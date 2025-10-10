ETV Bharat / offbeat

పిల్లలకు నచ్చేలా "సీతాఫల్​ ఐస్​క్రీమ్"​ - విప్పింగ్​ క్రీమ్​తో పనిలేదు - వారం రోజులు నిల్వ!

-కస్టర్డ్​ యాపిల్​తో నోరూరించే ఐస్​క్రీమ్​ - చాలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు!

Custard Apple Ice Cream
Custard Apple Ice Cream (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 10, 2025 at 4:01 PM IST

2 Min Read
Custard Apple Ice Cream: ప్రకృతి ప్రసాదించిన అద్భుతమైన పండ్లలో సీతాఫలం కూడా ఒకటి. నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే ఈ పండ్లను చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా తింటుంటారు. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఎక్కడ చూసినా ఈ సీజనల్​ ఫ్రూట్స్​ విరివిగా లభిస్తున్నాయి. అయితే వీటిని ఎప్పుడూ నేరుగా తినడమే కాకుండా ఓసారి ఈ పద్ధతిలో ఐస్​క్రీమ్​ చేయండి. సూపర్​గా ఉంటుంది. పిల్లలకు ఐస్​క్రీమ్​ అంటే ఎంత ఇష్టమో చెప్పక్కర్లేదు. కాబట్టి బయటి నుంచి కొనకుండా ఇంట్లోనే చాలా సింపుల్​ అండ్​ టేస్టీగా ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. విప్పింగ్​ క్రీమ్​ అవసరం లేదు. పైగా ఒకసారి ప్రిపేర్​ చేసుకుంటే ఫ్రిజ్​లో స్టోర్​ చేసుకుని వారం రోజుల పాటు తినొచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా సీతాఫల్​ ఐస్​క్రీమ్​ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Custard Apple
సీతాఫలాలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • సీతాఫలం గుజ్జు - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • పంచదార పొడి - 1/3 కప్పు
  • పాల పొడి - 1/3 కప్పు
  • ఫ్రెష్​ క్రీమ్​ - 1 కప్పు
  • వెనీలా ఎసెన్స్​ - 1 టీస్పూన్​
Sugar
పంచదార (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • సీతాఫలం గుజ్జు ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ముందుగా సీతాఫలాన్ని సగానికి చేసుకోవాలి.
  • ఓ గిన్నెలో జల్లి గరిటె పెట్టి అందులోకి సీతాఫలం గుజ్జును వేసుకోవాలి. ఆపై ఓ చెంచాతో స్మాష్​ చేస్తున్నట్టు చేస్తే గుజ్జు గిన్నెలోకి పడుతుంది. అలాగే గింజలు సెపరేట్​ అయ్యి పైన ఉంటాయి. అప్పుడు వాటిని తీసి పడేయొచ్చు.
  • ఇలా గుజ్జు ప్రిపేర్​ చేసుకున్న తర్వాత కప్పున్నర కొలత ప్రకారం తీసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
Milk Powder
పాల పొడి (Getty Images)
  • మిక్సీజార్​లోకి తీసిపెట్టుకున్న సీతాఫలం గుజ్జును ఓ కప్పు కొలతగా వేసుకోవాలి. మిగిలిన సగం కప్పును గార్నిష్​ కోసం పక్కన ఉంచాలి.
  • అదే మిక్సీజార్​లోకి పాల పొడి, పంచదార పొడి, ఫ్రెష్​ క్రీమ్​, వెనీలా ఎసెన్స్​ వేసి స్మూత్​గా గ్రైండ్​ చేసి వెడల్పు, పొడువుగా ఉండే ఎయిర్​టైట్​ బాక్సులో వేసుకుని మూత పెట్టి.. దానిని ఫ్రీజర్​లో రెండు మూడు గంటలు ఉంచాలి.
  • అనంతరం దానిని బయటికి తీసి ఆ మిక్స్​ను మరోసారి మిక్సీజార్​లోకి వేసి వీలైనంత మెత్తగా బ్లెండ్​ చేసుకోవాలి.
Fresh Cream
ఫ్రెష్​ క్రీమ్​ (Getty Images)
  • ఆ సీతాఫలం మిక్స్​ను అదే ఎయిర్​టైట్​ బాక్స్​లో వేసుకోవాలి. అనంతరం పక్కన పెట్టిన మిగతా సీతాఫల్​ గుజ్జును వేసి పైపైన కలిపి మూత పెట్టి ఫ్రీజర్​లో 8 గంటల పాటు ఉంచాలి.
  • 8 గంటల తర్వాత బాక్స్​ను బయటికి తీసి స్కూపర్ సాయంతో గిన్నెలోకి సర్వ్​ చేసుకుని పిస్తా పలుకులతో గార్నిష్​ చేసుకుని తింటే సూపర్​ టేస్టీగా ఉండే సీతాఫల్​ ఐస్​క్రీమ్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Custard Apple Ice Cream
సీతాఫల్​ ఐస్​క్రీమ్​ (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • సీతాఫలాలు బాగా పండితే ఐస్​క్రీమ్​ రుచి బాగుంటుంది. అలాగే పంచదార పొడిని మీరు తినే స్వీట్​, సీతాఫలాలు తీపిని బట్టి పెంచుకోవడం, తగ్గించుకోవడం చేసుకోవచ్చు.
  • పాల పొడి వేయడం వల్ల ఐస్​క్రీమ్​ టేస్టీగా ఉంటుంది. ఒకవేళ మీకు వద్దనుకుంటే పాల పొడినే మరో పావు కప్పు యాడ్​ చేసుకుంటే సరి.
  • ఫ్రెష్​ క్రీమ్​ లేకపోతే దాని బదులు తాజాగా తీసిన పాలమీగడ యాడ్​ చేసుకుంటే టెక్చర్​తో పాటు టేస్ట్​ బాగుంటుంది.​

