కరకరలాడే "సన్న కారప్పూస" - పిండి ఇలా కలిపితే క్రిస్పీగా, గుల్లగా వస్తాయి!

సన్న కారప్పూస ఈ పద్ధతిలో చేయండి - టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

Sanna Karapusa
Sanna Karapusa (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 29, 2025 at 10:57 AM IST

2 Min Read
Sannapusa Making in Telugu : దసరా సెలవులు కావడంతో పిల్లలందరూ ఇంట్లోనే ఉంటారు. వారు తినడానికి ఏదో ఒకటి అడుగుతూనే ఉంటారు. వారి కోసం ఇంట్లో వివిధ రకాల పిండి వంటలు చేస్తుంటారు. ఇందులో స్వీట్, హాట్ ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు వీటిని చేయడానికి టైమ్ ఎక్కువగా పడుతుంది! అసలే పండుగ సమయం కావడంతో గృహిణులకు తీరిక లేకుండా పని ఉంటుంది. అందుకే చాలా మంది బయట దుకాణాల్లో పిండి వంటలను కొనుగోలు చేస్తారు!

అందుకే తక్కువ సమయంలోనే ఇంట్లో చేసుకొనే కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. కేవలం నిమిషాల్లోనే సన్న కారప్పూసను చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా తక్కువ పదార్థాలతోనే వీటిని ప్రిపేర్ చేయోచ్చు. ఇంట్లో ఓసారి ఇలా చేసి పెట్టారంటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు. అంతేకాకుండా ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే క్రిస్పీగా, గుల్లగా వస్తాయి. ఇంకెందుకు ఆలస్యం టేస్టీటేస్టీ సన్న కారప్పూస తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Sannapusa
శనగపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • శనగపిండి - 2 కప్పులు
  • బియ్యప్పిండి - 1 కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - 1 టీ స్పూన్
  • వాము పొడి - అర టీ స్పూన్
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • నూనె - సరిపడినంతా
Sanna Karapusa
నెయ్యి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లోకి రెండు కప్పుల శనగపిండి, ఒక కప్పు బియ్యప్పిండి తీసుకోవాలి. ఇందులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ కారం, అర టీ స్పూన్ వాముపొడి, పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి బాగా కలపాలి.
  • అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. అదేవిధంగా గోరువెచ్చని నీటిని కొద్దిగా కొద్దిగా పోస్తూ పిండిని బాగా కలపాలి.
  • మరోవైపు జంతికల గొట్టంలో సన్న హోల్స్​ ఉన్న కారప్పూస బిళ్ల పెట్టుకొని ఆయిల్ అప్లై చేయాలి. ఇప్పుడు రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పిండిని అందులో వేసుకోవాలి.
Sanna Karapusa
బియ్యప్పిండి (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్​ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత జంతికల గొట్టంతో కారప్పూస మాదిరిగా ఒత్తుకోవాలి.
  • కారప్పూస ఒక వైపు వేగిన తర్వాత మరోవైపు తిప్పి వేగనివ్వాలి. అనంతరం ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి.
Sanna Karapusa
ఉప్పు (Getty Images)
  • ఈ సన్న కారప్పూస వేగడానికి ఎక్కువ సమయం పట్టదు. నిమిషాల్లోనే క్రిస్పీగా మారుతుంది.
  • ఆ తర్వాత వీటిని ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో వేసి స్టోర్ చేస్తే చాలు.
Sanna Karapusa
ఆవాలు, పసుపు, జీలకర్ర, కారం (Getty Images)
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.
  • మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ట్రై చేయండి.

