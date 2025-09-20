నోరూరించే "దహీ చికెన్" - కూల్ వెదర్లో ఘాటుగా అదుర్స్!
- రెగ్యులర్ చికెన్ కర్రీలను మించిన టేస్ట్ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవడం పక్కా!
Published : September 20, 2025 at 2:06 PM IST
Dahi Chicken Recipe in Telugu : వాతావరణం కూల్గా ఉన్నప్పుడు చాలా మంది గరంగరంగా నాన్వెజ్ రెసిపీలను టేస్ట్ చేయాలనుకుంటారు. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ పీపుల్ చికెన్ కర్రీని వండుకుంటుంటారు. అదే చికెన్ కర్రీని ఎప్పుడే తినే రుచిలో కాకుండా సరికొత్తగా ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, మీకోసమే ఈ సూపర్ రెసిపీ. అదే, మసాలా ఫ్లేవర్స్తో ఘుమఘుమలాడే "దహీ చికెన్".
పెరుగు, ఆవ మసాలా వంటివి కలిపి ప్రిపేర్ చేసుకునే ఈ కర్రీ టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. కాస్త ఘాటుగా, కాస్త కారంగా ఈ కర్రీ వేడి వేడి అన్నంతోపాటు చపాతీ, రోటీ, పులావ్ ఇలా అన్నింట్లోకి మంచి రుచినిస్తుంది. పైగా దీన్ని ఎవరైనా చాలా తక్కువ టైమ్లో ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, స్పైసీ అండ్ టేస్టీ చికెన్ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
మారినేషన్కోసం :
- అరకేజీ - చికెన్
- అరకప్పు - పెరుగు
- రెండు చెంచాలు - అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్
- ఒక చెంచా - పచ్చిమిర్చి పేస్ట్
- ఒక టేబుల్స్పూన్ - జీలకర్ర పొడి
- ఒక చెంచా - మిరియాల పొడి
- అర చెంచా - గరంమసాలా
- అర చెంచా - పసుపు
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
కర్రీ కోసం :
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - నెయ్యి
- రెండు - ఉల్లిపాయలు
- ఏడెనిమిది - జీడిపప్పులు
- మూడ్నాలుగు - పచ్చిమిర్చి
- ఒక చెంచా - కసూరిమేతి
- చిన్న కట్ట - కొత్తిమీర
తయారీ విధానం :
- మసాలా ఫ్లేవర్తో ఘుమఘుమలాడే చికెన్ కర్రీ తయారీ కోసం ముందుగా ఒక చిన్న గిన్నెలో జీడిపప్పులు తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి తగినన్ని నీళ్లు పోసి కొద్దిసేపు నానబెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు చికెన్ని మారినేట్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ముందుగా చికెన్ని శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి.
- తర్వాత ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలో పెరుగు, పచ్చిమిర్చి పేస్ట్, అల్లంవెల్లుల్లి ముద్ద, జీలకర్రపొడి, మిరియాల పొడి, గరంమసాలా, పసుపు, ఉప్పు వేసుకొని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
- తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కలను యాడ్ చేసుకుని వాటికి మసాలా మిశ్రమం మంచిగా పట్టేలా బాగా మిక్స్ చేసుకొని అరగంటపాటు పక్కనుంచాలి.
- ఆలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఉల్లిపాయలను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే, చిన్న మిక్సీ జార్లో నానబెట్టుకున్న జీడిపప్పులు, పచ్చిమిర్చిలను ముక్కలుగా తుంపి వేసుకుని మెత్తని పేస్ట్లా చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కర్రీ తయారీకి ఒక కడాయి పెట్టుకుని నెయ్యి వేసుకోవాలి. అది కరిగి వేడయ్యాక ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి ఆనియన్స్ కాస్త రంగు మారేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ వేగాక మారినేట్ చేసి అరగంటపాటు పక్కనుంచి చికెన్ మిశ్రమాన్ని యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత స్టవ్ను లో-ఫ్లేమ్లో ఉంచి మూతపెట్టి పావుగంట పాటు ఉడకనివ్వాలి. ఇలా ఉడికించుకునే క్రమంలో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి.
- పావుగంట తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న జీడిపప్పు - పచ్చిమిర్చి పేస్ట్, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కప్పు గోరువెచ్చని వాటర్ యాడ్ చేసి అంతా బాగా కలిసేలా కలిపి మరికాసేపు ఉడికించాలి.
- ఆ మిశ్రమం ఉడుకుతున్న క్రమంలో కసూరిమేతి, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి మరో ఐదారు నిమిషాలపాటు ఉడికించుకుని దింపేసుకుంటే చాలు. అంతే, మసాలా ఫ్లేవర్స్తో నోరూరించే "దహీ చికెన్ కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!
