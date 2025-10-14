కరకరలాడే "మినప్పప్పు పకోడీ" - తక్కువ పదార్థాలతో ఎక్కువ రుచి! - నూనె కూడా పీల్చదు!
-రెగ్యులర్ స్నాక్ రెసిపీలను మించిన టేస్ట్ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవడం పక్కా!
Published : October 14, 2025 at 3:53 PM IST
Crispy Pakoda Recipe with Minapappu : నార్మల్గా మనందరం మినప్పప్పుతో దోశలు, వడలు వంటి బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీలు ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటాం. అలాగే, పిండి వంటలు చేయడానికి యూజ్ చేస్తుంటాం. అవి మాత్రమే కాకుండా మినప్పప్పుతో కరకరలాడే "పకోడీ" కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. రెగ్యులర్గా శనగపిండితో చేసుకునే దానికంటే ఇది చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది. నూనె కూడా తక్కువగానే పడుతుంది! అలాగే, దీని తయారీకి ఎక్కువ పదార్థాలూ అవసరం లేదు. మరి, నోరూరించే ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ మినప్పప్పు పకోడీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మినప్పప్పు - ఒక పెద్ద కప్పు
- బియ్యప్పిండి - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు - ఒక చిన్న కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- మిరియాల పొడి - ఒక చెంచా
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - అరటీస్పూన్
- పుదీనా తరుగు - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ - ఒక చెంచా
- వంటసోడా - చిటికెడు
- నూనె - వేయించడానికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ఈ రుచికరమైన స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో పొట్టు మినప్పప్పు తీసుకుని ఒకసారి కడిగి ఆపై తగినన్ని నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి.
- అంటే, మీరు ఈవెనింగ్ స్నాక్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఆ రోజు మార్నింగ్ పప్పు నానబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది.
- మినప్పప్పు మంచిగా నానిన తర్వాత ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. మరీ పొట్టు పోయేలా వాష్ చేయకున్నా అక్కడక్కడ పొట్టు ఉన్నా పర్వాలేదు.
- తర్వాత శుభ్రంగా కడిగిన మినప్పప్పును వాటర్ లేకుండా వడకట్టి మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని మరీ మెత్తగా కాకుండా బరకగా, కాస్త గట్టిగా ఉండేలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- పప్పు గ్రైండ్ చేసుకునే క్రమంలో మూత తీసి మధ్యమధ్యలో గరిటెతో కలుపుతుండాలి.
- అలా పప్పు మొత్తాన్ని గ్రైండ్ చేసుకున్నాక ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో బియ్యప్పిండి, టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు, కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న మిరియాల పొడి, జీలకర్ర, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, సన్నని పుదీనా, కొత్తిమీర తరుగు, పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వేసుకోవాలి.
- అలాగే, వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, వంటసోడా వేసుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ పిండి మిశ్రమంలో మంచిగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఒకవేళ పిండి మిశ్రమం మరీ లూజుగా అనిపిస్తే కొద్దిగా బియ్యప్పిండి వేసుకుని కలుపుకోవచ్చు.
- ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది మరీ లూజుగా, గట్టిగా ఉండకుండా మధ్యస్థంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా నూనె పోసుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
- నూనె కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి చేతులను తడి చేసుకుని ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ కాగుతున్న నూనెలో ముద్దలు ముద్దలుగా కాకుండా పల్చని పకోడీలా వేసుకోవాలి.
- పాన్లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా కాసేపు వేగనిచ్చి ఆపై అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించాలి.
- ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసుకుని నిమిషం పాటు ఉంచి ఆపై వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, మినప్పప్పుతో కరకరలాడే రుచికరమైన "పకోడీ" రెడీ అవుతుంది!
చిట్కాలు :
- ఈ రెసిపీ కోసం ఒకవేళ మీ వద్ద పొట్టు మినప్పప్పు లేనట్లయితే దాని ప్లేస్లో నార్మల్ మినప్పప్పు అయినా తీసుకోవచ్చు.
- అలాగే, పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వద్దనుకుంటే ఎండుకారాన్ని అయినా యూజ్ చేయవచ్చు.
- నూనె కాగిన తర్వాత మాత్రమే పకోడీ వేసి వేయించాలి. అదేవిధంగా, లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయిస్తేనే పకోడీ లోపలి మంచిగా వేగి క్రిస్పీగా కరకరలాడుతుంది.
