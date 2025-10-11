ETV Bharat / offbeat

సండే స్పెషల్ "కరివేపాకు చికెన్ ఫ్రై" - ఈ సారి ఇలా ట్రై చేసి టేస్ట్ చేయండి!

ఈసారి చికెన్​తో ఈ రెసిపీ ట్రై చేసి చూడండి - టేస్ట్ భలే అద్భుతంగా ఉంటుంది!

Karivepaku Chicken Fry
Karivepaku Chicken Fry (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 11, 2025 at 12:03 PM IST

2 Min Read
Karivepaku Chicken Fry Recipe : సండే అనగానే చాలా ఇండ్లలో నాన్​వెజ్ వండుతారు. ఇందులో చికెన్, మటన్, చేప, రొయ్యలతో వివిధ రకాల వంటలు చేసి భుజిస్తారు. వీటిలో చికెన్​తో చాలా సులువుగా నిమిషాల్లోనే రెసిపీలు చేయోచ్చు. అయితే దీనితో ఎప్పుడూ చేసే పద్ధతిలో కాకుండా ఈసారి కరివేపాకు పొడితో చికెన్ ఫ్రై చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. అంతే కాకుండా పిల్లలు, పెద్దలకూ ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంకోసారి ఇదే చేయమని అడుగుతారు! మరి ఈ కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Karivepaku Chicken Fry
చికెన్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చికెన్ - 1 కేజీ
  • పచ్చిమిర్చి - 10
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
  • అల్లం - కొద్దిగా
  • జీలకర్ర - 3 చెంచాలు
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • లవంగాలు - 10
  • ఎండుమిర్చి - 4
  • సోంపు - 1 చెంచా
  • జాపత్రి - కొద్దిగా
  • యాలకులు - 5
  • దాల్చిన చెక్క - కొద్దిగా
  • మిరియాలు - 1 చెెంచా
  • ధనియాలు - 2 చెంచాలు
  • పసుపు - అర చెంచా
  • ఉప్పు - ఒకటిన్నర చెంచా
Karivepaku Chicken Fry
ఎండుమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో కేజీ చికెన్ తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, అల్లం వెల్లుల్లిని చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్​చేసి పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని ఆరు చెంచాల ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్​లో తీసుకోవాలి.
  • ఇదే కడాయిలో ఎండుమిర్చిని వేసి వేయించి తీసుకోవాలి. అదేవిధంగా కడాయిలో కట్ చేసి పెట్టుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి.
Karivepaku Chicken Fry
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత తరిగి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి వేసి ఒక నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి. అనంతరం చికెన్ వేసి కలపాలి. అలాగే అర చెంచా పసుపు, ఒకటిన్నర చెంచా ఉప్పు వేసి మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు నిమిషాల పాటు మిక్స్ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి చికెన్ మిశ్రమాన్ని ఆరు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ వేగనివ్వాలి. అదేవిధంగా ఒక గ్లాసు నీళ్లు పోసి కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి 10 నిమిషాల పాటు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి.
Karivepaku Chicken Fry
కరివేపాకు (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​ పెట్టుకొని మసాలా దినుసులను వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఇప్పుడు వీటిని మిక్సీజార్​లో వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత వేయించిన కరివేపాకు, ఎండుమిర్చి మిశ్రమాన్ని వేసి మిక్సీ పట్టాలి. అనంతరం పొడిని ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు చికెన్ మిశ్రమంలో రెడీ చేసి పెట్టుకున్న కరివేపాకు పొడిని కొద్దికొద్దిగా వేస్తూ ముక్కలకు బాగా పట్టేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • చివరన కొంచెం కొత్తిమీర వేసి నిమిషం పాటు కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దించుకోవాలి.
Karivepaku Chicken Fry
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • ఇక అంతే ఘుమఘుమలాడే కరివేపాకు చికెన్ ఫ్రై మీ ముందుంటుంది! వేడివేడి అన్నంలో కరివేపాకు చికెన్ ఫ్రై వేసి తిన్నారంటే ఆహా అనాల్సిందే.

