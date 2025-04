ETV Bharat / offbeat

ఉల్లి, వెల్లుల్లి, టమోటా లేకుండా "అద్దిరిపోయే కర్రీ"-చిక్కటి గ్రేవీతో కూర అన్నంలోకి చాలా బాగుంటుంది! - NO ONION NO GARLIC CURRY

No onion No garlic Curry in Telugu ( ETV Bharat )