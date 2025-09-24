రాగిపిండితో కరకరలాడే "జంతికలు" - తక్కువ నూనెతో ఎక్కువ రుచినిస్తాయి!
- క్రిస్పీగా, టేస్టీగా 'రాగిపిండి మురుకులు' - పిండి కలపడంలోనే సీక్రెట్ అంతా!
Published : September 24, 2025 at 11:47 AM IST
Crispy Murukulu with Ragi Flour : దసరా సెలవులు ఇవ్వడంతో వారం రోజుల ముందు నుంచే ఇంటింటా పిండి వంటల తయారీ షురూ అవుతుంది. ఈ క్రమంలోనే పిల్లల కోసం మెజార్టీ పీపుల్ మురుకులు, చెక్కలు, గర్జలు, కారప్పూస వంటివి చేస్తుంటారు. అయితే, నార్మల్గా ఎక్కువ మంది జంతికలను శనగపిండి, బియ్యప్పిండితో ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. అలాకాకుండా ఈసారి పండక్కి వెరైటీగా, హెల్దీగా రాగిపిండితో ట్రై చేయండి. పిండి కలిపేటప్పుడు చిన్న ట్రిక్ ఫాలో అయ్యారంటే గుల్లగా, క్రిస్పీగా వచ్చి మంచి రుచికరంగానూ ఉంటాయి. ఇవి నూనెను కూడా తక్కువగానే పీల్చుతాయి! మరి, రాగిపండితో కరకరలాడే జంతికలను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- రాగిపిండి - రెండు కప్పులు
- శనగపిండి - రెండు కప్పులు
- బియ్యప్పిండి - రెండు కప్పులు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- కారం - రెండు టీస్పూన్లు
- వాము - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- తెల్ల నువ్వులు - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- బటర్ - ఆరు టేబుల్స్పూన్లు
- ఇంగువ - అరటీస్పూన్
- నూనె - వేయించడానికి సరిపడా
దసరా పండక్కి "చెక్కలు" కరకరలాడుతూ రావాలా? - 'పిండి' ఇలా కలపండి!
తయారీ విధానం :
- ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ మురుకుల తయారీ కోసం ముందుగా రాగిపిండి, బియ్యప్పిండి, శనగపిండిని జల్లించుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లో జల్లించి పెట్టుకున్న రాగిపిండి, శనగపిండి, బియ్యప్పిండి, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, వాముని చేతితో నలిపి వేసుకోవాలి.
- అలాగే, తెల్ల నువ్వులు, కరిగించుకున్న బటర్ని వేసుకుని అదంతా పిండికి పట్టేలా చేతితో రబ్ చేస్తూ బాగా కలుపుకోవాలి.
- పిండి కలిపేటప్పుడు "బటర్" వేసుకునే ఈ చిన్న ట్రిక్ ఫాలో అవ్వడం ద్వారా మురుకులు గుల్లగా, క్రిస్పీగా వచ్చి మంచికరంగా ఉంటాయి.
- పిండి మిశ్రమానికి బటర్ మంచిగా పట్టేలా కలిపిన తర్వాత ఇంగువ వేసుకుని మరోసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత వేడి నీటిని అవసరం మేరకు కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని చపాతీ ముద్దలా సాఫ్ట్గా కలుపుకోవాలి. పిండిని కలిపిన తర్వాత దానిపై మూత ఉంచి పది నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
- పది నిమిషాల అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ వేడయ్యే లోపు మురుకుల గొట్టం(గిద్దెలు) తీసుకుని దానిలో జంతికల ప్లేట్ సెట్ చేసుకోవాలి. ఆపై లోపల కాస్త నూనె రాసుకుని ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని తగినంత తీసుకుని మురుకుల గొట్టంలో చక్కగా స్టఫ్ చేసుకోవాలి.
తియ్య తియ్యని "అరటిపండు బోండాలు" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!
- నూనె కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి మురుకుల గొట్టంతో కాగుతున్న నూనెలో చిన్న చిన్న సైజ్లో జంతికలను వత్తుకోవాలి.
- ఒకవేళ నేరుగా నూనెలో ఒత్తుకోవడం ఇబ్బందిగా అనిపిస్తే బటర్ పేపర్ లేదా తడి క్లాత్పై కొన్ని వత్తుకుని వాటిని కాగుతున్న ఆయిల్లో వేసుకోవాలి.
- పాన్లో వేయించడానికి వేసుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా కాసేపు కాలనిచ్చి ఆపై చిల్లుల గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించుకోవాలి.
- నూనెలో నురగలు తగ్గి, రెండు వైపులా చక్కగా వేగాయనుకున్నాక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అవి పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత ఏదైనా స్టీల్ డబ్బాలో వేసుకుని స్టోర్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, రాగి పిండితో కరకరలాడే టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "మురుకులు" రెడీ అవుతాయి!
చిట్కాలు :
- ఒకవేళ బటర్ లేనట్లయితే దాని ప్లేస్లో నూనెను వేడి చేసి వేసుకున్నా సరిపోతుంది.
- ఈ రెసిపీలో మీరు శనగపిండి వద్దనుకుంటే దానికి బదులుగా మినపపిండిని యాడ్ చేసుకుని కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు.
- నూనె కాగిన తర్వాత మాత్రమే మురుకులను వేసి వేయించుకోవాలి. అలాగే, జంతికలను మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించాలి. అప్పుడే అవి ఆయిల్ ఎక్కువ పీల్చకుండా లోపల వరకు చక్కగా వేగుతాయి.
ఉల్లిపాయ వేసి "కారప్పూస" చేయండి - సూపర్ టేస్టీ అండ్ క్రంచీ - పిల్లలు ఇష్టపడతారు!