Crispy Jonna Appalu: జొన్నలు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. బరువు తగ్గించడం, డయాబెటిస్ కంట్రోల సహా ఎన్నో రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. అందుకే నేటి జనరేషన్లో యువత నుంచి పెద్దవారి వరకు వీటిని ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే జొన్న పిండి, రవ్వతో ఇడ్లీ, దోశ, బన్ దోశ అంటూ నచ్చిన రెసిపీలు చేసుకుని తింటున్నారు. అయితే జొన్న పిండితో ఎప్పుడూ చేసే వంటలు కాకుండా ఓసారి అప్పాలు చేసుకోండి. కారంగా ఉండి కరకరలాడతాయి. టేస్ట్ గురించి చెప్పక్కర్లేదు. ఇక ఒక్కసారి ప్రిపేర్ చేసుకుంటే సుమారు నెల రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటాయి. మరి లేట్ చేయకుండా సూపర్ టేస్టీ అండ్ క్రంచీ జొన్న అప్పాలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- ఉల్లిపాయలు - 2
- ఆలుగడ్డలు - 2
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 6
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- పచ్చిమిర్చి - 5
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- బొంబాయి రవ్వ - 3 టేబుల్స్పూన్లు
- నువ్వులు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- చిల్లీ ఫ్లేక్స్ - 1 టీస్పూన్
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - సరిపడా
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- జొన్న పిండి - 2 కప్పులు
తయారీ విధానం:
- కరకరలాడే అప్పాల కోసం ముందుగా ఆలుగడ్డలపై పొట్టు తీసేసి మీడియం సైజ్లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఉల్లిపాయలపై పొట్టు తీసేసి ముక్కలుగా చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి. అదే విధంగా జొన్న పిండిని జల్లించి పక్కన పెట్టాలి.
- మిక్సీజార్లోకి ఉల్లిపాయ, ఆలుగడ్డ ముక్కలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అల్లం తరుగు, పచ్చిమిర్చి, జీలకర్ర వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా గ్రైండ్ చేసిన ఉల్లిపాయ పేస్ట్ను ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పసుపు, చిల్లీ ఫ్లేక్స్, బొంబాయి రవ్వ, నువ్వులు, కొత్తిమీర తరుగు వేసి ఓసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అందులోకి జొన్న పిండిని కొద్దికొద్దిగా వేసుకుంటూ అస్సలు నీళ్లు లేకుండా చపాతీ ముద్ద మాదిరి సాఫ్ట్గా కలుపుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగేలోపు కలిపి పెట్టుకున్న పిండిలో నుంచి కొద్దిగా తీసుకుని రౌండ్గా చేసుకోవాలి.
- చపాతీ పీట మీద బటర్ పేపర్ ఉంచి లైట్గా ఆయిల్ అప్లై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఉండను ఉంచి చపాతీ కర్రతో సమానంగా వెడల్పుగా రోల్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా రోల్ చేసుకున్న తర్వాత ఏదైనా షార్ప్గా ఉన్న బాక్స్ మూత లేదా గ్లాస్ సాయంతో అప్పాలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న వాటిని బాగా కాగుతున్న నూనెలో వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వెంటనే మంటను సిమ్లో పెట్టి రెండు వైపులా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసి తీసుకోవాలి.
- పిండి మొత్తాన్ని ఇలానే అప్పాలుగా చేసుకుని నూనెలో వేసి ఫ్రై చేసుకుని తీసుకోవాలి. చల్లారిన తర్వాత వీటిని గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా కరకరలాడే జొన్న అప్పాలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఈ అప్పాల కోసం మీ దగ్గర చిల్లీ ఫ్లేక్స్ లేకపోతే మిక్సీజార్లోకి రెండు మూడు ఎండు మిరపకాయలను వేసి గ్రైండ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
- మీకు పిండిని చపాతీ పీట మీద చేయడం రాకపోతే కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పూరీ ప్రెస్ సాయంతో చేసుకుని నూనెలో వేసి ఫ్రై చేసుకోవచ్చు.
- ఈ పిండిని కలుపుకోవడం కోసం అస్సలు నీళ్లు పోయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆలుగడ్డు, ఉల్లిపాయలోని వాటర్ సరిపోతాయి. మరీ అవసరమనుకుంటే లైట్గా చిలకరించుకుంటే సరి.
