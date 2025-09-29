కరకరలాడే "సన్న కారప్పూస" - పిండి ఇలా కలిపితే క్రిస్పీగా, గుల్లగా వస్తాయి!
సన్న కారప్పూస ఈ పద్ధతిలో చేయండి - టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 29, 2025 at 10:57 AM IST
Sannapusa Making in Telugu : దసరా సెలవులు కావడంతో పిల్లలందరూ ఇంట్లోనే ఉంటారు. వారు తినడానికి ఏదో ఒకటి అడుగుతూనే ఉంటారు. వారి కోసం ఇంట్లో వివిధ రకాల పిండి వంటలు చేస్తుంటారు. ఇందులో స్వీట్, హాట్ ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు వీటిని చేయడానికి టైమ్ ఎక్కువగా పడుతుంది! అసలే పండుగ సమయం కావడంతో గృహిణులకు తీరిక లేకుండా పని ఉంటుంది. అందుకే చాలా మంది బయట దుకాణాల్లో పిండి వంటలను కొనుగోలు చేస్తారు!
అందుకే తక్కువ సమయంలోనే ఇంట్లో చేసుకొనే కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. కేవలం నిమిషాల్లోనే సన్న కారప్పూసను చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా తక్కువ పదార్థాలతోనే వీటిని ప్రిపేర్ చేయోచ్చు. ఇంట్లో ఓసారి ఇలా చేసి పెట్టారంటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు. అంతేకాకుండా ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే క్రిస్పీగా, గుల్లగా వస్తాయి. ఇంకెందుకు ఆలస్యం టేస్టీటేస్టీ సన్న కారప్పూస తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
దసరా స్పెషల్ "చెక్క గారెలు" - పిల్లలు స్నాక్స్ అడిగితే ఇలా చేసి పెట్టండి!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- శనగపిండి - 2 కప్పులు
- బియ్యప్పిండి - 1 కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 1 టీ స్పూన్
- వాము పొడి - అర టీ స్పూన్
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- నూనె - సరిపడినంతా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లోకి రెండు కప్పుల శనగపిండి, ఒక కప్పు బియ్యప్పిండి తీసుకోవాలి. ఇందులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ కారం, అర టీ స్పూన్ వాముపొడి, పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి బాగా కలపాలి.
- అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. అదేవిధంగా గోరువెచ్చని నీటిని కొద్దిగా కొద్దిగా పోస్తూ పిండిని బాగా కలపాలి.
- మరోవైపు జంతికల గొట్టంలో సన్న హోల్స్ ఉన్న కారప్పూస బిళ్ల పెట్టుకొని ఆయిల్ అప్లై చేయాలి. ఇప్పుడు రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పిండిని అందులో వేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత జంతికల గొట్టంతో కారప్పూస మాదిరిగా ఒత్తుకోవాలి.
- కారప్పూస ఒక వైపు వేగిన తర్వాత మరోవైపు తిప్పి వేగనివ్వాలి. అనంతరం ప్లేట్లో వేసుకోవాలి.
- ఈ సన్న కారప్పూస వేగడానికి ఎక్కువ సమయం పట్టదు. నిమిషాల్లోనే క్రిస్పీగా మారుతుంది.
- ఆ తర్వాత వీటిని ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో వేసి స్టోర్ చేస్తే చాలు.
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.
- మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ట్రై చేయండి.
కమ్మని "టమోటా కుర్మా" - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే ఎవరైనా వావ్ అనాల్సిందే!
దాబా స్టైల్ "కాజు టమోటా కర్రీ" - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకుంటారు!