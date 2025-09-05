ETV Bharat / offbeat

క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "సేమియా కట్​లెట్స్" - పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు! - CRISPY SEMIYA CUTLETS RECIPE

కమ్మని స్టఫింగ్​తో నోరూరించే 'కట్​లెట్స్' - ఎన్నడూ తినని టేస్ట్​ని ఎంజాయ్ చేస్తారు!

Crispy Semiya Cutlets Recipe
Crispy Semiya Cutlets Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 5, 2025 at 3:46 PM IST

4 Min Read

Crispy Semiya Cutlets Recipe : పిల్లల కోసం ఎప్పుడూ చేసే పకోడీ, మిర్చీ బజ్జీ, పునుగులు వంటివి కాకుండా ఒక స్పెషల్ స్నాక్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, సూపర్ టేస్టీ అండ్ క్రిస్పీ "సేమియా వెజ్ కట్లెట్స్". సరికొత్త రుచితో వారెవ్వా అనిపించే వీటిని ఇంటిల్లిపాదీ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. పైన క్రంచీ క్రంచీగా, లోపల సాఫ్ట్​గా ఉండే వీటిని పిల్లలైతే చాలా ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాదు, ఈ కట్లెట్స్​ని ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసి పెట్టమని అడుగుతారు. మరి, స్వీట్ షాప్ స్టైల్​లో నోరూరించే ఈ సేమియా కట్లెట్స్​ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Crispy Semiya Cutlets Recipe
సేమియా (Getty Images)

అవసరమైన పదార్థాలు :

కట్లెట్స్ కోసం :

  • రెండు కప్పులు - మందం అటుకులు
  • నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు - సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు
  • నాలుగు - ఆలుగడ్డలు(మీడియం సైజ్​వి)
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు
  • ఆరు టేబుల్​స్పూన్లు - మొక్కజొన్న గింజలు
  • నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు - క్యాప్సికం తరుగు
  • ఆరు టేబుల్​స్పూన్లు - క్యారెట్ తురుము
  • అర టీస్పూన్ - చాట్ మసాలా
  • ఒక టీస్పూన్ - జీలకర్ర పొడి
  • ఒక టీ​స్పూన్ - మిరియాల పొడి
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • ఒక టీస్పూన్ - కారం
  • కొద్దిగా - సన్నని కొత్తిమీర తరుగు
  • నిమ్మరసం - కొద్దిగా
  • వేయించడానికి తగినంత - నూనె
Crispy Semiya Cutlets Recipe
శనగపిండి (Getty Images)

కోటింగ్ కోసం :

  • మైదా - అర కప్పు
  • వాటర్ - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • శనగపిండి - ఒక కప్పు
  • సన్నని సేమియా - 300 గ్రాములు

కారప్పూసతో కరకరలాడే "తియ్యని లడ్డూలు" - ఐదు పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

Crispy Semiya Cutlets Recipe
అటుకులు (ETV Bharat)

తయారీ విధానం :

  • ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టెయినర్​లో అటుకులను తీసుకొని జల్లించాలి. ఆపై వాటిని ఒక గిన్నెలో వేసుకొని శుభ్రంగా కడిగి వెంటనే బయటకు తీసి వాటర్ పిండి కాసేపు పక్కనపెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో బంగాళదుంపలు, తగినన్ని నీళ్లు పోసి మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
  • బంగాళదుంపలు ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన సన్నని ఉల్లిపాయ, క్యాప్సికం, పచ్చిమిర్చి తరుగు, సన్నని క్యారెట్ తురుముని రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఆలుగడ్డలు మంచిగా ఉడికిన తర్వాత పైన పొట్టును తొలగించుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Crispy Semiya Cutlets Recipe
క్యారెట్ తురుము (Getty Images)
  • అనంతరం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​ తీసుకొని అందులో తడిపి పక్కనుంచిన అటుకులను వేసి చేతితో మూడు నిమిషాల పాటు మెత్తగా మెదుపుకోవాలి.
  • ఆపై అందులో పొట్టు తీసి పక్కన పెట్టుకున్న ఆలుగడ్డలను గ్రేటర్​తో సన్నగా తురిమి వేసుకొని మరోసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
  • తర్వాత స్వీట్ కార్న్ గింజలు, ముందుగా వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ, క్యాప్సికం, పచ్చిమిర్చి తరుగు, సన్నని క్యారెట్ తురుము, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు, వేయించిన జీలకర్ర పొడి, చాట్ మసాలా, కారం, మిరియాల పొడి, రుచికి తగినంత వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, నిమ్మరసాన్ని పిండుకొని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ బాగా కలిసేలా చేతితో గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తూ చక్కగా కలుపుకోవాలి.
  • తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ బుల్లెట్స్ లేదా కట్లెట్స్ మాదిరిగా(మీకు నచ్చిన షేప్​లో) ప్రిపేర్ చేసుకొని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకొని పక్కనుంచాలి.

మినపప్పును రుబ్బితేనే కాదు, మిక్సీలో పట్టినా సూపర్ "వడలు" - నూనె పీల్చకుండా వస్తాయి!

Crispy Semiya Cutlets Recipe
స్వీట్ కార్న్ (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలో మైదా, కొద్దిగా ఉప్పు, తగినన్ని నీళ్లు పోసుకొని ఉండలు లేకుండా పలుచని మజ్జిగ మాదిరిగా కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అలాగే, మరో ప్లేట్​లో శనగపిండి తీసుకొని కాస్త ఉప్పు వేసి కలిపి పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు ఇంకో ప్లేట్​లో మామూలు సన్నని సేమియాను తీసుకొని అర ఇంచు ముక్కలుగా నలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం మీరు ముందుగా రెడీ చేసుకున్న స్టఫింగ్ కట్లెట్​ను శనగపిండిలో అన్ని వైపులా పిండి చక్కగా కోట్ అయ్యేలా రోల్ చేయాలి.
  • ఆపై దాన్ని పలుచని మైదా పిండి మిశ్రమంలో వేసుకొని మొత్తం మునిగేలా చక్కగా డిప్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత కట్లెట్​ని నలిపి పెట్టుకున్న సేమియా ప్లేట్​లో వేసి అన్ని వైపులా సేమియా మంచిగా అంటేలా రోల్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ సేమియా అంటనట్లయితే చేతితో ఆ ప్లేస్​లో అంటించి ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలా అన్నింటిని ప్రిపేర్ చేసుకొని ప్లేట్​లో పెట్టుకోవాలి
Crispy Semiya Cutlets Recipe
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోసుకొని హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న సేమియా కట్లెట్స్​ని వేయించడానికి సరిపడా వేసుకోవాలి.
  • ఆపై వెంటనే కదపకుండా రెండు నిమిషాల పాటు వేగనిచ్చి ఆ తర్వాత గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ రెండు వైపులా మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు మీడియం ఫ్లేమ్​లో నిదానంగా వేయించుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక వాటిని సర్వింగ్ ప్లేట్​లోకి తీసుకొని టమటా సాస్​తో వేడి వేడిగా తినండి. అంతే, సూపర్ టేస్టీ అండ్ క్రిస్పీగా నోరూరించే "సేమియా వెజ్ కట్లెట్స్" మీ ముందు ఉంటాయి!

కరకరలాడే "ఉల్లిపాయ చేగోడీలు" - నిమిషాల్లోనే రెడీ! - పిల్లలైతే ఇష్టంగా తింటారు!

For All Latest Updates

TAGGED:

CRISPY SEMIYA CUTLETS PREPARATIONSEMIYA VEG CUTLETS RECIPEEASY AND TASTY SNACK RECIPEసేమియాతో కరకరలాడే కట్లెట్స్ తయారీCRISPY SEMIYA CUTLETS RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

కారప్పూసతో కరకరలాడే "తియ్యని లడ్డూలు" - ఐదు పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

ఇంట్లో విద్యుత్​ సమస్యలా? - వాట్సప్​లో 'హాయ్'​ అని మెసెజ్​ చేస్తే ప్రాబ్లమ్​ సాల్వ్​!

శాంసంగ్ ఫస్ట్ ట్రై-ఫోల్డ్ స్మార్ట్​ఫోన్ వచ్చేస్తుందోచ్- ఎప్పుడంటే?

ఆరోగ్యంతో పాటు ఉపాధి - చిన్న సీక్రెట్​తో బిజినెస్​లో రాణిస్తున్న యువకులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.