ETV Bharat / offbeat

నూనె పీల్చకుండా కరకరలాడే "రాగి చిప్స్" - తక్కువ పదార్థాలతో పావుగంటలో రెడీ!

- పిల్లలు ఇష్టంగా తినే క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ 'చిప్స్' - ఒక్కసారి చేస్తే 20 రోజులు నిల్వ!

Crispy Ragi Chips Recipe
Crispy Ragi Chips Recipe (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 10, 2025 at 10:45 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Crispy Ragi Chips Recipe : నేటి రోజుల్లో మారిన జీవనశైలి కారణంగా కొత్తగా రకరకాల ప్రాణాంతక సమస్యలు పుట్టుకొస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ తీసుకోక తప్పని పరిస్థితి నెలకొంది. అందుకే, చాలా మంది ఒకప్పటిలా కాకుండా చిరుతిండిగా తినే స్నాక్స్​లోనూ పోషక విలువలున్నవే తినడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. పిల్లలకు కూడా అలాంటివే చేసి ఇవ్వడానికి మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఇప్పుడు మీకోసం అలాంటిదే ఒక హెల్దీ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, రాగిపిండితో కరకరలాడే "చిప్స్". వీటిని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ. అప్పటికప్పుడు తక్కువ పదార్థాలతో పావుగంటలో తయారు చేసుకోవచ్చు! పైగా ఇవి నూనెను కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! అంతేకాదు, ఇవి ఒక్కసారి చేసుకున్నారంటే కనీసం 15 నుంచి 20 రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి. మరి, ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినే క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ రాగి చిప్స్​ను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Crispy Ragi Chips Recipe
రాగిపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రెండు కప్పులు - రాగిపిండి
  • అర కప్పు - బియ్యప్పిండి
  • ఒక కప్పు - గోధుమపిండి
  • ముప్పావు చెంచా - చాట్ మసాలా
  • చెంచా - పసుపు
  • రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
  • ఒకటిన్నర చెంచా - కారం
  • అర చెంచా - జీలకర్ర పొడి
  • వేయించడానికి తగినంత - నూనె

పిల్లలకు నచ్చే "కుర్​ కురే" - బియ్యప్పిండితో చేసుకోండిలా - టేస్ట్ సూపర్!

Crispy Ragi Chips Recipe
గోధుమపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ స్నాక్ తయారీకి ముందుగా రాగిపిండి, గోధుమపిండి, బియ్యప్పిండిని విడివిడిగా జల్లించుకోవాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా అందులో ఉండే నూక పోయి చిప్స్​ మంచిగా వస్తాయి.
  • ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో జల్లించిన రాగిపిండి, బియ్యప్పిండి, గోధుమపిండి వేసి ఒకసారి కలపాలి.
  • తర్వాత అందులో సగం చాట్ మసాలా, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, పసుపు, జీలకర్ర పొడి వేసి మరోసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై అవసరం మేరకు తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ ఎలాంటి ఉండలు లేకుండా పిండిని చపాతీ ముద్దలా సాఫ్ట్​గా కలుపుకోవాలి.

రాగిపిండి, బెల్లంతో సూపర్ టేస్టీ "కేక్" - ఓవెన్​తో పని లేకుండా నిమిషాల్లోనే రెడీ!

Crispy Ragi Chips Recipe
కారం (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేయాలి. ఆయిల్ కాగేలోపు జంతికల గొట్టం తీసుకుని రిబ్బన్ పకోడీ బ్లేడ్ సెట్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత లోపల కొద్దిగా నూనె రాసుకోవాలి. ఆపై ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న రాగిపిండి మిశ్రమాన్ని తగినంత పెట్టుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి జంతికల గొట్టంతో కాగుతున్న నూనెలో వత్తుకోవాలి.
  • పాన్​లో వేయించడానికి అనుగుణంగా పిండిని వత్తుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా కాసేపు కాలనిచ్చి ఆపై గరిటెతో రెండు వైపులా తిప్పుతూ క్రిస్పీగా మారేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
Crispy Ragi Chips Recipe
ఉప్పు (Getty Images)
  • అవి చక్కగా వేగిన తర్వాత ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకున్నాక చేతితో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా బ్రేక్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత వాటిపై మిగిలిన చాట్‌ మసాలా చల్లి అంతా కలిసేలా కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, రాగిపిండితో మంచి రుచికరంగా కరకరలాడే "చిప్స్" మీ ముందు ఉంటాయి!
  • ఆపై వాటిని ఏదైనా గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే 15 నుంచి 20 రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి.
Crispy Ragi Chips Recipe
మసాలాలు (Getty Images)

చిట్కాలు :

  • ఈ రెసిపీలో కొద్దిగా బియ్యప్పిండిని యాడ్ చేసుకోవడం ద్వారా చిప్స్ క్రిస్పీగా కరకరలాడుతూ వస్తాయి.
  • ఒకవేళ మీరు బియ్యప్పిండి వద్దనుకుంటే గోధుమపిండినే కప్పున్నర తీసుకోవచ్చు.
  • చిప్స్ మరింత రుచికరంగా వచ్చేందుకు కావాలనుకుంటే పిండి కలిపేటప్పుడు కొద్దిగా నువ్వులు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మాత్రమే చిప్స్ వేసి వేయించుకోవాలి. అప్పుడే అవి నూనెను తక్కువగా పీల్చుకుంటాయని గుర్తుంచుకోవాలి.

సొరకాయతో కరకరలాడే "పకోడీలు" - పావు గంటలో రెడీ - స్నాక్స్​గా పర్ఫెక్ట్​!

For All Latest Updates

TAGGED:

CHIPS WITH RAGI FLOUREASY CHIPS RECIPESNACK RECIPE FOR EVENING TIMEరాగిపిండితో కరకరలాడే చిప్స్CRISPY RAGI CHIPS RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

దేశంలోనే అత్యంత ఎత్తైన గాజు టవర్- అక్కడి నుంచి భూటాన్​ను చూసేయొచ్చు!

నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం సూపర్ ఛాన్స్ - వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ జాబ్!

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

పాతబస్తీకి మెట్రో రైలు - కీలక దశకు చేరుకున్న 'రైట్‌ ఆఫ్‌ వే' పనులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.