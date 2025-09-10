పిల్లలు ఇష్టంగా తినే "బిస్కెట్లు" - తక్కువ పదార్థాలతో ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు!
గోధుమపిండితో క్రంచీ అండ్ టేస్టీ బిస్కెట్లు - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతాయి!
Crispy Biscuits Recipe : పిల్లలు ఇష్టంగా తినే చిరుతిళ్లలో "బిస్కెట్లు" ఒకటి. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది పేరెంట్స్ బయట సూపర్ మార్కెట్స్కి వెళ్లినప్పుడు చిన్నారుల కోసం రకరకాల ఫ్లేవర్స్తో బిస్కెట్లు కొని తెస్తుంటారు. అయితే, బయట అమ్మే వాటిల్లో ఎక్కువ శాతం మైదా ఉపయోగిస్తుంటారు. అలాగే, అవి చాలా రోజులు నిల్వ ఉండేందుకు కొన్ని ప్రిజర్వేటివ్స్ కలుపుతుంటారు. అలాంటివి తినడం ద్వారా ఆరోగ్యానికి జరిగే మేలు కంటే నష్టమే ఎక్కువ. అందుకే, మీకోసం ఇంట్లో ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకునే ఒక హెల్దీ అండ్ టేస్టీ బిస్కెట్స్ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే, గోధుమపిండితో కరకరలాడే "బిస్కెట్లు". ఓవెన్తో పని లేకుండా ఎవరైనా వీటిని సింపుల్గా నిమిషాల్లో తయారు చేసుకోవచ్చు! తింటుంటే కరకరలాడుతూ మంచి రుచికరంగా ఉండే ఈ బిస్కెట్లు పిల్లలకూ చాలా బాగా నచ్చుతాయి. చాయ్లోకి ఇవి మరింత బాగుంటాయి. మరి, గోధుమపిండితో ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ బిస్కెట్లను ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గోధుమపిండి - అర కిలో
- పాలు - ఒక కప్పు
- పంచదార - ఒక కప్పు
- బొంబాయి రవ్వ - ఒక కప్పు
- ఎండుకొబ్బరి పొడి - ఒక కప్పు
- సోంపు - ఒకటిన్నర స్పూన్
- నెయ్యి - మూడు టేబుల్స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ఈ టేస్టీ బిస్కెట్ల తయారీ కోసం ముందుగా రెసిపీలోకి అవసరమైన ఎండుకొబ్బరి పొడి, పంచదార పొడిని ప్రిపేర్ చేసుకొని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులో గోధుమపిండి, బొంబాయి రవ్వ, ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పంచదార పొడి, ఎండుకొబ్బరి పొడి, సోంపు, నెయ్యి వేసుకోవాలి.
- తర్వాత పాలను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని మెత్తటి ముద్దలా కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం కలిపి పెట్టుకున్న మెత్తని పిండిలో నుంచి కొద్దిగా తీసుకుని చపాతీ పీటపై కొంచెం మందమైన రొట్టెలా చేయాలి.
- ఆపై దాని మీద గ్లాసు లేదా మూతతో నొక్కి రౌండ్ షేప్ వచ్చేలా కట్ చేయాలి. అలా మీరు చేసుకున్న రొట్టెలో ఎన్ని పీసెస్ వస్తాయో అన్ని కట్ చేసుకొని ఒక వెడల్పాటి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత వాటి మీద ఫోర్క్తో అక్కడక్కడ గుచ్చి, రంధ్రాలు చేయాలి. అలా పిండి మిశ్రమం మొత్తాన్ని మందపాటి రొట్టెలుగా చేసుకొని బిస్కెట్స్లా ప్రిపేర్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా నూనె పోసి హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక స్టవ్ను లో ఫ్లేమ్కి టర్న్ చేసి ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న బిస్కెట్లను పాన్లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకొని అవి ఒక వైపు కాలిన తర్వాత మరో వైపునకు తిప్పుతూ నిదానంగా వేయించుకోవాలి.
- అవి రెండు వైపులా మంచిగా వేగిన టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసుకొని కాసేపు ఉంచాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా అదనపు నూనె ఉంటే ఆ పేపర్ పీల్చేస్తుంది.
- తర్వాత సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, గోధుమపిండితో కరకరలాడే "బిస్కెట్లు" రెడీ అవుతాయి!
- మరి, ఈ రెసిపీ నచ్చితే మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి. పిల్లలతో పాటు పెద్దలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు.
