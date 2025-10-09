కరకరలాడే "రవ్వ పునుగులు" - అరగంటలో రెడీ - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్!
Published : October 9, 2025 at 12:09 PM IST
Crispy Rava Punugulu: పునుగులు మెజార్టీ పీపుల్ ఫేవరెట్ స్నాక్స్. ఈవెనింగ్ అయితే రోడ్సైడ్ బండ్ల దగ్గర వీటిని కొనుగోలు చేసి టమాటా చట్నీతో ఎంజాయ్ చేస్తూ తింటుంటారు. అయితే వీటిని ఇంట్లో తయారు చేయడం కష్టమని భావించి బయట తింటుంటారు. కానీ కేవలం అతి తక్కువ సమయంలో ఇంట్లోనే ఎంతో టేస్టీగా పునుగులు చేసుకోవచ్చు. అది కూడా ఉప్మా కోసం ఉపయోగించే బొంబాయి రవ్వతో. ఇవి పైన క్రిప్సీగా, లోపల సాఫ్ట్గా ఉంటాయి. పిండి కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉడుకుతుంది. ప్రిపరేషన్ కూడా ఈజీ. మరి లేట్ చేయకుండా రవ్వ పునుగులు ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
- బియ్యప్పిండి - అర కప్పు
- మైదా పిండి - పావు కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- బేకింగ్ సోడా - అర టీస్పూన్
- పెరుగు - ముప్పావు కప్పు
- ఉల్లిపాయ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 4
- కరివేపాకు - 3 రెమ్మలు
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకును వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి బొంబాయి రవ్వ తీసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి బియ్యప్పిండి, మైదా పిండి, ఉప్పు, బేకింగ్ సోడా, పెరుగు, తరిగిన ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, జీలకర్ర వేసి అన్నీ కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత వాటర్ను కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ పునుగులకు సరిపడే కన్సిస్టెన్సీ వచ్చే వరకు మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- పిండిలో వాటర్ సరిపోయాయి అనుకున్న తర్వాత ఓ 5 నిమిషాల పాటు పిండిని ఒకే డైరెక్షన్లో కలుపుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల పిండి పర్ఫెక్ట్గా కలుస్తుంది.
- పిండిని కలుపుకున్న తర్వాత గిన్నెపై మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టి నాననివ్వాలి.
- 20 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి పిండిని మరోసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పునుగుల మాదిరి వేసుకోవాలి.
- కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి రెండు వైపులా క్రిస్పీగా, గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి.
- పునుగులు పర్ఫెక్ట్గా వేగిన తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసి పక్కన పెట్టాలి. మిగిలిన పిండిని కూడా ఇలానే పునుగులుగా వేసి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇక ప్రిపేర్ చేసుకున్న వాటిని ప్లేట్లోకి తీసుకుని టమాటా చట్నీతో సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచిగా ఉండే రవ్వ పునుగులు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- రవ్వ ఏ కప్పుతో అయితే తీసుకుంటామో అదే కప్పుతో పిండి, పెరుగు, నీళ్లు ఇలా అన్నీ తీసుకోవాలి. పుల్లటి పెరుగు అయితే పునుగులు బాగుంటాయి.
- మైదా పిండి వద్దనుకుంటే దాని ప్లేస్లో మరికొంచెం బియ్యపిండిని తీసుకోవచ్చు. లేదంటే గోధుమపిండి కూడా వాడొచ్చు.
- నూనె కాగిన తర్వాత కేవలం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి మాత్రమే పునుగులను వేయించుకోవాలి. హై ఫ్లేమ్లో పెడితే పునుగులు కలర్ మారతాయి కానీ లోపల పిండి ఉడకదు. అదే సిమ్లో పెడితే నూనె పీల్చుకుంటాయి. కాబట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
