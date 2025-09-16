కరకరలాడే "మొక్కజొన్న సర్వపిండి" - అప్పటికప్పుడు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!
మొక్కజొన్న, బియ్యప్పిండితో కమ్మని స్నాక్ - చల్లని వేళ అద్దిరిపోతుంది!
Published : September 16, 2025 at 3:05 PM IST
Crispy Sarvapindi Recipe with Corn : ప్రస్తుతం వర్షాకాలం సీజన్ నడుస్తుండడంతో మార్కెట్లోకి మొక్కజొన్నలు విరివిగా వస్తుంటాయి. చిరుజల్లుల చల్లదనం, వేడివేడి మొక్కజొన్న కంకుల కమ్మదనం కలిస్తే ఆ కాంబినేషన్కి తిరుగుండదు. అందుకే, ఈ చల్లని వేళ మీకోసం మొక్కజొన్నతో ప్రిపేర్ చేసుకునే ఒక అద్దిరిపోయే స్నాక్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, కమ్మని "మొక్కజొన్న సర్వపిండి". ఇది రెగ్యులర్గా చేసుకునే దానితో పోల్చితే చాలా రుచిగా ఉంటుంది. అలాగే, దీని తయారీకి ఎక్కువ సమయం కూడా పట్టదు. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. మరి, ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ మొక్కజొన్న సర్వప్పను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
అవసరమైన పదార్థాలు :
- ఒక కప్పు - మొక్కజొన్న గింజలు
- ఒక కప్పు - బియ్యప్పిండి
- ఐదారు - పచ్చిమిర్చి
- ఒక కప్పు - మొక్కజొన్న రవ్వ
- నాలుగైదు - వెల్లుల్లి రెబ్బలు
- పావు కప్పు - శనగపప్పు
- ఒక చెంచా - కారం
- రెండు రెమ్మలు - కరివేపాకు
- మూడు చెంచాలు - సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు
- ఒక చెంచా - జీలకర్ర
- ఒక చెంచా - అల్లంపేస్ట్
- ఒక చెంచా - సన్నని కొత్తిమీర తరుగు
- అరచెంచా - పసుపు
- పల్లీలు - మూడు చెంచాలు
- టేస్ట్కి తగినంత - ఉప్పు
- అర కప్పు - నూనె
తయారీ విధానం :
- కరకరలాడే ఈ రుచికరమైన సర్వపిండి తయారీ కోసం ముందుగా ఒక చిన్న గిన్నెలో శనగపప్పును తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి ఆపై కాసిన్ని నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి.
- అది నానేలోపు తాజా మొక్కజొన్న పొత్తులను తీసుకుని వాటి నుంచి ఒక కప్పు పరిమాణంలో గింజలను ఒలిచి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత వాటిని శుభ్రంగా కడిగి వాటర్ లేకుండా వడకట్టి పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, సన్నని ఉల్లిపాయ, కొత్తిమీర, కరివేపాకు తరుగును ముందుగానే సిద్ధం చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లిరెబ్బలు, వాటర్ లేకుండా వడకట్టిన మొక్కజొన్నగింజలు వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో మొక్కజొన్నరవ్వ, బియ్యప్పిండి, నానబెట్టిన శనగపప్పు, రుచికి సరిపడా కారం, ఉప్పు, ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ, కొత్తిమీర, కరివేపాకు తరుగు వేసుకోవాలి.
- అలాగే, జీలకర్ర, అల్లంపేస్ట్, పసుపు, వేయించి పొట్టుతీసి పెట్టుకున్న పల్లీలు, ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న మొక్కజొన్న పేస్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కలిసేలా చేతితో బాగా ప్రెస్ చేస్తూ చపాతీ పిండిలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు సర్వపిండి తయారీ కోసం అందుకు అనుగుణంగా ఉండే మందపాటి కడాయి తీసుకుని దానిలో తగినంత నూనె అప్లై చేసుకోవాలి.
- తర్వాత ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న మొక్కజొన్న పిండి మిశ్రమంలో నుంచి కొద్దిగా పిండిముద్దను తీసుకుని కడాయిలో అన్నివైపులా పరుచుకునేలా చేతితో కాస్త మందపాటి రొట్టెలా ఒత్తుకోవాలి.
- ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయమేమిటంటే, సర్వపిండిని వత్తుకునే ముందు తగినంత నూనె వేస్తే ముద్ద చక్కగా పరుచుకుంటుంది.
- పిండి మిశ్రమాన్ని కడాయిలో సర్వప్పలా ఒత్తకున్నాక దానిపై చేతితో అక్కడక్కడా చిల్లులు పెట్టాలి. ఆపై ఆ హోల్స్లో కాస్త నూనెను చుక్కలు చుక్కలుగా వేసుకోవాలి.
- ఆవిధంగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ కడాయిని స్టవ్ మీద ఉంచి పైన మూతపెట్టి లో ఫ్లేమ్లో 10 నుంచి 15 నిమిషాల పాటు కాలనివ్వాలి.
- అది చక్కగా కాలిందనుకున్నాక ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే, తెలంగాణ స్టైల్లో కమ్మని "మొక్కజొన్న సర్వపిండి" రెడీ అవుతుంది!
