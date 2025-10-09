ETV Bharat / offbeat

చీరాల ఫేమస్ "కట్ మిర్చీ బజ్జీ చాట్" - తక్కువ నూనెతో కరకరలాడుతూ అద్దిరిపోతుంది!

పిల్లల కోసం సూపర్ 'స్నాక్'' రెసిపీ - అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు!

Cut Mirchi Bajji Recipe
Cut Mirchi Bajji Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 9, 2025 at 3:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Cut Mirchi Bajji Recipe : ఈవెనింగ్ టైమ్​లో చాలా మందికి స్నాక్స్ తినే అలవాటు ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ పీపుల్ మిర్చీ బజ్జీలు ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. అయితే, బజ్జీలను ఎప్పుడూ ఒకేలా తినడం కాకుండా ఈసారి కొత్తగా ట్రై చేయండి. అదే, చీరాల ఫేమస్ "కట్ మిర్చీ బజ్జీ చాట్". ఇది నార్మల్​గా తినే బజ్జీల కంటే క్రిస్పీగా, కరకరలాడుతూ భలే రుచిగా ఉంటుంది. ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే నూనె కూడా తక్కువగానే పడుతుంది! స్కూల్ నుంచి వచ్చాక పిల్లలకు ఈ చాట్ చేసి పెట్టారంటే ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి, ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.

Cut Mirchi Bajji Recipe
శనగపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బజ్జీ మిరపకాయలు - 15
  • శనగపిండి - రెండు కప్పులు
  • బియ్యప్పిండి - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • వాము - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • వంటసోడా - అరటీస్పూన్

చాట్ కోసం :

  • ఉల్లిపాయలు - రెండు(మీడియం సైజ్​వి)
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • కారం, ఉప్పు - కొద్దిగా
  • చాట్ మసాలా - రెండు టీస్పూన్లు
  • నిమ్మకాయ - ఒకటి

కరకరలాడే "రవ్వ పునుగులు" - అరగంటలో రెడీ - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​!

Cut Mirchi Bajji Recipe
బజ్జీ మిరపకాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా బజ్జీ మిరపకాయలను శుభ్రంగా కడిగి తడి ఏమి లేకుండా క్లాత్​తో తుడుచుకోవాలి.
  • తర్వాత మిర్చీల చివర్లు కొద్దిగా కట్ చేశాక వాటిని వన్​ సైడ్​ మధ్యలోకి చాకుతో కట్ చేసి లోపల ఉన్న గింజలను తీసేయాలి. ఇలా బజ్జీ మిరపకాయలన్నింటినీ రెడీ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు బజ్జీ పిండిని సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో శనగపిండి, బియ్యప్పిండి, రుచికి తగినంత ఉప్పు, వాము, కొద్దిగా వంటసోడా, పసుపు వేసుకుని అన్నీ కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కలిసేలా మిక్స్ చేసుకున్నాక అవసరం మేరకు తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని కలుపుకోవాలి.
  • అయితే, పిండి కన్సిస్టెన్సీ దోశల పిండి కంటే కాస్త గట్టిగానే ఉండేలా చూసుకోవాలి.
Cut Mirchi Bajji Recipe
వాము (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ వేడయ్యాక మంటను తగ్గించి ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న బజ్జీ మిరపకాయలను కలిపి పెట్టుకున్న పిండిలో ముంచి కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
  • మిర్చీలను పిండిలో ముంచేటప్పుడు పిండి గింజలు తీసేసిన భాగంలోకి వెళ్లేలా డిప్ చేసుకుని ఆయిల్ వేసుకోవాలి.
  • పాన్​లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే టర్న్ చేయకుండా కాసేపు కాలనిచ్చి ఆపై అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో అవి 70శాతం వేగే వరకు వేయించుకోవాలి.

పిల్లలు ఇష్టంగా తినే "బ్రెడ్ పకోడీ" - తక్కువ నూనెతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

Cut Mirchi Bajji Recipe
బజ్జీలు (Getty Images)
  • అలా వేయించుకున్నాక వాటిని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇదేవిధంగా మిగతా వాటిని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం కట్ మిర్చి చాట్ కోసం ముందుగా రెడీ చేసుకున్న బజ్జీలను అర అంగుళం నుంచి అంగుళం గ్యాప్​లో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • బజ్జీలన్నింటినీ ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్నాక వాటిని స్టవ్ మీద కడాయిలో వేడి నూనెలో వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో అవన్నీ క్రిస్పీగా మారేంత వరకు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి. అంటే, పిండి భాగంతో పాటు లోపల ఉన్న మిర్చీ కూడా ఎర్రగా వేగాలి.
Cut Mirchi Bajji Recipe
ఉల్లిపాయ తరుగు (Getty Images)
  • ఆవిధంగా బజ్జీ ముక్కలను వేయించుకున్నాక వాటిని ఒక వెడల్పాటి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత వాటిల్లో వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ, కొత్తిమీర తరుగు, కొద్దిగా ఉప్పు, కారం, చాట్ మసాలా వేసుకోవాలి.
  • ఇక చివరగా నిమ్మరసం పిండి అవన్నీ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, కరకరలాడే సూపర్ టేస్టీ చీరాల ఫేమస్ "కట్ మిర్చీ బజ్జీ చాట్" రెడీ అవుతుంది!
Cut Mirchi Bajji Recipe
నిమ్మరసం (Getty Images)

చిట్కాలు :

  • ఈ రెసిపీలో కొద్దిగా బియ్యప్పిండిని యాడ్ చేసుకోవడం ద్వారా బజ్జీలు క్రిస్పీగా వచ్చి మంచి రుచికరంగా ఉంటాయి.
  • నూనె కాగిన తర్వాత మాత్రమే బజ్జీలను వేసి వేయించుకోవాలి. అలాగే, మొదట బజ్జీలను వేయించుకునేటప్పుడు పూర్తిగా కాకుండా 70శాతం వరకు మాత్రమే వేయించాలి.

కరకరలాడే "బెండకాయ పకోడీ ఫ్రై" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

For All Latest Updates

TAGGED:

MIRCHI BAJJI CHAT RECIPESNACK RECIPES IN TELUGUHOW TO PREPARE CRISPY CUT MIRCHIకట్ మిర్చిబజ్జీ ఎలా చేసుకోవాలిCUT MIRCHI BAJJI RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోరూరించే రాగి, పల్లీ లడ్డూ! - సూపర్ టేస్టీ, హెల్దీ ఫుడ్

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

విండోస్‌ 10 వాడుతున్నారా? - మరికొన్ని రోజులే గడువు - ఇలా చేయకపోతే సపోర్ట్​ బంద్​!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.