ETV Bharat / offbeat

రోడ్ సైడ్​ టేస్ట్​తో సూపర్ సాఫ్ట్ అండ్ టేస్టీ "పుల్లట్టు" - ఇలా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు! - HOW TO MAKE PULLATTU AT HOME

Pullattu at Home ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : May 16, 2025 at 12:10 PM IST 3 Min Read