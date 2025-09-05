ETV Bharat / offbeat

కీరాదోసతో సాఫ్ట్​ "ఇడ్లీలు" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి! - CUCUMBER IDLI RECIPE

- కీరాదోసతో సూపర్ టేస్టీ ఇడ్లీలు - ఓసారి ఈ పద్ధతిలో ట్రై చేయండి!

Cucumber Idli Recipe
Cucumber Idli Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 5, 2025 at 9:30 AM IST

2 Min Read

Cucumber Idli Recipe: కీరాదోస ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే కూరగాయల్లో ఒకటి. మరీ ముఖ్యంగా ఒంటికి చలువ చేసి వేడిని తగ్గిస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది కీరాను రెగ్యులర్​గా తమ డైట్​లో చేర్చుకుంటున్నారు. అయితే కీరాను నేరుగా తినాలంటే చాలా మందికి నచ్చదు. అందుకే దీనితో చాలా మంది ఎన్నెన్నో వెరైటీలు ట్రై చేస్తుంటారు. అందులో ఇడ్లీలు కూడా ఒకటి. మీరు విన్నది నిజమే. కీరాదోసతో సూపర్​ సాఫ్ట్​గా ఉండే ఇడ్లీలు చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్​ చాలా బాగుంటాయి. పైగా ప్రిపరేషన్​ కూడా చాలా ఈజీ. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టపడతారు. ఇక వీటిని పల్లీ చట్నీతో తింటే అద్దిరిపోతాయి. మరి లేట్​ చేయకుండా సాఫ్ట్​గా ఉండే కీరాదోసతో ఇడ్లీలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Cucumber Idli
కీరాదోస (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • కీరాదోస - 2
  • బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
  • పెరుగు - అర కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • బేకింగ్​ సోడా - పావు టీస్పూన్​
Cucumber Idli
కీరాదోస తురుము (ETV Bharat)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా కీరాదోసకాయలను శుభ్రంగా కడిగి రెండు వైపులా చివర్లు కొద్దిగా కట్​ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత గ్రేటర్​ సాయంతో సన్నగా తురుముకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి బొంబాయి రవ్వ, పెరుగు, కీరా తురుము వేసి ఓసారి మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Rava
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)
  • ఇప్పుడు అందులోకి కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ పోసుకుంటూ ఇడ్లీ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేవరకు మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • చివరగా రుచికి సరిపడా ఉప్పు, బేకింగ్​ సోడా వేసి ఓ 5 నిమిషాల పాటు పిండిని ఆపకుండా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • పిండిని బాగా కలిపిన తర్వాత గిన్నెపై మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి.
Curd
పెరుగు (Getty Images)
  • పావుగంట తర్వాత పిండిని మరోసారి కలుపుకోవాలి. రవ్వ నానితే నీటిని పీల్చుకుంటుంది కాబట్టి ఈ స్టేజ్​లో నీరు ఏమైనా అవసరమైతే చూసి కలుపుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి ఇడ్లీ పాత్ర పెట్టి అందులో వాటర్​ పోసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మరిగించాలి.
  • ఈలోపు ఇడ్లీ ప్లేట్స్​కు లైట్​గా ఆయిల్​ అప్లై చేయాలి. అనంతరం ముందే కలుపుకున్న పిండిని కొద్దికొద్దిగా ప్లేట్స్​లోకి సెట్​ చేసుకోవాలి.
Cucumber Idli
కీరాదోస ఇడ్లీ పిండి (ETV Bharat)
  • వాటర్​ బాయిల్​ అవుతున్నప్పుడు ఇడ్లీ ప్లేట్స్​ను పెట్టి మూత పెట్టి 10 నుంచి 12 నిమిషాల పాటు లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇడ్లీలు ఉడికిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి. ఓ 5 నిమిషాల తర్వాత వేడివేడిగా ప్లేట్​లోకి సర్వ్​ చేసుకుని పల్లీ లేదా టమాటా లేదా నచ్చిన చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి.
Cucumber Idli
కీరాదోస ఇడ్లీలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • లేతగా, మీడియం సైజ్​లో ఉన్న కీరాదోస తీసుకుంటే ఇడ్లీలు బాగుంటాయి. అలాగే వీటిని తురిమే ముందు చేదు ఉందో లేదో చెక్​ చేసుకోవడం మంచిది.
  • బొంబాయి రవ్వ ఏ కప్పుతో తీసుకుంటే అదే కప్పుతో పెరుగు తీసుకోవాలి. పిండిని ఎంత బాగా కలుపుకుంటే ఇడ్లీలు అంత సాఫ్ట్​గా వస్తాయి.

