కరకరలాడే "ఆనియన్ రింగ్స్" - పిల్లలు స్నాక్స్ అడిగితే సింపుల్గా ఇలా చేసి పెట్టండి!
ఉల్లిపాయలతో కొత్త రెసిపీ - కేవలం నిమిషాల్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు!
Published : October 8, 2025 at 3:28 PM IST|
Updated : October 8, 2025 at 5:25 PM IST
Onion Rings Recipe : ఇండ్లలో సాయంత్రం వేళ తినడానికి వివిధ రకాల స్నాక్స్ చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఒకేలాంటివి కాకుండా పిల్లలైతే కొత్తగా ఏదైనా స్నాక్ చేయమని అడుగుతుంటారు. అందుకే ఇవాళ వారి కోసం కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అవే ఆనియన్ రింగ్స్. ఇప్పుడు చెప్పబోయే టిప్స్ పాటిస్తూ వీటిని చేశారంటే కరకరలాడుతూ వస్తాయి. ఇలా ఇంట్లో చేసి ఇంటిల్లిపాదీని సర్ప్రైజ్ చేయండి. మరి క్రిస్పీక్రిస్పీ ఆనియన్స్ రింగ్స్ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఉల్లిపాయలు - 2
- మైదాపిండి - అర కప్పు
- కార్న్ఫ్లోర్ - పావు కప్పు
- కారం - అర టీ స్పూన్
- మిరియాల పొడి - అర టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- బేకింగ్ సోడా - చిటికెడు
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - అర టీ స్పూన్
- బ్రెడ్ క్రంబ్ - అర కప్పు
- ఆయిల్ - సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా రెండు ఉల్లిపాయలను తీసుకొని అడ్డంగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆనియన్స్ను కింద ఫొటోలో చూపిన విధంగా రింగ్స్గా సేపరెట్ చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో అర కప్పు మైదాపిండి, పావు కప్పు కార్న్ఫ్లోర్ వేసుకోవాలి. ఇందులో అర టీ స్పూన్ కారం, అర టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా చిటికెడు బేకింగ్ సోడా, అర టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి కలపాలి.
- ఇప్పుడు పిండిలో కొద్దికొద్దిగా చల్లటి నీళ్లు పోస్తూ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. మరీ పల్చగా లేదా గట్టిగా కాకుండా పిండిని మీడియం సైజులో కలపాలి.
- మరో గిన్నెలో అరకప్పు బ్రెడ్ క్రంబ్స్ వేసుకోవాలి. (బ్రెడ్ క్రంబ్స్ అంటే బ్రెడ్ ముక్కలను డ్రై రోస్ట్ చేసి మిక్సీజార్లో వేసి గ్రైండ్ చేసినప్పుడు వచ్చే మిశ్రమాన్ని బ్రెడ్ క్రంబ్స్ అంటారు).
- ఇంకోవైపు ఒక్కో ఆనియన్ రింగ్ను రెడి చేసి పెట్టుకున్న మైదాపిండి, కార్న్ఫ్లోర్ మిశ్రమంలో వేయాలి. ఉల్లిపాయకు పిండి బాగా పట్టిన తర్వాత బ్రెండ్ క్రంబ్స్లో వేసి కోటింగ్ పట్టించాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్లో వేసుకోవాలి.
- ఇలా ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ మిగతా ఆనియన్స్ రింగ్స్ను కోట్ చేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్ రింగ్స్ వేయాలి.
- అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఆనియన్స్ రింగ్స్ను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ ఫ్రై చేయాలి.
- ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి. ఇక అంతే క్రిస్పీ, క్రిస్పీ ఆనియన్స్ రింగ్స్ రెడీ అయినట్లే!
- వీటిని ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో వేసి స్టోర్ చేసుకుంటే మెత్తబడకుండా ఉంటాయి.
