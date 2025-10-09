ETV Bharat / offbeat

కరకరలాడే "రవ్వ పునుగులు" - అరగంటలో రెడీ - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​!

-స్నాక్స్, టిఫెన్స్​లోకి ఇష్టంగా తినే పునుగులు - నూనె పీల్చకుండా పైన క్రంచీగా, లోపల సాఫ్ట్​గా!

Crispy Rava Punugulu
Crispy Rava Punugulu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 9, 2025 at 12:09 PM IST

Crispy Rava Punugulu: పునుగులు మెజార్టీ పీపుల్​ ఫేవరెట్​ స్నాక్స్​. ఈవెనింగ్​ అయితే రోడ్​సైడ్​ బండ్ల దగ్గర వీటిని కొనుగోలు చేసి టమాటా చట్నీతో ఎంజాయ్​ చేస్తూ తింటుంటారు. అయితే వీటిని ఇంట్లో తయారు చేయడం కష్టమని భావించి బయట తింటుంటారు. కానీ కేవలం అతి తక్కువ సమయంలో ఇంట్లోనే ఎంతో టేస్టీగా పునుగులు చేసుకోవచ్చు. అది కూడా ఉప్మా కోసం ఉపయోగించే బొంబాయి రవ్వతో. ఇవి పైన క్రిప్సీగా, లోపల సాఫ్ట్​గా ఉంటాయి. పిండి కూడా పర్ఫెక్ట్​గా ఉడుకుతుంది. ప్రిపరేషన్​ కూడా ఈజీ. మరి లేట్​ చేయకుండా రవ్వ పునుగులు ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Suji Rava
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
  • బియ్యప్పిండి - అర కప్పు
  • మైదా పిండి - పావు కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • బేకింగ్​ సోడా - అర టీస్పూన్​
  • పెరుగు - ముప్పావు కప్పు
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • కరివేపాకు - 3 రెమ్మలు
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
Rice Flour
బియ్యప్పిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకును వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి బొంబాయి రవ్వ తీసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి బియ్యప్పిండి, మైదా పిండి, ఉప్పు, బేకింగ్​ సోడా, పెరుగు, తరిగిన ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, జీలకర్ర వేసి అన్నీ కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత వాటర్​ను కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ పునుగులకు సరిపడే కన్సిస్టెన్సీ వచ్చే వరకు మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Curd
పెరుగు (Getty Images)
  • పిండిలో వాటర్​ సరిపోయాయి అనుకున్న తర్వాత ఓ 5 నిమిషాల పాటు పిండిని ఒకే డైరెక్షన్​లో కలుపుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల పిండి పర్ఫెక్ట్​గా కలుస్తుంది.
  • పిండిని కలుపుకున్న తర్వాత గిన్నెపై మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టి నాననివ్వాలి.
  • 20 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి పిండిని మరోసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్​ కాగిన తర్వాత పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పునుగుల మాదిరి వేసుకోవాలి.
Curry Levaes
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి రెండు వైపులా క్రిస్పీగా, గోల్డెన్​ కలర్​ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి.
  • పునుగులు పర్ఫెక్ట్​గా వేగిన తర్వాత ప్లేట్​లోకి తీసి పక్కన పెట్టాలి. మిగిలిన పిండిని కూడా ఇలానే పునుగులుగా వేసి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇక ప్రిపేర్​ చేసుకున్న వాటిని ప్లేట్​లోకి తీసుకుని టమాటా చట్నీతో సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో రుచిగా ఉండే రవ్వ పునుగులు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Crispy Rava Punugulu
రవ్వ పునుగులు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • రవ్వ ఏ కప్పుతో అయితే తీసుకుంటామో అదే కప్పుతో పిండి, పెరుగు, నీళ్లు ఇలా అన్నీ తీసుకోవాలి. పుల్లటి పెరుగు అయితే పునుగులు బాగుంటాయి.
  • మైదా పిండి వద్దనుకుంటే దాని ప్లేస్​లో మరికొంచెం బియ్యపిండిని తీసుకోవచ్చు. లేదంటే గోధుమపిండి కూడా వాడొచ్చు.
  • నూనె కాగిన తర్వాత కేవలం మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి మాత్రమే పునుగులను వేయించుకోవాలి. హై ఫ్లేమ్​లో పెడితే పునుగులు కలర్​ మారతాయి కానీ లోపల పిండి ఉడకదు. అదే సిమ్​లో పెడితే నూనె పీల్చుకుంటాయి. కాబట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి ఫ్రై చేసుకోవాలి.

