పుల్లగా, కారంగా "దోసకాయ పచ్చడి" - ఎండు మిర్చితో ఇలా ట్రై చేయండి!
Published : October 8, 2025 at 12:32 PM IST
Dosakaya Chutney Making : దోసకాయలతో వివిధ రకాల వంటలు చేస్తుంటారు. వీటితో పప్పు, ఫ్రై చేస్తారు. ఇందులో పచ్చడి కూడా ఒకటి. దీనిని ఎప్పుడూ ఓకేలా కాకుండా ఈసారి పల్నాడు స్టైల్లో దోసకాయ ఎండుమిర్చి పచ్చడి చేశారంటే భలేగా వస్తుంది. వేడివేడి అన్నంలోకి ఇది పుల్లగా, కారంగా ఉంటుంది. తక్కువ పదార్థాలతో ఇంట్లోనే సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు? మరి ఈ రెసిపీని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- దోసకాయలు - 2
- నూనె - పావు కప్పు
- పల్లీలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - 15
- ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- చింతపండు - 30 గ్రాములు
- ఉప్పు - కొద్దిగా
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- ఉల్లిపాయ - 1
- వెల్లుల్లి - 2
తయారీ విధానం :
- ముందుగా రెండు దోసకాయలను కడిగి పొట్టు తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కట్ చేసి గింజలను తీసేయాలి. అనంతరం వీటిని చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా గిన్నెలో 30 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని పావు కప్పు నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్లో వేసి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు ఇదే నూనెలో 15 ఎండుమిర్చి వేసి వేగనివ్వాలి. ఇందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పాన్ పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు మిక్సీజార్లో ఫ్రైచేసి పెట్టుకున్న పల్లీలు, వేయించిన ఎండుమిర్చి మిశ్రమం, నానబెట్టిన చింతపండు వేయాలి. అదేవిధంగా కొద్దిగా ఉప్పు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత ఇందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ తరుగు, 10 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న కొన్ని దోసకాయ ముక్కలు వేసి మిక్సీ పట్టాలి. అనంతరం మిగిలిన దోసకాయ ముక్కలు వేసి కలపాలి.
- మరోవైపు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, రెండు ఎండు మిర్చి ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఎండుమిర్చి, ఆవాలు వేగిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ మినపప్పు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేయాలి. అలాగే కొంచెం ఇంగువ, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
- అనంతరం తాలింపును రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చడిలో వేసి కలపాలి. చివరన కాస్తా కొత్తిమీర వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే పుల్ల పుల్లగా, కారం కారంగా పల్నాడు స్టైల్ దోసకాయ ఎండుమిర్చి పచ్చడి రెడీ అయినట్లే!
- వేడివేడి అన్నంలో దోసకాయ పచ్చడి, కాస్తా నెయ్యి వేసి తిన్నారంటే సూపర్గా ఉంటుంది!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ పచ్చడి అవుతుంది!
- మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ట్రై చేసి చూడండి!
