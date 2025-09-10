ETV Bharat / offbeat

పిల్లలు ఇష్టంగా తినే "బిస్కెట్లు" - తక్కువ పదార్థాలతో ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు!

గోధుమపిండితో క్రంచీ అండ్ టేస్టీ బిస్కెట్లు - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతాయి!

Crispy Biscuits Recipe
Crispy Biscuits Recipe (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 10, 2025 at 5:26 PM IST

Crispy Biscuits Recipe : పిల్లలు ఇష్టంగా తినే చిరుతిళ్లలో "బిస్కెట్లు" ఒకటి. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది పేరెంట్స్ బయట సూపర్ మార్కెట్స్​కి వెళ్లినప్పుడు చిన్నారుల కోసం రకరకాల ఫ్లేవర్స్​తో బిస్కెట్లు కొని తెస్తుంటారు. అయితే, బయట అమ్మే వాటిల్లో ఎక్కువ శాతం మైదా ఉపయోగిస్తుంటారు. అలాగే, అవి చాలా రోజులు నిల్వ ఉండేందుకు కొన్ని ప్రిజర్వేటివ్స్​ కలుపుతుంటారు. అలాంటివి తినడం ద్వారా ఆరోగ్యానికి జరిగే మేలు కంటే నష్టమే ఎక్కువ. అందుకే, మీకోసం ఇంట్లో ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకునే ఒక హెల్దీ అండ్ టేస్టీ బిస్కెట్స్ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే, గోధుమపిండితో కరకరలాడే "బిస్కెట్లు". ఓవెన్​తో పని లేకుండా ఎవరైనా వీటిని సింపుల్​గా నిమిషాల్లో తయారు చేసుకోవచ్చు! తింటుంటే కరకరలాడుతూ మంచి రుచికరంగా ఉండే ఈ బిస్కెట్లు పిల్లలకూ చాలా బాగా నచ్చుతాయి. చాయ్‌లోకి ఇవి మరింత బాగుంటాయి. మరి, గోధుమపిండితో ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ బిస్కెట్లను ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Crunchy Biscuits Recipe
Wheat Flour (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • గోధుమపిండి - అర కిలో
  • పాలు - ఒక కప్పు
  • పంచదార - ఒక కప్పు
  • బొంబాయి రవ్వ - ఒక కప్పు
  • ఎండుకొబ్బరి పొడి - ఒక కప్పు
  • సోంపు - ఒకటిన్నర స్పూన్
  • నెయ్యి - మూడు టేబుల్​స్పూన్లు

Crunchy Biscuits Recipe
Milk (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ టేస్టీ బిస్కెట్ల తయారీ కోసం ముందుగా రెసిపీలోకి అవసరమైన ఎండుకొబ్బరి పొడి, పంచదార పొడిని ప్రిపేర్ చేసుకొని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులో గోధుమపిండి, బొంబాయి రవ్వ, ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పంచదార పొడి, ఎండుకొబ్బరి పొడి, సోంపు, నెయ్యి వేసుకోవాలి.
  • తర్వాత పాలను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని మెత్తటి ముద్దలా కలుపుకోవాలి.
Crunchy Biscuits Recipe
Rava (Getty Images)
  • అనంతరం కలిపి పెట్టుకున్న మెత్తని పిండిలో నుంచి కొద్దిగా తీసుకుని చపాతీ పీటపై కొంచెం మందమైన రొట్టెలా చేయాలి.
  • ఆపై దాని మీద గ్లాసు లేదా మూతతో నొక్కి రౌండ్ షేప్ వచ్చేలా కట్ చేయాలి. అలా మీరు చేసుకున్న రొట్టెలో ఎన్ని పీసెస్ వస్తాయో అన్ని కట్ చేసుకొని ఒక వెడల్పాటి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత వాటి మీద ఫోర్క్​తో అక్కడక్కడ గుచ్చి, రంధ్రాలు చేయాలి. అలా పిండి మిశ్రమం మొత్తాన్ని మందపాటి రొట్టెలుగా చేసుకొని బిస్కెట్స్​లా​ ప్రిపేర్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
Crunchy Biscuits Recipe
Dry Coconut Powder (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా నూనె పోసి హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక స్టవ్​ను లో ఫ్లేమ్​కి టర్న్ చేసి ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న బిస్కెట్లను పాన్​లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకొని అవి ఒక వైపు కాలిన తర్వాత మరో వైపునకు తిప్పుతూ నిదానంగా వేయించుకోవాలి.
  • అవి రెండు వైపులా మంచిగా వేగిన టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్​లోకి తీసుకొని కాసేపు ఉంచాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా అదనపు నూనె ఉంటే ఆ పేపర్ పీల్చేస్తుంది.
  • తర్వాత సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, గోధుమపిండితో కరకరలాడే "బిస్కెట్లు" రెడీ అవుతాయి!
  • మరి, ఈ రెసిపీ నచ్చితే మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి. పిల్లలతో పాటు పెద్దలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు.
Crunchy Biscuits Recipe
Ghee (Getty Images)

