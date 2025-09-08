ETV Bharat / offbeat

పిల్లలకు నచ్చే "కుర్​ కురే" - బియ్యప్పిండితో చేసుకోండిలా - టేస్ట్ సూపర్!

పిల్లలు మెచ్చే కమ్మని స్నాక్ 'రెసిపీ' - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

Crispy Snack Recipe with Rice
Crispy Snack Recipe with Rice (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 8, 2025 at 4:04 PM IST

3 Min Read

Crispy Snack Recipe with Rice : ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్, కుర్ కురే, ఆలూ చిప్స్ వంటివి పిల్లలు ఇష్టంగా తినే చిరుతిళ్లు. అయితే, నార్మల్​గా ఎక్కువ మంది వీటిని బయట దుకాణాల్లో కొనిస్తుంటారు. ఎందుకంటే అలాంటి వాటిని ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేయడం టైమ్ టేకింగ్​ ప్రాసెస్​గా భావిస్తుంటారు. కానీ, మీకు తెలుసా? ఇంట్లోనే చాలా తక్కువ టైమ్​లో చేసుకునే అలాంటి ఒక అద్భుతమైన స్నాక్ రెసిపీ ఉంది. అదే, కరకరలాడే "రైస్ ఫింగర్స్". వీటినే 'కుర్ కురే' అని కూడా అంటారు. ఇవి ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్, కుర్ కురే మాదిరిగా క్రిస్పీగా, సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి. పైగా నూనెను కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! పిల్లలు ఏదైనా స్నాక్ చేసి పెట్టమన్నప్పుడు వీటిని అప్పటికప్పుడు ఈజీగా చేసి ఇవ్వొచ్చు. అంతేకాదు, ఇవి ఒక్కసారి చేసి పెట్టుకున్నారంటే చాలా రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి. మరి, ఈ స్నాక్ రెసిపీ కోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యం - రెండు కప్పులు
  • పుట్నాల పప్పు - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • మైదా - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రెండు చిటికెళ్లు
  • వంటసోడా - రెండు చిటికెళ్లు
  • నూనె - డీప్ ఫ్రైకి తగినంత
  • చాట్ మసాలా - రెండు టీస్పూన్లు(గార్నిష్ కోసం)

Crispy Snack Recipe with Rice
Rice (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ క్రిస్సీ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా పిండిని సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో బియ్యం, పుట్నాలపప్పు వేసుకొని మెత్తని పౌడర్​లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులో మిక్సీ పట్టుకున్న బియ్యప్పిండి మిశ్రమం, మైదా, ఉప్పు, వంటసోడా వేసుకొని ఒకసారి అవన్నీ బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
  • తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో మీరు బియ్యం తీసుకున్న కప్పుతో ఐదు కప్పుల వాటర్​ని కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ ఎక్కడా ఉండలు లేకుండా చేతితో పిండిని బాగా కలుపుకోవాలి.
Crispy Snack Recipe with Rice
Putnalu (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక పాన్ పెట్టుకొని అందులో కలిపి పెట్టుకున్న బియ్యప్పిండి మిశ్రమాన్ని పోసి లో ఫ్లేమ్​లో గడ్డలు కట్టకుండా కలుపుతూ కుక్ చేసుకోవాలి.
  • కొద్దిసేపటికి ఆ మిశ్రమం దగ్గరపడి గట్టి ముద్దలా వస్తుంది. అలా వచ్చాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని పాన్​పై మూతపెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
  • ఐదు నిమిషాల అనంతరం అది చేతితో పట్టుకోవడానికి వీలుగా గోరువెచ్చగా మారి ఉంటుంది. అప్పుడు ఆ పిండి ముద్దను చేతితో ప్రెస్ చేస్తూ చపాతీ ముద్దలా సాఫ్ట్​గా కలుపుకోవాలి.
  • అలా పిండిని కలిపేటప్పుడు చేతికి అంటుతున్నట్లయితే కొద్దిగా నూనె రాసుకొని పిండిని కలుపుకోవచ్చు.
  • సాఫ్ట్ చపాతీ ముద్దలా పిండిని ప్రిపేర్ చేసుకున్నాక దాని నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చేతితో ఫ్రైంచ్ ఫ్రైస్​ లేదా కుర్ కురే ఉండేటట్లు పొడవాటి గుండ్రటి రోల్స్​లా చేసుకోవాలి. ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకొని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.

Crispy Snack Recipe with Rice
Rice Flour (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి తగినంత నూనెను పోసి హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ బాగా వేడయ్యాక ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న బియ్యప్పిండి రోల్స్​ని నెమ్మదిగా కాగుతున్న నూనెలో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకోవాలి.
  • నూనెలో వేసిన వెంటనే తిప్పకుండా ఒకట్రెండు నిమిషాలు కాలనిచ్చి ఆపై చిల్లుల గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పుతూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో క్రిస్పీగా, ఎర్రగా మారేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక వాటిని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే అన్నింటినీ వేయించుకోవాలి.
  • తర్వాత వాటిల్లో లైట్​గా కారం, ఉప్పు, చాట్ మసాలా వేసుకొని అవన్నీ ఫింగర్ బైట్స్​కి పట్టేలా కలుపుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, సూపర్ టేస్టీగా కరకరలాడే "రైస్ ఫింగర్స్" రెడీ అవుతాయి!
Crispy Snack Recipe with Rice
మసాలా దినుసులు (Getty Images)

చిట్కాలు :

  • బియ్యప్పిండి మిశ్రమంలో కొద్దిగా మైదా వేసుకోవడం ద్వారా ఫింగర్ బైట్స్ అనేవి ఆయిల్​లో వేసినప్పుడు విడిపోకుండా ఉండి చక్కని షేప్​లో వస్తాయి.
  • నూనె కాగిన తర్వాత మాత్రమే రైస్ ఫింగర్స్​ని వేసి వేయించుకోవాలి. అలాగే, మీడియం ఫ్లేమ్​లో వీటిని వేయించుకోవాలి. అప్పుడే లోపలి వరకు చక్కగా కాలి కరకరలాడుతూ కమ్మగా ఉంటాయి.

