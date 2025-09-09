ETV Bharat / offbeat

సొరకాయతో కరకరలాడే "పకోడీలు" - పావు గంటలో రెడీ - స్నాక్స్​గా పర్ఫెక్ట్​!

-సొరకాయ అంటే పిల్లలు ఇష్టపడటం లేదా? - ఓసారి ఇలా పకోడీలు చేసి పెట్టండి, ఇష్టంగా తినేస్తారు!

Crunchy Sorakaya Pakoda
Crunchy Sorakaya Pakoda (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 9, 2025 at 12:03 PM IST

2 Min Read
Crunchy Sorakaya Pakoda: సొరకాయ ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే కూరగాయల్లో ఒకటి. వాటర్​ కంటెంటె అధికంగా ఉండే ఇది ఎన్నో బెనిఫిట్స్​ అందిస్తుంది. అందుకే చాలా మంది దీనితో రెగ్యులర్​గా కూర, పచ్చడి వంటివి చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఇవే కాకుండా ఓసారి పకోడీలు చేసుకోండి. అద్దిరిపోతాయి. సొరకాయ అంటే నచ్చిన వారికి కూడా వీటిని చేసి పెడితే వద్దనుకుండా తినేస్తారు. పైగా మళ్లీ మళ్లీ చేయమని అడుగుతారు. ఈ పకోడీలు చేసుకోవడం కూడా ఈజీనే. మరి లేట్​ చేయకుండా సొరకాయ పకోడీలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Sorakaya
సొరకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • సొరకాయ - సగం ముక్క
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఉల్లిపాయ - 1(పెద్ద సైజ్​)
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​- 1 టీస్పూన్​
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • కారం - 1 టీస్పూన్​
  • సోంపు - అర టీస్పూన్​
  • ధనియాల పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • శనగపిండి - 1 కప్పు
  • బియ్యప్పిండి - పావు కప్పు
Onions
ఉల్లిపాయ తరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా సొరకాయ సగం ముక్క తీసుకుని పై పొట్టును తీసేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత శుభ్రంగా కడిగి సన్నగా తురుముకోవాలి.
  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి సొరకాయ తురుము వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలిపి మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టాలి.
  • ఈలోపు పకోడీలకు అవసరమయ్యే ఉల్లిపాయను పొడుగ్గా, సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే కొత్తిమీర, కరివేపాకు సన్నగా తరిగి పక్కన ఉంచాలి.
  • 10 నిమిషాల తర్వాత సొరకాయ తురుము ఓసారి కలిపి అందులోకి ఉల్లిపాయ ముక్కలు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​, కొత్తిమీర తరుగు, కరివేపాకు, జీలకర్ర, కారం, సోంపు, ధనియాల పొడి వేసి అన్నీ కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Karam
కారం (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత శనగపిండి, బియ్యప్పిండి వేసి అస్సలు నీళ్లు లేకుండా పకోడీలకు సరిపడేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసుకోవాలి. నూనె కాగిన తర్వాత ఓ గరిటెతో కొద్దిగా తీసుకుని పిండిలో పోసి కలుపుకోవాలి. ఇలా వేడి నూనెను పిండిలో పోసి కలుపుకుని పకోడీలు వేసుకుంటే అవి చాలా టేస్టీగా వస్తాయి.
Besan Flour
శనగపిండి (Getty Images)
  • కాగిన నూనెలో పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పకోడీలుగా వేసుకోవాలి. ఇలా కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి రెండు వైపులా క్రిస్పీగా మారేవరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • వేగిన పకోడీలను ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పిండిని కూడా నూనెలో వేసి పకోడీలుగా వేయించుకోవాలి.
  • ఇలా ప్రిపేర్​ చేసుకున్న పకోడీలను ప్లేట్​లోకి తీసుకుని టమాటా సాస్​ లేదా గ్రీన్​ చట్నీతో సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే సొరకాయ పకోడీలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Crunchy Sorakaya Pakoda
సొరకాయ పకోడీలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • సొరకాయ లేతది తీసుకుంటే అందులో వాటర్​ క్వాంటిటీ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల అస్సలు నీళ్లు లేకుండా పిండి కలుపుకోవచ్చు. అప్పుడు పకోడీలు టేస్టీగా ఉంటాయి.
  • ఒకవేళ మీ దగ్గర లేతది లేకపోతే మరీ ముదిరింది కాకుండా మామూలు సొరకాయ తీసుకుని పొట్టు తీసేసి అందులో గింజలు తీసేసి తురుముకుంటే సరి. అయితే లేత సొరకాయ వాడకపోతే పిండి కలుపుకునేందుకు లైట్​గా వాటర్​ అవసరమవుతాయి.
  • చెప్పిన కొలత ప్రకారం పిండి తీసుకున్నా కన్సిస్టెన్సీ లూజ్​గా ఉండే మరికొంచెం శనగపిండిని కలుపుకోవాలి. సొరకాయ, ఉల్లిపాయల్లోని వాటర్​ కంటెంట్​ను బట్టి పిండిని తీసుకోవాలి.

