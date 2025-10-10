పిల్లలకు నచ్చేలా "సీతాఫల్ ఐస్క్రీమ్" - విప్పింగ్ క్రీమ్తో పనిలేదు - వారం రోజులు నిల్వ!
-కస్టర్డ్ యాపిల్తో నోరూరించే ఐస్క్రీమ్ - చాలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు!
Published : October 10, 2025 at 4:01 PM IST
Custard Apple Ice Cream: ప్రకృతి ప్రసాదించిన అద్భుతమైన పండ్లలో సీతాఫలం కూడా ఒకటి. నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే ఈ పండ్లను చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా తింటుంటారు. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఎక్కడ చూసినా ఈ సీజనల్ ఫ్రూట్స్ విరివిగా లభిస్తున్నాయి. అయితే వీటిని ఎప్పుడూ నేరుగా తినడమే కాకుండా ఓసారి ఈ పద్ధతిలో ఐస్క్రీమ్ చేయండి. సూపర్గా ఉంటుంది. పిల్లలకు ఐస్క్రీమ్ అంటే ఎంత ఇష్టమో చెప్పక్కర్లేదు. కాబట్టి బయటి నుంచి కొనకుండా ఇంట్లోనే చాలా సింపుల్ అండ్ టేస్టీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. విప్పింగ్ క్రీమ్ అవసరం లేదు. పైగా ఒకసారి ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఫ్రిజ్లో స్టోర్ చేసుకుని వారం రోజుల పాటు తినొచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా సీతాఫల్ ఐస్క్రీమ్ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- సీతాఫలం గుజ్జు - ఒకటిన్నర కప్పులు
- పంచదార పొడి - 1/3 కప్పు
- పాల పొడి - 1/3 కప్పు
- ఫ్రెష్ క్రీమ్ - 1 కప్పు
- వెనీలా ఎసెన్స్ - 1 టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- సీతాఫలం గుజ్జు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ముందుగా సీతాఫలాన్ని సగానికి చేసుకోవాలి.
- ఓ గిన్నెలో జల్లి గరిటె పెట్టి అందులోకి సీతాఫలం గుజ్జును వేసుకోవాలి. ఆపై ఓ చెంచాతో స్మాష్ చేస్తున్నట్టు చేస్తే గుజ్జు గిన్నెలోకి పడుతుంది. అలాగే గింజలు సెపరేట్ అయ్యి పైన ఉంటాయి. అప్పుడు వాటిని తీసి పడేయొచ్చు.
- ఇలా గుజ్జు ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత కప్పున్నర కొలత ప్రకారం తీసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- మిక్సీజార్లోకి తీసిపెట్టుకున్న సీతాఫలం గుజ్జును ఓ కప్పు కొలతగా వేసుకోవాలి. మిగిలిన సగం కప్పును గార్నిష్ కోసం పక్కన ఉంచాలి.
- అదే మిక్సీజార్లోకి పాల పొడి, పంచదార పొడి, ఫ్రెష్ క్రీమ్, వెనీలా ఎసెన్స్ వేసి స్మూత్గా గ్రైండ్ చేసి వెడల్పు, పొడువుగా ఉండే ఎయిర్టైట్ బాక్సులో వేసుకుని మూత పెట్టి.. దానిని ఫ్రీజర్లో రెండు మూడు గంటలు ఉంచాలి.
- అనంతరం దానిని బయటికి తీసి ఆ మిక్స్ను మరోసారి మిక్సీజార్లోకి వేసి వీలైనంత మెత్తగా బ్లెండ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ సీతాఫలం మిక్స్ను అదే ఎయిర్టైట్ బాక్స్లో వేసుకోవాలి. అనంతరం పక్కన పెట్టిన మిగతా సీతాఫల్ గుజ్జును వేసి పైపైన కలిపి మూత పెట్టి ఫ్రీజర్లో 8 గంటల పాటు ఉంచాలి.
- 8 గంటల తర్వాత బాక్స్ను బయటికి తీసి స్కూపర్ సాయంతో గిన్నెలోకి సర్వ్ చేసుకుని పిస్తా పలుకులతో గార్నిష్ చేసుకుని తింటే సూపర్ టేస్టీగా ఉండే సీతాఫల్ ఐస్క్రీమ్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- సీతాఫలాలు బాగా పండితే ఐస్క్రీమ్ రుచి బాగుంటుంది. అలాగే పంచదార పొడిని మీరు తినే స్వీట్, సీతాఫలాలు తీపిని బట్టి పెంచుకోవడం, తగ్గించుకోవడం చేసుకోవచ్చు.
- పాల పొడి వేయడం వల్ల ఐస్క్రీమ్ టేస్టీగా ఉంటుంది. ఒకవేళ మీకు వద్దనుకుంటే పాల పొడినే మరో పావు కప్పు యాడ్ చేసుకుంటే సరి.
- ఫ్రెష్ క్రీమ్ లేకపోతే దాని బదులు తాజాగా తీసిన పాలమీగడ యాడ్ చేసుకుంటే టెక్చర్తో పాటు టేస్ట్ బాగుంటుంది.
