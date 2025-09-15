ETV Bharat / offbeat

పల్లీలతో చట్నీలే కాదు - ఇలా కరకరలాడే "వడలు" చేసుకోండి! - టేస్ట్ సూపర్!

- ఇంటిల్లిపాదీకి నచ్చే స్నాక్ రెసిపీ - తక్కువ నూనెతో కమ్మగా కరకరలాడుతాయి!

Crispy Peanut Vada Recipe
Crispy Peanut Vada Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 15, 2025 at 11:40 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Crispy Peanut Vada Recipe : ప్రొటీన్స్ పుష్కలంగా ఉండే పల్లీలను మనందరం ఎక్కువగా మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లో చట్నీలలో యూజ్ చేస్తుంటాం. లేదంటే కారం పొడి, కుర్మా కూరలలో వాడుతుంటాం. అవి మాత్రమే కాదు పోషకాలు పుష్కలంగా ఉండే పల్లీలు, బియ్యంపిండితో కమ్మగా కరకరలాడే "వడలను" కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. వీటినే కొన్ని ప్రాంతాల్లో 'గారెలు' అని పిలుస్తారు. తింటుంటే మధ్యమధ్యలో పల్లీలు తాకుతూ భలే రుచిగా ఉండే ఈ వడలను పిల్లలైతే చాలా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. ఇంట్లో ఉన్న పదార్థాలతోనే చాలా సింపుల్​గా ఇవి తయారు చేసుకోవచ్చు. ఈ రెసిపీకి నూనె కూడా తక్కువగానే పడుతుంది! మరి, ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ వడల తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Crispy Peanut Vada Recipe
Peanuts (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఉల్లిపాయలు - రెండు(మీడియం సైజ్​వి)
  • పచ్చిమిర్చి - మూడు
  • అల్లం - అర అంగుళం ముక్క
  • పల్లీలు - పావు కప్పు
  • నువ్వులు - ఒక టేబుల్​స్పూన్
  • కొత్తిమీర తరుగు - చారెడు
  • బియ్యప్పిండి - అర కప్పు
  • బొంబాయి రవ్వ - పావు కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • నూనె - వేయించడానికి సరిపడా

మైదా లేకుండానే "ఆనియన్ సమోసా" - ఈ టెక్నిక్​తో కరకరలాడుతాయి!

Crispy Peanut Vada Recipe
Rice Flour (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ వడల తయారీ కోసం ముందుగా ఉల్లిపాయలను సన్నగా, పొడుగ్గా తరుక్కొని పక్కనుంచాలి. అలాగే, పచ్చిమిర్చి, అల్లంను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి తరుగు, సన్నని అల్లం ముక్కలు, పల్లీలు, తెల్ల నువ్వులు, కొత్తిమీర తరుగు వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, బియ్యప్పిండి, బొంబాయి రవ్వ, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని ఒకసారి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కలిసేలా ఉల్లిపాయలను చేతితో బాగా ప్రెస్ చేస్తూ కలుపుకోవాలి.
  • తర్వాత తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ గారెల పిండిలా కాస్త గట్టిగానే కలుపుకోవాలి.

ఉల్లిపాయ వేసి "కారప్పూస" చేయండి - సూపర్​ టేస్టీ అండ్​ క్రంచీ - పిల్లలు ఇష్టపడతారు!

Crispy Peanut Vada Recipe
Rava (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగే లోపు చేతికి కాస్త నూనె రాసుకుని ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండి మిశ్రమంలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్న చిన్న వడల్లా వత్తుకొని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • నూనె కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి ముందుగా వత్తుకున్న వడలను పాన్​లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకోవాలి.
  • వడలను వేసిన వెంటనే టర్న్ చేయకుండా వన్​సైడ్ కాస్త వేగాక అటు ఇటు తిప్పేస్తూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో క్రిస్పీగా, మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, బియ్యప్పిండి, పల్లీల కాంబినేషన్​లో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "వడలు" రెడీ అవుతాయి.
Crispy Peanut Vada Recipe
Onions (Getty Images)

చిట్కాలు :

  • ఇక్కడ బియ్యప్పిండి తీసుకున్న కప్పునే బొంబాయి రవ్వ, ఇతర ఇంగ్రీడియంట్స్ కొలవడానికి వాడుకోవాలి. అలాగే, మీరు పల్లీలు ఎక్కువగా ఉండాలనుకుంటే కాస్త పెంచి తీసుకోవచ్చు.
  • ఒకవేళ మీరు ఎక్కువ మొత్తంలో ఈ వడలు చేసుకోవాలనుకుంటే పదార్థాలను చెప్పిన కొలతల ప్రకారం రెట్టింపు చేసి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • నూనె బాగా కాగిన తర్వాత మాత్రమే వడలు వేసి వేయించుకోవాలి. లేదంటే ఆయిల్​ను ఎక్కువగా పీల్చేస్తాయని గుర్తుంచుకోవాలి.
Crispy Peanut Vada Recipe
Sesame Seeds (Getty Images)

మరమరాలతో "గుంత పొంగనాలు" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - ఇడ్లీ, దోశ పిండితో పనిలేదు!

For All Latest Updates

TAGGED:

EVENING SNACK RECIPESNACK RECIPES IN TELUGUVADA RECIPE WITH RICE FLOURపల్లీలతో కరకరలాడే వడలుCRISPY PEANUT VADA RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఘుమఘుమలాడే "టమాటా కొబ్బరి రసం" - సూపర్ టేస్టీతో కడుపునిండా తినేస్తారు!

పల్లీలతో చట్నీలే కాదు - ఇలా కరకరలాడే "వడలు" చేసుకోండి! - టేస్ట్ సూపర్!

అంబులెన్స్​ వద్దకెళ్లి జడ్జి విచారణ - బాధితుడికి రూ.కోటి పరిహారం చెల్లించాలని ఆదేశం

"ఒత్తిడి"కి లోనవుతున్నారా? - రోజూ 20 నిమిషాలు కేటాయిస్తే చాలంటున్న నిపుణులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.