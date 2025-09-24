క్రిస్పీ "కాజూ బూందీ మిక్చర్" - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే నెలరోజులు నిల్వ - టేస్ట్ అదుర్స్!
- పిల్లల కోసం సూపర్ స్నాక్ ప్రిపేర్ చేయండి - నూనె కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటుంది!
Published : September 24, 2025 at 8:53 PM IST
Crispy Kaju Boondi Mixture: దసరా పండగ అంటే పిండి వంటలు. సెలవుల్లో పిల్లలకు నచ్చేలా కారప్పూస, మురుకులు, చెక్కలు వంటివన్నీ చేస్తుంటారు అమ్మలు. వాటితో పాటు కారా బూందీ కూడా చేస్తుంటారు. ఇది చాలా టేస్టీగా, స్పైసీగా ఉంటుంది. అయితే ఎప్పుడూ చేసేలా కారా బూందీ కాకుండా ఈసారి పండగకు కాజూ బూందీ మిక్చర్ చేసుకోండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. ఈ కొలతలతో చేస్తే గుండ్రంగా, కారంగా కరకలాడుతుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. పైగా ఇది నెల రోజులు నిల్వ ఉంటుంది. మరి లేట్ చేయకుండా కరకరలాడే కాజూ బూందీ మిక్చర్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- శనగపిండి - 400 గ్రాములు
- పల్లీలు - అర కప్పు
- జీడిపప్పు - ఒకటిన్నర కప్పులు
- కరివేపాకు - గుప్పెడు
- అటుకులు - 150 గ్రాములు
- పసుపు - చిటికెడు
- రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
- కారం- 2 టేబుల్స్పూన్లు
- వేయించిన జీలకర్ర పొడి - 1 టేబుల్స్పూన్
- చాట్ మసాలా - అర టేబుల్స్పూన్
- ఆమ్చూర్ పొడి - అర టీస్పూన్
- నల్ల ఉప్పు - అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- బూందీ కోసం పిండి కలుపుకోవాలి. అందుకోసం మిక్సింగ్ బౌల్లోకి 200 గ్రాముల శనగపిండిని జల్లించి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి కొంచెం ఉప్పు వేసి కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ దోశ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ బాగా హీటెక్కిన తర్వాత కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని బూందీ గరిటెలో వేసి గరిటెతో చిన్నగా తిప్పుతుంటే పిండి బూందీగా నూనెలోకి పడుతుంది.
- కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత మంటను హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి లైట్ గోల్డెన్ కలర్లోకి రాగానే తీసి ఓ ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. మిగిలిన పిండిని కూడా ఇలానే చేసుకుని స్టవ్ను సిమ్లో పెట్టి నూనెను అలానే వేడి చేసుకోవాలి.
- మరో గిన్నెలోకి మిగిలిన శనగపిండిని జల్లించి తీసుకోవాలి. అందులోకి కొద్దిగా ఉప్పు, తగినన్నీ నీళ్లు పోసుకుంటూ కారప్పూస పిండి మాదిరి కలుపుకోవాలి. పిండిని కలిపేటప్పుడు ఓ 3 చెంచాల వేడి నూనె పోసుకుని మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- పిండిని సాఫ్ట్గా కలిపిన తర్వాత జంతికల గొట్టం లోపలి భాగానా లైట్గా ఆయిల్ అప్లై చేయాలి. ఆ తర్వాత అందులోకి కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని ఉంచి క్లోజ్ చేసి కాగుతున్న నూనెలో కారప్పూస షేప్లో వత్తుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి వేయించుకోవాలి. కారప్పూస వేగి బుడగలు తగ్గిన తర్వాత తీసి ఓ ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి.
- అదే నూనెలో పల్లీలు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించుకోవాలి. పల్లీలు చిట్లిన తర్వాత గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- మరోసారి అదే నూనెలో జీడిపప్పులు వేసి లైట్ గోల్డెన్ కలర్ కలర్లోకి వేగగానే తీసి పక్కన పెట్టాలి. అలాగే కరివేపాకు కూడా నూనెలో వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- చివరగా అటుకులను కొద్దికొద్దిగా వేసుకుంటూ హై ఫ్లేమ్లో వేయించుకోవాలి. అటుకులు పొంగగానే తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. మిగిలిన అటుకులను ఇలానే నూనెలో వేయించుకుని తీసి పక్కన పెట్టి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అటుకులు వేడి మీద ఉండగానే కొద్దిగా పసుపు వేసి మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా కావాల్సిన పదార్థాలను వేయించుకున్న తర్వాత మిక్చర్ను కలుపుకోవాలి. అందుకోసం వెడల్పాటి గిన్నెలోకి ఫ్రై చేసుకున్న బూందీ, కారప్పూసను నలిపి వేసుకోవాలి. అలాగే వేయించిన జీడిపప్పు, పల్లీలు, కారప్పూస, అటుకులు వేసుకోవాలి.
- చివరగా రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, వేయించిన జీలకర్ర పొడి, చాట్ మసాలా, ఆమ్చూర్ పొడి, నల్ల ఉప్పు వేసి అన్నింటికీ పట్టేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా కలుపుకున్న బూందీని గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే సరి ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కాజూ బూందీ మిక్చర్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- శనగపిండిని జల్లించి తీసుకుంటేనే బూందీ నూనెలో ముద్దలుగా పడకుండా పూసపూసగా ఉంటుంది. అలాగే కారప్పూస గుల్లగా వస్తుంది.
- బూందీ, కారప్పూసను వేయించేటప్పుడు నూనె కచ్చితంగా బాగా కాగి ఉండాలి. అప్పుడే అవి పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి. అలాగే వాటిని హై ఫ్లేమ్లో మాత్రమే ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- పల్లీలను నూనెలోనే బాగా ఎర్రగా వేయిస్తే చల్లారిన తర్వాత మరీ నల్లగా అయ్యి చేదు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి పల్లీలు చిట్లగానే తీసేయాలి. జీడిపప్పును కూడా లైట్ బంగారు రంగు వచ్చేవరకు వేయిస్తే సరి.
