సొరకాయతో కరకరలాడే "పకోడీలు" - పావు గంటలో రెడీ - స్నాక్స్గా పర్ఫెక్ట్!
-సొరకాయ అంటే పిల్లలు ఇష్టపడటం లేదా? - ఓసారి ఇలా పకోడీలు చేసి పెట్టండి, ఇష్టంగా తినేస్తారు!
Published : September 9, 2025 at 12:03 PM IST
Crunchy Sorakaya Pakoda: సొరకాయ ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే కూరగాయల్లో ఒకటి. వాటర్ కంటెంటె అధికంగా ఉండే ఇది ఎన్నో బెనిఫిట్స్ అందిస్తుంది. అందుకే చాలా మంది దీనితో రెగ్యులర్గా కూర, పచ్చడి వంటివి చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఇవే కాకుండా ఓసారి పకోడీలు చేసుకోండి. అద్దిరిపోతాయి. సొరకాయ అంటే నచ్చిన వారికి కూడా వీటిని చేసి పెడితే వద్దనుకుండా తినేస్తారు. పైగా మళ్లీ మళ్లీ చేయమని అడుగుతారు. ఈ పకోడీలు చేసుకోవడం కూడా ఈజీనే. మరి లేట్ చేయకుండా సొరకాయ పకోడీలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- సొరకాయ - సగం ముక్క
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఉల్లిపాయ - 1(పెద్ద సైజ్)
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్- 1 టీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- కారం - 1 టీస్పూన్
- సోంపు - అర టీస్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 టీస్పూన్
- శనగపిండి - 1 కప్పు
- బియ్యప్పిండి - పావు కప్పు
తయారీ విధానం:
- ముందుగా సొరకాయ సగం ముక్క తీసుకుని పై పొట్టును తీసేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత శుభ్రంగా కడిగి సన్నగా తురుముకోవాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి సొరకాయ తురుము వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలిపి మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టాలి.
- ఈలోపు పకోడీలకు అవసరమయ్యే ఉల్లిపాయను పొడుగ్గా, సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే కొత్తిమీర, కరివేపాకు సన్నగా తరిగి పక్కన ఉంచాలి.
- 10 నిమిషాల తర్వాత సొరకాయ తురుము ఓసారి కలిపి అందులోకి ఉల్లిపాయ ముక్కలు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కొత్తిమీర తరుగు, కరివేపాకు, జీలకర్ర, కారం, సోంపు, ధనియాల పొడి వేసి అన్నీ కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత శనగపిండి, బియ్యప్పిండి వేసి అస్సలు నీళ్లు లేకుండా పకోడీలకు సరిపడేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసుకోవాలి. నూనె కాగిన తర్వాత ఓ గరిటెతో కొద్దిగా తీసుకుని పిండిలో పోసి కలుపుకోవాలి. ఇలా వేడి నూనెను పిండిలో పోసి కలుపుకుని పకోడీలు వేసుకుంటే అవి చాలా టేస్టీగా వస్తాయి.
- కాగిన నూనెలో పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పకోడీలుగా వేసుకోవాలి. ఇలా కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి రెండు వైపులా క్రిస్పీగా మారేవరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- వేగిన పకోడీలను ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పిండిని కూడా నూనెలో వేసి పకోడీలుగా వేయించుకోవాలి.
- ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న పకోడీలను ప్లేట్లోకి తీసుకుని టమాటా సాస్ లేదా గ్రీన్ చట్నీతో సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే సొరకాయ పకోడీలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- సొరకాయ లేతది తీసుకుంటే అందులో వాటర్ క్వాంటిటీ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల అస్సలు నీళ్లు లేకుండా పిండి కలుపుకోవచ్చు. అప్పుడు పకోడీలు టేస్టీగా ఉంటాయి.
- ఒకవేళ మీ దగ్గర లేతది లేకపోతే మరీ ముదిరింది కాకుండా మామూలు సొరకాయ తీసుకుని పొట్టు తీసేసి అందులో గింజలు తీసేసి తురుముకుంటే సరి. అయితే లేత సొరకాయ వాడకపోతే పిండి కలుపుకునేందుకు లైట్గా వాటర్ అవసరమవుతాయి.
- చెప్పిన కొలత ప్రకారం పిండి తీసుకున్నా కన్సిస్టెన్సీ లూజ్గా ఉండే మరికొంచెం శనగపిండిని కలుపుకోవాలి. సొరకాయ, ఉల్లిపాయల్లోని వాటర్ కంటెంట్ను బట్టి పిండిని తీసుకోవాలి.
