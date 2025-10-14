ETV Bharat / offbeat

కరకరలాడే "మినప్పప్పు పకోడీ" - తక్కువ పదార్థాలతో ఎక్కువ రుచి! - నూనె కూడా పీల్చదు!

-రెగ్యులర్ స్నాక్ రెసిపీలను మించిన టేస్ట్ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవడం పక్కా!

Crispy Pakoda Recipe with Minapappu
Crispy Pakoda Recipe with Minapappu (ETV Abhiruchi)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 14, 2025 at 3:53 PM IST

3 Min Read
Crispy Pakoda Recipe with Minapappu : నార్మల్​గా మనందరం మినప్పప్పుతో దోశలు, వడలు వంటి బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీలు ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటాం. అలాగే, పిండి వంటలు చేయడానికి యూజ్ చేస్తుంటాం. అవి మాత్రమే కాకుండా మినప్పప్పుతో కరకరలాడే "పకోడీ" కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. రెగ్యులర్​గా శనగపిండితో చేసుకునే దానికంటే ఇది చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది. నూనె కూడా తక్కువగానే పడుతుంది! అలాగే, దీని తయారీకి ఎక్కువ పదార్థాలూ అవసరం లేదు. మరి, నోరూరించే ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ మినప్పప్పు పకోడీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Crispy Pakoda Recipe with Minapappu
మినప్పప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మినప్పప్పు - ఒక పెద్ద కప్పు
  • బియ్యప్పిండి - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు - ఒక చిన్న కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • మిరియాల పొడి - ఒక చెంచా
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - అరటీస్పూన్
  • పుదీనా తరుగు - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ - ఒక చెంచా
  • వంటసోడా - చిటికెడు
  • నూనె - వేయించడానికి సరిపడా

Crispy Pakoda Recipe with Minapappu
పకోడీకి కావాల్సినవి (ETV Abhiruchi)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రుచికరమైన స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో పొట్టు మినప్పప్పు తీసుకుని ఒకసారి కడిగి ఆపై తగినన్ని నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి.
  • అంటే, మీరు ఈవెనింగ్ స్నాక్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఆ రోజు మార్నింగ్ పప్పు నానబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది.
  • మినప్పప్పు మంచిగా నానిన తర్వాత ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. మరీ పొట్టు పోయేలా వాష్ చేయకున్నా అక్కడక్కడ పొట్టు ఉన్నా పర్వాలేదు.
Crispy Pakoda Recipe with Minapappu
మిరియాలు (Getty Images)
  • తర్వాత శుభ్రంగా కడిగిన మినప్పప్పును వాటర్ లేకుండా వడకట్టి మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకుని మరీ మెత్తగా కాకుండా బరకగా, కాస్త గట్టిగా ఉండేలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • పప్పు గ్రైండ్ చేసుకునే క్రమంలో మూత తీసి మధ్యమధ్యలో గరిటెతో కలుపుతుండాలి.
Crispy Pakoda Recipe with Minapappu
మినప్పప్పు పకోడీ తయారీ (ETV Abhiruchi)
  • అలా పప్పు మొత్తాన్ని గ్రైండ్ చేసుకున్నాక ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులో బియ్యప్పిండి, టేస్ట్​కి సరిపడా ఉప్పు, కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న మిరియాల పొడి, జీలకర్ర, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, సన్నని పుదీనా, కొత్తిమీర తరుగు, పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, వంటసోడా వేసుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ పిండి మిశ్రమంలో మంచిగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఒకవేళ పిండి మిశ్రమం మరీ లూజుగా అనిపిస్తే కొద్దిగా బియ్యప్పిండి వేసుకుని కలుపుకోవచ్చు.
  • ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది మరీ లూజుగా, గట్టిగా ఉండకుండా మధ్యస్థంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.

Crispy Pakoda Recipe with Minapappu
పకోడీ తయారీ (ETV Abhiruchi)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా నూనె పోసుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
  • నూనె కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి చేతులను తడి చేసుకుని ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ కాగుతున్న నూనెలో ముద్దలు ముద్దలుగా కాకుండా పల్చని పకోడీలా వేసుకోవాలి.
  • పాన్​లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా కాసేపు వేగనిచ్చి ఆపై అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించాలి.
  • ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్​లోకి తీసుకుని నిమిషం పాటు ఉంచి ఆపై వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, మినప్పప్పుతో కరకరలాడే రుచికరమైన "పకోడీ" రెడీ అవుతుంది!
Crispy Pakoda Recipe with Minapappu
పకోడీ (ETV Abhiruchi)

చిట్కాలు :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ఒకవేళ మీ వద్ద పొట్టు మినప్పప్పు లేనట్లయితే దాని ప్లేస్​లో నార్మల్​ మినప్పప్పు అయినా తీసుకోవచ్చు.
  • అలాగే, పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వద్దనుకుంటే ఎండుకారాన్ని అయినా యూజ్ చేయవచ్చు.
  • నూనె కాగిన తర్వాత మాత్రమే పకోడీ వేసి వేయించాలి. అదేవిధంగా, లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో వేయిస్తేనే పకోడీ లోపలి మంచిగా వేగి క్రిస్పీగా కరకరలాడుతుంది.

