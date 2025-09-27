ETV Bharat / offbeat

క్రిస్పీ,​ స్పైసీ "కాజూ బూందీ మిక్చర్​" - ఇలా చేస్తే ఎక్కువ రోజులు తాజాగా - టేస్ట్​ సూపర్​!

రుచికరమైన బూందీ మిక్చర్ -ఇలా చేసి పెడితే పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు

Kaju Boondi Mixture
Kaju Boondi Mixture (Getty Images)
Tasty Kaju Boondi Mixture Making : బూందీ మిక్చర్ అంటే అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. ఇది క్రిస్పీగా, క్రంచీగా ఉంటుంది. కొందరు దీనిని ఇంట్లో తయారు చేసుకుంటే మరికొందరు బయట దుకాణాల్లో కొనుగోలు చేస్తారు. రోజూ వీటిని తిన్నా బోర్ కొడుతుంది. అలా కాకుండా ఓసారి కాజూ బూందీ మిక్చర్ ట్రై చేయండి. ఒక్కసారి ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ చేశారంటే సూపర్​గా ఉంటుంది.

Kaju Boondi Mixture
శనగపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • శనగపిండి - ఆఫ్ కేజీ (500 గ్రాములు)
  • పల్లీలు - అర కప్పు
  • అటుకులు - 200 గ్రాములు
  • పసుపు - చిటికెడు
  • చాట్​ మసాలా - అర టేబుల్​స్పూన్​
  • ఆమ్​చూర్​ పొడి - అర టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం- 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • జీడిపప్పు - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • జీలకర్ర పొడి - 1 టేబుల్​స్పూన్​
Kaju Boondi Mixture
జీడిపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మిక్సింగ్​ బౌల్లోకి 250 గ్రాముల శనగపిండి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేయాలి. ఇప్పుడు కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ దోసె పిండిలా చేసుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె బాగా వేడైన తర్వాత కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని బూందీ గరిటెలో వేసి గరిటెను చిన్నగా తిప్పుతూ కడాయికి సరిపడా వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఇవి లైట్​ గోల్డెన్​ కలర్​లోకి రాగానే ఓ ప్లేట్​లోకి వేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • మరో గిన్నెలో మిగిలిన 250 గ్రాముల శనగపిండి, కొద్దిగా ఉప్పు యాడ్ చేయాలి. తగినన్నీ వాటర్ పోస్తూ కారప్పూస పిండి మాదిరి కలపాలి. అలాగే పిండిని కలిపేటప్పుడు ఓ మూడు స్పూన్ల వేడి నూనె పోసి బాగా కలపాలి.
  • అనంతరం జంతికల గొట్టం లోపలి భాగానా లైట్​గా ఆయిల్ అప్లై చేయాలి. ఇందులోకి కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని కాగుతున్న నూనెలో కారప్పూస షేప్​లో వత్తుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి అటూఇటూ టర్న్ చేస్తూ వేగనివ్వాలి. అనంతరం వీటిని తీసి ఓ ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి.
Kaju Boondi Mixture
కరివేపాకు (Getty Images)
  • ఇదే నూనెలో పల్లీలు వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి దోరగా ఫ్రై చేయాలి. పల్లీలు వేగిన తర్వాత వాటిని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • మరోసారి ఇదే నూనెలో జీడిపప్పులు వేసి లైట్​ గోల్డెన్​ కలర్​ వచ్చేవరకు వేగనివ్వాలి. అలాగే కరివేపాకు కూడా నూనెలో వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • చివరగా అటుకులను కొద్దికొద్దిగా వేసుకుంటూ హై ఫ్లేమ్​లో ఫ్రై చేసుకోవాలి. అటుకులు పొంగగానే తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి.
  • అటుకులు వేడి మీద ఉండగానే కొద్దిగా పసుపు వేసి మొత్తం కలిసేలా కలపాలి.
Kaju Boondi Mixture
అటుకులు (Getty Images)
  • ఇలా కావాల్సిన పదార్థాలను వేయించుకున్న తర్వాత మిక్చర్​ను మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం గిన్నెలోకి ఫ్రై చేసుకున్న బూందీ, కారప్పూస వేసి కలపాలి. అదేవిధంగా వేయించిన , పల్లీలు, అటుకులు, జీడిపప్పు యాడ్ చేయాలి
  • చివరగా రుచికి సరిపడా కారం, ఉప్పు ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, అర టేబుల్ స్పూన్ చాట్​ మసాలా, అర టీ స్పూన్ ఆమ్​చూర్​ పొడి, వేసి అన్నింటికీ బాగా పట్టేలా కలపాలి.
  • ఆ తర్వాత దీనిని ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే సరి ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కాజూ బూందీ మిక్చర్​ రెడీ.

