చీరాల ఫేమస్ "కట్ మిర్చీ బజ్జీ చాట్" - తక్కువ నూనెతో కరకరలాడుతూ అద్దిరిపోతుంది!

Published : October 9, 2025 at 3:05 PM IST
Cut Mirchi Bajji Recipe : ఈవెనింగ్ టైమ్లో చాలా మందికి స్నాక్స్ తినే అలవాటు ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ పీపుల్ మిర్చీ బజ్జీలు ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. అయితే, బజ్జీలను ఎప్పుడూ ఒకేలా తినడం కాకుండా ఈసారి కొత్తగా ట్రై చేయండి. అదే, చీరాల ఫేమస్ "కట్ మిర్చీ బజ్జీ చాట్". ఇది నార్మల్గా తినే బజ్జీల కంటే క్రిస్పీగా, కరకరలాడుతూ భలే రుచిగా ఉంటుంది. ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే నూనె కూడా తక్కువగానే పడుతుంది! స్కూల్ నుంచి వచ్చాక పిల్లలకు ఈ చాట్ చేసి పెట్టారంటే ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి, ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బజ్జీ మిరపకాయలు - 15
- శనగపిండి - రెండు కప్పులు
- బియ్యప్పిండి - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- వాము - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- వంటసోడా - అరటీస్పూన్
చాట్ కోసం :
- ఉల్లిపాయలు - రెండు(మీడియం సైజ్వి)
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- కారం, ఉప్పు - కొద్దిగా
- చాట్ మసాలా - రెండు టీస్పూన్లు
- నిమ్మకాయ - ఒకటి
తయారీ విధానం :
- ఈ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా బజ్జీ మిరపకాయలను శుభ్రంగా కడిగి తడి ఏమి లేకుండా క్లాత్తో తుడుచుకోవాలి.
- తర్వాత మిర్చీల చివర్లు కొద్దిగా కట్ చేశాక వాటిని వన్ సైడ్ మధ్యలోకి చాకుతో కట్ చేసి లోపల ఉన్న గింజలను తీసేయాలి. ఇలా బజ్జీ మిరపకాయలన్నింటినీ రెడీ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు బజ్జీ పిండిని సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో శనగపిండి, బియ్యప్పిండి, రుచికి తగినంత ఉప్పు, వాము, కొద్దిగా వంటసోడా, పసుపు వేసుకుని అన్నీ కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కలిసేలా మిక్స్ చేసుకున్నాక అవసరం మేరకు తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని కలుపుకోవాలి.
- అయితే, పిండి కన్సిస్టెన్సీ దోశల పిండి కంటే కాస్త గట్టిగానే ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ వేడయ్యాక మంటను తగ్గించి ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న బజ్జీ మిరపకాయలను కలిపి పెట్టుకున్న పిండిలో ముంచి కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
- మిర్చీలను పిండిలో ముంచేటప్పుడు పిండి గింజలు తీసేసిన భాగంలోకి వెళ్లేలా డిప్ చేసుకుని ఆయిల్ వేసుకోవాలి.
- పాన్లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే టర్న్ చేయకుండా కాసేపు కాలనిచ్చి ఆపై అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ మీడియం ఫ్లేమ్లో అవి 70శాతం వేగే వరకు వేయించుకోవాలి.
- అలా వేయించుకున్నాక వాటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇదేవిధంగా మిగతా వాటిని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం కట్ మిర్చి చాట్ కోసం ముందుగా రెడీ చేసుకున్న బజ్జీలను అర అంగుళం నుంచి అంగుళం గ్యాప్లో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- బజ్జీలన్నింటినీ ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్నాక వాటిని స్టవ్ మీద కడాయిలో వేడి నూనెలో వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో అవన్నీ క్రిస్పీగా మారేంత వరకు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి. అంటే, పిండి భాగంతో పాటు లోపల ఉన్న మిర్చీ కూడా ఎర్రగా వేగాలి.
- ఆవిధంగా బజ్జీ ముక్కలను వేయించుకున్నాక వాటిని ఒక వెడల్పాటి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత వాటిల్లో వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ, కొత్తిమీర తరుగు, కొద్దిగా ఉప్పు, కారం, చాట్ మసాలా వేసుకోవాలి.
- ఇక చివరగా నిమ్మరసం పిండి అవన్నీ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, కరకరలాడే సూపర్ టేస్టీ చీరాల ఫేమస్ "కట్ మిర్చీ బజ్జీ చాట్" రెడీ అవుతుంది!
చిట్కాలు :
- ఈ రెసిపీలో కొద్దిగా బియ్యప్పిండిని యాడ్ చేసుకోవడం ద్వారా బజ్జీలు క్రిస్పీగా వచ్చి మంచి రుచికరంగా ఉంటాయి.
- నూనె కాగిన తర్వాత మాత్రమే బజ్జీలను వేసి వేయించుకోవాలి. అలాగే, మొదట బజ్జీలను వేయించుకునేటప్పుడు పూర్తిగా కాకుండా 70శాతం వరకు మాత్రమే వేయించాలి.
