కాస్త ఘాటుగా, కాస్త కారంగా ఈ కర్రీ వేడి వేడి అన్నంతోపాటు చపాతీ, రోటీ, పులావ్ ఇలా అన్నింట్లోకి మంచి రుచినిస్తుంది. పైగా దీన్ని ఎవరైనా చాలా తక్కువ టైమ్​లో ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, స్పైసీ అండ్ టేస్టీ చికెన్ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

మారినేషన్‌కోసం :

  • అరకేజీ - చికెన్
  • అరకప్పు - పెరుగు
  • రెండు చెంచాలు - అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్
  • ఒక చెంచా - పచ్చిమిర్చి పేస్ట్
  • ఒక టేబుల్​స్పూన్ - జీలకర్ర పొడి
  • ఒక చెంచా - మిరియాల పొడి
  • అర చెంచా - గరంమసాలా
  • అర చెంచా - పసుపు
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు

కర్రీ కోసం :

  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - నెయ్యి
  • రెండు - ఉల్లిపాయలు
  • ఏడెనిమిది - జీడిపప్పులు
  • మూడ్నాలుగు - పచ్చిమిర్చి
  • ఒక చెంచా - కసూరిమేతి
  • చిన్న కట్ట - కొత్తిమీర

తయారీ విధానం :

  • మసాలా ఫ్లేవర్​తో ఘుమఘుమలాడే చికెన్ కర్రీ తయారీ కోసం ముందుగా ఒక చిన్న గిన్నెలో జీడిపప్పులు తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి తగినన్ని నీళ్లు పోసి కొద్దిసేపు నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు చికెన్​ని మారినేట్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ముందుగా చికెన్​ని శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి.
  • తర్వాత ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలో పెరుగు, పచ్చిమిర్చి పేస్ట్, అల్లంవెల్లుల్లి ముద్ద, జీలకర్రపొడి, మిరియాల పొడి, గరంమసాలా, పసుపు, ఉప్పు వేసుకొని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
  • తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కలను యాడ్ చేసుకుని వాటికి మసాలా మిశ్రమం మంచిగా పట్టేలా బాగా మిక్స్ చేసుకొని అరగంటపాటు పక్కనుంచాలి.
  • ఆలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఉల్లిపాయలను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే, చిన్న మిక్సీ జార్​లో నానబెట్టుకున్న జీడిపప్పులు, పచ్చిమిర్చిలను ముక్కలుగా తుంపి వేసుకుని మెత్తని పేస్ట్​లా చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కర్రీ తయారీకి ఒక కడాయి పెట్టుకుని నెయ్యి వేసుకోవాలి. అది కరిగి వేడయ్యాక ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి ఆనియన్స్ కాస్త రంగు మారేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్ వేగాక మారినేట్ చేసి అరగంటపాటు పక్కనుంచి చికెన్ మిశ్రమాన్ని యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత స్టవ్​ను లో-ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మూతపెట్టి పావుగంట పాటు ఉడకనివ్వాలి. ఇలా ఉడికించుకునే క్రమంలో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి.
  • పావుగంట తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న జీడిపప్పు - పచ్చిమిర్చి పేస్ట్, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కప్పు గోరువెచ్చని వాటర్ యాడ్ చేసి అంతా బాగా కలిసేలా కలిపి మరికాసేపు ఉడికించాలి.
  • ఆ మిశ్రమం ఉడుకుతున్న క్రమంలో కసూరిమేతి, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి మరో ఐదారు నిమిషాలపాటు ఉడికించుకుని దింపేసుకుంటే చాలు. అంతే, మసాలా ఫ్లేవర్స్​తో నోరూరించే "దహీ చికెన్ కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!

