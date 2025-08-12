ETV Bharat / offbeat

కరకరలాడే "జొన్న అప్పాలు" - ఇలా చేస్తే నెల రోజులు నిల్వ - టేస్ట్​ వేరే లెవల్​! - CRISPY JONNA APPALU

-జొన్న పిండితో ఇడ్లీ, దోశలు కాకుండా ఇలా అప్పాలు చేసుకోండి - కరకరలాడుతూ అద్దిరిపోతాయి!

Crispy Jonna Appalu
Crispy Jonna Appalu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 12, 2025 at 10:27 AM IST

Crispy Jonna Appalu: జొన్నలు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. బరువు తగ్గించడం, డయాబెటిస్​ కంట్రోల సహా ఎన్నో రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. అందుకే నేటి జనరేషన్​లో​ యువత నుంచి పెద్దవారి వరకు వీటిని ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే జొన్న పిండి, రవ్వతో ఇడ్లీ, దోశ, బన్​ దోశ అంటూ నచ్చిన రెసిపీలు చేసుకుని తింటున్నారు. అయితే జొన్న పిండితో ఎప్పుడూ చేసే వంటలు కాకుండా ఓసారి అప్పాలు చేసుకోండి. కారంగా ఉండి కరకరలాడతాయి. టేస్ట్​ గురించి చెప్పక్కర్లేదు. ఇక ఒక్కసారి ప్రిపేర్​ చేసుకుంటే సుమారు నెల రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటాయి. మరి లేట్​ చేయకుండా సూపర్​ టేస్టీ అండ్​ క్రంచీ జొన్న అప్పాలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Jowar Flour
జొన్న పిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • ఆలుగడ్డలు - 2
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 6
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • పచ్చిమిర్చి - 5
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • బొంబాయి రవ్వ - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
  • నువ్వులు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • చిల్లీ ఫ్లేక్స్​ - 1 టీస్పూన్​
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - సరిపడా
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • జొన్న పిండి - 2 కప్పులు
Potato
ఆలుగడ్డలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • కరకరలాడే అప్పాల కోసం ముందుగా ఆలుగడ్డలపై పొట్టు తీసేసి మీడియం సైజ్​లో ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే ఉల్లిపాయలపై పొట్టు తీసేసి ముక్కలుగా చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి. అదే విధంగా జొన్న పిండిని జల్లించి పక్కన పెట్టాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి ఉల్లిపాయ, ఆలుగడ్డ ముక్కలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అల్లం తరుగు, పచ్చిమిర్చి, జీలకర్ర వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
Onions
ఉల్లిపాయ తరుగు (Getty Images)
  • ఇలా గ్రైండ్​ చేసిన ఉల్లిపాయ పేస్ట్​ను ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పసుపు, చిల్లీ ఫ్లేక్స్​, బొంబాయి రవ్వ, నువ్వులు, కొత్తిమీర తరుగు వేసి ఓసారి మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులోకి జొన్న పిండిని కొద్దికొద్దిగా వేసుకుంటూ అస్సలు నీళ్లు లేకుండా చపాతీ ముద్ద మాదిరి సాఫ్ట్​గా కలుపుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసుకోవాలి. ఆయిల్​ కాగేలోపు కలిపి పెట్టుకున్న పిండిలో నుంచి కొద్దిగా తీసుకుని రౌండ్​గా చేసుకోవాలి.
Rava
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)
  • చపాతీ పీట మీద బటర్​ పేపర్​ ఉంచి లైట్​గా ఆయిల్​ అప్లై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఉండను ఉంచి చపాతీ కర్రతో సమానంగా వెడల్పుగా రోల్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా రోల్​ చేసుకున్న తర్వాత ఏదైనా షార్ప్​గా ఉన్న బాక్స్​ మూత లేదా గ్లాస్​ సాయంతో అప్పాలుగా కట్​ చేసుకోవాలి.
Chilli
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఇలా ప్రిపేర్​ చేసుకున్న వాటిని బాగా కాగుతున్న నూనెలో వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వెంటనే మంటను సిమ్​లో పెట్టి రెండు వైపులా గోల్డెన్​ కలర్​ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసి తీసుకోవాలి.
  • పిండి మొత్తాన్ని ఇలానే అప్పాలుగా చేసుకుని నూనెలో వేసి ఫ్రై చేసుకుని తీసుకోవాలి. చల్లారిన తర్వాత వీటిని గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా కరకరలాడే జొన్న అప్పాలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Jonna Appalu
జొన్న అప్పాలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఈ అప్పాల కోసం మీ దగ్గర చిల్లీ ఫ్లేక్స్​ లేకపోతే మిక్సీజార్​లోకి రెండు మూడు ఎండు మిరపకాయలను వేసి గ్రైండ్​ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • మీకు పిండిని చపాతీ పీట మీద చేయడం రాకపోతే కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పూరీ ప్రెస్​ సాయంతో చేసుకుని నూనెలో వేసి ఫ్రై చేసుకోవచ్చు.
  • ఈ పిండిని కలుపుకోవడం కోసం అస్సలు నీళ్లు పోయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆలుగడ్డు, ఉల్లిపాయలోని వాటర్​ సరిపోతాయి. మరీ అవసరమనుకుంటే లైట్​గా చిలకరించుకుంటే సరి.

