Cucumber Idli Recipe: కీరాదోస ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే కూరగాయల్లో ఒకటి. మరీ ముఖ్యంగా ఒంటికి చలువ చేసి వేడిని తగ్గిస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది కీరాను రెగ్యులర్గా తమ డైట్లో చేర్చుకుంటున్నారు. అయితే కీరాను నేరుగా తినాలంటే చాలా మందికి నచ్చదు. అందుకే దీనితో చాలా మంది ఎన్నెన్నో వెరైటీలు ట్రై చేస్తుంటారు. అందులో ఇడ్లీలు కూడా ఒకటి. మీరు విన్నది నిజమే. కీరాదోసతో సూపర్ సాఫ్ట్గా ఉండే ఇడ్లీలు చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ చాలా బాగుంటాయి. పైగా ప్రిపరేషన్ కూడా చాలా ఈజీ. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టపడతారు. ఇక వీటిని పల్లీ చట్నీతో తింటే అద్దిరిపోతాయి. మరి లేట్ చేయకుండా సాఫ్ట్గా ఉండే కీరాదోసతో ఇడ్లీలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- కీరాదోస - 2
- బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
- పెరుగు - అర కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- బేకింగ్ సోడా - పావు టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- ముందుగా కీరాదోసకాయలను శుభ్రంగా కడిగి రెండు వైపులా చివర్లు కొద్దిగా కట్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత గ్రేటర్ సాయంతో సన్నగా తురుముకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి బొంబాయి రవ్వ, పెరుగు, కీరా తురుము వేసి ఓసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు అందులోకి కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ ఇడ్లీ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేవరకు మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- చివరగా రుచికి సరిపడా ఉప్పు, బేకింగ్ సోడా వేసి ఓ 5 నిమిషాల పాటు పిండిని ఆపకుండా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- పిండిని బాగా కలిపిన తర్వాత గిన్నెపై మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి.
- పావుగంట తర్వాత పిండిని మరోసారి కలుపుకోవాలి. రవ్వ నానితే నీటిని పీల్చుకుంటుంది కాబట్టి ఈ స్టేజ్లో నీరు ఏమైనా అవసరమైతే చూసి కలుపుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి ఇడ్లీ పాత్ర పెట్టి అందులో వాటర్ పోసి మీడియం ఫ్లేమ్లో మరిగించాలి.
- ఈలోపు ఇడ్లీ ప్లేట్స్కు లైట్గా ఆయిల్ అప్లై చేయాలి. అనంతరం ముందే కలుపుకున్న పిండిని కొద్దికొద్దిగా ప్లేట్స్లోకి సెట్ చేసుకోవాలి.
- వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు ఇడ్లీ ప్లేట్స్ను పెట్టి మూత పెట్టి 10 నుంచి 12 నిమిషాల పాటు లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఇడ్లీలు ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి. ఓ 5 నిమిషాల తర్వాత వేడివేడిగా ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకుని పల్లీ లేదా టమాటా లేదా నచ్చిన చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి.
చిట్కాలు:
- లేతగా, మీడియం సైజ్లో ఉన్న కీరాదోస తీసుకుంటే ఇడ్లీలు బాగుంటాయి. అలాగే వీటిని తురిమే ముందు చేదు ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోవడం మంచిది.
- బొంబాయి రవ్వ ఏ కప్పుతో తీసుకుంటే అదే కప్పుతో పెరుగు తీసుకోవాలి. పిండిని ఎంత బాగా కలుపుకుంటే ఇడ్లీలు అంత సాఫ్ట్గా వస్తాయి.
