నూనె పీల్చకుండా కరకరలాడే "రాగి చిప్స్" - తక్కువ పదార్థాలతో పావుగంటలో రెడీ!
- పిల్లలు ఇష్టంగా తినే క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ 'చిప్స్' - ఒక్కసారి చేస్తే 20 రోజులు నిల్వ!
Published : September 10, 2025 at 10:45 AM IST
Crispy Ragi Chips Recipe : నేటి రోజుల్లో మారిన జీవనశైలి కారణంగా కొత్తగా రకరకాల ప్రాణాంతక సమస్యలు పుట్టుకొస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ తీసుకోక తప్పని పరిస్థితి నెలకొంది. అందుకే, చాలా మంది ఒకప్పటిలా కాకుండా చిరుతిండిగా తినే స్నాక్స్లోనూ పోషక విలువలున్నవే తినడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. పిల్లలకు కూడా అలాంటివే చేసి ఇవ్వడానికి మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఇప్పుడు మీకోసం అలాంటిదే ఒక హెల్దీ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, రాగిపిండితో కరకరలాడే "చిప్స్". వీటిని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ. అప్పటికప్పుడు తక్కువ పదార్థాలతో పావుగంటలో తయారు చేసుకోవచ్చు! పైగా ఇవి నూనెను కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! అంతేకాదు, ఇవి ఒక్కసారి చేసుకున్నారంటే కనీసం 15 నుంచి 20 రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి. మరి, ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినే క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ రాగి చిప్స్ను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- రెండు కప్పులు - రాగిపిండి
- అర కప్పు - బియ్యప్పిండి
- ఒక కప్పు - గోధుమపిండి
- ముప్పావు చెంచా - చాట్ మసాలా
- చెంచా - పసుపు
- రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
- ఒకటిన్నర చెంచా - కారం
- అర చెంచా - జీలకర్ర పొడి
- వేయించడానికి తగినంత - నూనె
పిల్లలకు నచ్చే "కుర్ కురే" - బియ్యప్పిండితో చేసుకోండిలా - టేస్ట్ సూపర్!
తయారీ విధానం :
- ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ స్నాక్ తయారీకి ముందుగా రాగిపిండి, గోధుమపిండి, బియ్యప్పిండిని విడివిడిగా జల్లించుకోవాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా అందులో ఉండే నూక పోయి చిప్స్ మంచిగా వస్తాయి.
- ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో జల్లించిన రాగిపిండి, బియ్యప్పిండి, గోధుమపిండి వేసి ఒకసారి కలపాలి.
- తర్వాత అందులో సగం చాట్ మసాలా, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, పసుపు, జీలకర్ర పొడి వేసి మరోసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై అవసరం మేరకు తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ ఎలాంటి ఉండలు లేకుండా పిండిని చపాతీ ముద్దలా సాఫ్ట్గా కలుపుకోవాలి.
రాగిపిండి, బెల్లంతో సూపర్ టేస్టీ "కేక్" - ఓవెన్తో పని లేకుండా నిమిషాల్లోనే రెడీ!
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేయాలి. ఆయిల్ కాగేలోపు జంతికల గొట్టం తీసుకుని రిబ్బన్ పకోడీ బ్లేడ్ సెట్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత లోపల కొద్దిగా నూనె రాసుకోవాలి. ఆపై ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న రాగిపిండి మిశ్రమాన్ని తగినంత పెట్టుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి జంతికల గొట్టంతో కాగుతున్న నూనెలో వత్తుకోవాలి.
- పాన్లో వేయించడానికి అనుగుణంగా పిండిని వత్తుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా కాసేపు కాలనిచ్చి ఆపై గరిటెతో రెండు వైపులా తిప్పుతూ క్రిస్పీగా మారేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- అవి చక్కగా వేగిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకున్నాక చేతితో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా బ్రేక్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత వాటిపై మిగిలిన చాట్ మసాలా చల్లి అంతా కలిసేలా కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, రాగిపిండితో మంచి రుచికరంగా కరకరలాడే "చిప్స్" మీ ముందు ఉంటాయి!
- ఆపై వాటిని ఏదైనా గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే 15 నుంచి 20 రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి.
చిట్కాలు :
- ఈ రెసిపీలో కొద్దిగా బియ్యప్పిండిని యాడ్ చేసుకోవడం ద్వారా చిప్స్ క్రిస్పీగా కరకరలాడుతూ వస్తాయి.
- ఒకవేళ మీరు బియ్యప్పిండి వద్దనుకుంటే గోధుమపిండినే కప్పున్నర తీసుకోవచ్చు.
- చిప్స్ మరింత రుచికరంగా వచ్చేందుకు కావాలనుకుంటే పిండి కలిపేటప్పుడు కొద్దిగా నువ్వులు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మాత్రమే చిప్స్ వేసి వేయించుకోవాలి. అప్పుడే అవి నూనెను తక్కువగా పీల్చుకుంటాయని గుర్తుంచుకోవాలి.
సొరకాయతో కరకరలాడే "పకోడీలు" - పావు గంటలో రెడీ - స్నాక్స్గా పర్ఫెక్ట్!