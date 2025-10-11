సండే స్పెషల్ "కరివేపాకు చికెన్ ఫ్రై" - ఈ సారి ఇలా ట్రై చేసి టేస్ట్ చేయండి!
ఈసారి చికెన్తో ఈ రెసిపీ ట్రై చేసి చూడండి - టేస్ట్ భలే అద్భుతంగా ఉంటుంది!
Karivepaku Chicken Fry Recipe : సండే అనగానే చాలా ఇండ్లలో నాన్వెజ్ వండుతారు. ఇందులో చికెన్, మటన్, చేప, రొయ్యలతో వివిధ రకాల వంటలు చేసి భుజిస్తారు. వీటిలో చికెన్తో చాలా సులువుగా నిమిషాల్లోనే రెసిపీలు చేయోచ్చు. అయితే దీనితో ఎప్పుడూ చేసే పద్ధతిలో కాకుండా ఈసారి కరివేపాకు పొడితో చికెన్ ఫ్రై చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. అంతే కాకుండా పిల్లలు, పెద్దలకూ ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంకోసారి ఇదే చేయమని అడుగుతారు! మరి ఈ కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చికెన్ - 1 కేజీ
- పచ్చిమిర్చి - 10
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
- కొత్తిమీర - కొంచెం
- అల్లం - కొద్దిగా
- జీలకర్ర - 3 చెంచాలు
- ఉల్లిపాయలు - 2
- లవంగాలు - 10
- ఎండుమిర్చి - 4
- సోంపు - 1 చెంచా
- జాపత్రి - కొద్దిగా
- యాలకులు - 5
- దాల్చిన చెక్క - కొద్దిగా
- మిరియాలు - 1 చెెంచా
- ధనియాలు - 2 చెంచాలు
- పసుపు - అర చెంచా
- ఉప్పు - ఒకటిన్నర చెంచా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో కేజీ చికెన్ తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, అల్లం వెల్లుల్లిని చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్చేసి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని ఆరు చెంచాల ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్లో తీసుకోవాలి.
- ఇదే కడాయిలో ఎండుమిర్చిని వేసి వేయించి తీసుకోవాలి. అదేవిధంగా కడాయిలో కట్ చేసి పెట్టుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి.
- ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత తరిగి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి వేసి ఒక నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి. అనంతరం చికెన్ వేసి కలపాలి. అలాగే అర చెంచా పసుపు, ఒకటిన్నర చెంచా ఉప్పు వేసి మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండు నిమిషాల పాటు మిక్స్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి చికెన్ మిశ్రమాన్ని ఆరు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ వేగనివ్వాలి. అదేవిధంగా ఒక గ్లాసు నీళ్లు పోసి కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి 10 నిమిషాల పాటు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని మసాలా దినుసులను వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఇప్పుడు వీటిని మిక్సీజార్లో వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత వేయించిన కరివేపాకు, ఎండుమిర్చి మిశ్రమాన్ని వేసి మిక్సీ పట్టాలి. అనంతరం పొడిని ప్లేట్లో వేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు చికెన్ మిశ్రమంలో రెడీ చేసి పెట్టుకున్న కరివేపాకు పొడిని కొద్దికొద్దిగా వేస్తూ ముక్కలకు బాగా పట్టేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- చివరన కొంచెం కొత్తిమీర వేసి నిమిషం పాటు కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దించుకోవాలి.
- ఇక అంతే ఘుమఘుమలాడే కరివేపాకు చికెన్ ఫ్రై మీ ముందుంటుంది! వేడివేడి అన్నంలో కరివేపాకు చికెన్ ఫ్రై వేసి తిన్నారంటే ఆహా అనాల్సిందే.
