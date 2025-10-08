ETV Bharat / offbeat

కరకరలాడే "ఆనియన్ రింగ్స్" - పిల్లలు స్నాక్స్ అడిగితే సింపుల్​గా ఇలా చేసి పెట్టండి!

ఉల్లిపాయలతో కొత్త రెసిపీ - కేవలం నిమిషాల్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు!

Onion Rings
Onion Rings (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 8, 2025 at 3:28 PM IST

Updated : October 8, 2025 at 5:25 PM IST

Onion Rings Recipe : ఇండ్లలో సాయంత్రం వేళ తినడానికి వివిధ రకాల స్నాక్స్ చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఒకేలాంటివి కాకుండా పిల్లలైతే కొత్తగా ఏదైనా స్నాక్ చేయమని అడుగుతుంటారు. అందుకే ఇవాళ వారి కోసం కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అవే ఆనియన్ రింగ్స్​. ఇప్పుడు చెప్పబోయే టిప్స్ పాటిస్తూ వీటిని చేశారంటే కరకరలాడుతూ వస్తాయి. ఇలా ఇంట్లో చేసి ఇంటిల్లిపాదీని సర్​ప్రైజ్ చేయండి. మరి క్రిస్పీక్రిస్పీ ఆనియన్స్ రింగ్స్​ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

ఘుమఘుమలాడే "బోటి కర్రీ" - ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే తృప్తిగా తింటారు - నీచు వాసన ఉండదు!

Onion Rings
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • మైదాపిండి - అర కప్పు
  • కార్న్​ఫ్లోర్ - పావు కప్పు
  • కారం - అర టీ స్పూన్
  • మిరియాల పొడి - అర టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • బేకింగ్ సోడా - చిటికెడు
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - అర టీ స్పూన్
  • బ్రెడ్ క్రంబ్ - అర కప్పు
  • ఆయిల్ - సరిపడా
Onion Rings
ఉప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా రెండు ఉల్లిపాయలను తీసుకొని అడ్డంగా కట్​ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆనియన్స్​ను కింద ఫొటోలో చూపిన విధంగా రింగ్స్​గా సేపరెట్ చేసుకోవాలి.
Onion Rings
కారం (Getty Images)
  • మరోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో అర కప్పు మైదాపిండి, పావు కప్పు కార్న్​ఫ్లోర్​ వేసుకోవాలి. ఇందులో అర టీ స్పూన్ కారం, అర టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా చిటికెడు బేకింగ్ సోడా, అర టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి కలపాలి.
  • ఇప్పుడు పిండిలో కొద్దికొద్దిగా చల్లటి నీళ్లు పోస్తూ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. మరీ పల్చగా లేదా గట్టిగా కాకుండా పిండిని మీడియం సైజులో కలపాలి.
Onion Rings
మైదాపిండి (Getty Images)
  • మరో గిన్నెలో అరకప్పు బ్రెడ్ క్రంబ్స్ వేసుకోవాలి. (బ్రెడ్ క్రంబ్స్ అంటే బ్రెడ్ ముక్కలను డ్రై రోస్ట్ చేసి మిక్సీజార్​లో వేసి గ్రైండ్ చేసినప్పుడు వచ్చే మిశ్రమాన్ని బ్రెడ్ క్రంబ్స్ అంటారు).
  • ఇంకోవైపు ఒక్కో ఆనియన్ రింగ్​ను రెడి చేసి పెట్టుకున్న మైదాపిండి, కార్న్​ఫ్లోర్ మిశ్రమంలో వేయాలి. ఉల్లిపాయకు పిండి బాగా పట్టిన తర్వాత బ్రెండ్​ క్రంబ్స్​లో వేసి కోటింగ్ పట్టించాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి.
Onion Rings
ఆనియన్ రింగ్స్​ను ఈ విధంగా కోట్ చేసుకోవాలి (ETV Bharat)
  • ఇలా ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ మిగతా ఆనియన్స్​ రింగ్స్​ను కోట్ చేసుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్ రింగ్స్ వేయాలి.
  • అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఆనియన్స్ రింగ్స్​ను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ ఫ్రై చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్​లో సర్వ్ చేసుకోవాలి. ఇక అంతే క్రిస్పీ, క్రిస్పీ ఆనియన్స్ రింగ్స్ రెడీ అయినట్లే!
  • వీటిని ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో వేసి స్టోర్ చేసుకుంటే మెత్తబడకుండా ఉంటాయి.

చూడగానే నోరూరించే "మడత కాజాలు" - ఇలా చేస్తే జ్యూసీ జ్యూసీగా ఉంటాయి!

పుల్లగా, కారంగా "దోసకాయ పచ్చడి" - ఎండు మిర్చితో ఇలా ట్రై చేయండి!

