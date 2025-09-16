ETV Bharat / offbeat

కరకరలాడే "మొక్కజొన్న సర్వపిండి" - అప్పటికప్పుడు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!

మొక్కజొన్న, బియ్యప్పిండితో కమ్మని స్నాక్ - చల్లని వేళ అద్దిరిపోతుంది!

Crispy Sarvapindi Recipe with Corn
Crispy Sarvapindi Recipe with Corn (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 16, 2025 at 3:05 PM IST

3 Min Read
Crispy Sarvapindi Recipe with Corn : ప్రస్తుతం వర్షాకాలం సీజన్ నడుస్తుండడంతో మార్కెట్​లోకి మొక్కజొన్నలు విరివిగా వస్తుంటాయి. చిరుజల్లుల చల్లదనం, వేడివేడి మొక్కజొన్న కంకుల కమ్మదనం కలిస్తే ఆ కాంబినేషన్​కి తిరుగుండదు. అందుకే, ఈ చల్లని వేళ మీకోసం మొక్కజొన్నతో ప్రిపేర్ చేసుకునే ఒక అద్దిరిపోయే స్నాక్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, కమ్మని "మొక్కజొన్న సర్వపిండి". ఇది రెగ్యులర్​గా చేసుకునే దానితో పోల్చితే చాలా రుచిగా ఉంటుంది. అలాగే, దీని తయారీకి ఎక్కువ సమయం కూడా పట్టదు. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. మరి, ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ మొక్కజొన్న సర్వప్పను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Crispy Sarvapindi Recipe with Corn
మొక్కజొన్న గింజలు (Getty Images)

అవసరమైన పదార్థాలు :

  • ఒక కప్పు - మొక్కజొన్న గింజలు
  • ఒక కప్పు - బియ్యప్పిండి
  • ఐదారు - పచ్చిమిర్చి
  • ఒక కప్పు - మొక్కజొన్న రవ్వ
  • నాలుగైదు - వెల్లుల్లి రెబ్బలు
  • పావు కప్పు - శనగపప్పు
  • ఒక చెంచా - కారం
  • రెండు రెమ్మలు - కరివేపాకు
  • మూడు చెంచాలు - సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు
  • ఒక చెంచా - జీలకర్ర
  • ఒక చెంచా - అల్లంపేస్ట్
  • ఒక చెంచా - సన్నని కొత్తిమీర తరుగు
  • అరచెంచా - పసుపు
  • పల్లీలు - మూడు చెంచాలు
  • టేస్ట్​కి తగినంత - ఉప్పు
  • అర కప్పు - నూనె

Crispy Sarvapindi Recipe with Corn
ఉల్లిపాయ తరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • కరకరలాడే ఈ రుచికరమైన సర్వపిండి తయారీ కోసం ముందుగా ఒక చిన్న గిన్నెలో శనగపప్పును తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి ఆపై కాసిన్ని నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి.
  • అది నానేలోపు తాజా మొక్కజొన్న పొత్తులను తీసుకుని వాటి నుంచి ఒక కప్పు పరిమాణంలో గింజలను ఒలిచి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత వాటిని శుభ్రంగా కడిగి వాటర్ లేకుండా వడకట్టి పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, సన్నని ఉల్లిపాయ, కొత్తిమీర, కరివేపాకు తరుగును ముందుగానే సిద్ధం చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లిరెబ్బలు, వాటర్ లేకుండా వడకట్టిన మొక్కజొన్నగింజలు వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
Crispy Sarvapindi Recipe with Corn
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • అనంతరం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో మొక్కజొన్నరవ్వ, బియ్యప్పిండి, నానబెట్టిన శనగపప్పు, రుచికి సరిపడా కారం, ఉప్పు, ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ, కొత్తిమీర, కరివేపాకు తరుగు వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, జీలకర్ర, అల్లంపేస్ట్, పసుపు, వేయించి పొట్టుతీసి పెట్టుకున్న పల్లీలు, ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న మొక్కజొన్న పేస్ట్​ని కూడా యాడ్ చేసుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కలిసేలా చేతితో బాగా ప్రెస్ చేస్తూ చపాతీ పిండిలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు సర్వపిండి తయారీ కోసం అందుకు అనుగుణంగా ఉండే మందపాటి కడాయి తీసుకుని దానిలో తగినంత నూనె అప్లై చేసుకోవాలి.

Crispy Sarvapindi Recipe with Corn
శనగపప్పు (Getty Images)
  • తర్వాత ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న మొక్కజొన్న పిండి మిశ్రమంలో నుంచి కొద్దిగా పిండిముద్దను తీసుకుని కడాయిలో అన్నివైపులా పరుచుకునేలా చేతితో కాస్త మందపాటి రొట్టెలా ఒత్తుకోవాలి.
  • ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయమేమిటంటే, సర్వపిండిని వత్తుకునే ముందు తగినంత నూనె వేస్తే ముద్ద చక్కగా పరుచుకుంటుంది.
  • పిండి మిశ్రమాన్ని కడాయిలో సర్వప్పలా ఒత్తకున్నాక దానిపై చేతితో అక్కడక్కడా చిల్లులు పెట్టాలి. ఆపై ఆ హోల్స్​లో కాస్త నూనెను చుక్కలు చుక్కలుగా వేసుకోవాలి.
Crispy Sarvapindi Recipe with Corn
బియ్యప్పిండి (Getty Images)
  • ఆవిధంగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ కడాయిని స్టవ్ మీద ఉంచి పైన మూతపెట్టి లో ఫ్లేమ్​లో 10 నుంచి 15 నిమిషాల పాటు కాలనివ్వాలి.
  • అది చక్కగా కాలిందనుకున్నాక ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే, తెలంగాణ స్టైల్​లో కమ్మని "మొక్కజొన్న సర్వపిండి" రెడీ అవుతుంది!
Crispy Sarvapindi Recipe with Corn
వెల్లుల్లి రెబ్బలు (Getty Images)

