టేస్టీ అండ్​ క్రిస్పీ "ఎగ్​ బ్రెడ్​ కట్​లెట్​" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు! - CRISPY EGG BREAD CUTLET

పిల్లలు స్నాక్స్ అడిగితే - ఇలా "ఎగ్​ బ్రెడ్​ కట్​లెట్స్" చేసి ఇవ్వండి!

Crispy Egg Bread Cutlet
Crispy Egg Bread Cutlet (ETV Bharat)
Crispy Egg Bread Cutlet: స్కూల్​ నుంచి వచ్చినా, సెలవుల్లో అయినా పిల్లలు స్నాక్స్​ పెట్టమని గోల చేస్తుంటారు. అలాగని ఏదో ఒకటి పెడితే వద్దని ముఖం మీద చెప్పేస్తుంటారు. అందుకే వాళ్లకు నచ్చేలా అద్దిరిపోయే రెసిపీ ఒకటి తీసుకొచ్చాం. అదే ఎగ్​ బ్రెడ్​ కట్​లెట్​​. చాలా సింపుల్​గా దీనిని ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. ఇక టేస్ట్​ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. పైన క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్​గా ఉండి తినేకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. కేవలం పిల్లలకు స్నాక్స్​గా మాత్రమే కాకుండా ఏదైనా చిన్న పార్టీలు చేసుకున్నప్పుడు కూడా ఇవి పర్ఫెక్ట్​గా సూట్​ అవుతాయి. అలాగే వాతావరణం చల్లగా ఉన్నప్పుడు కూడా వీటిని చేసుకుని వేడివేడిగా తింటే సూపర్​. మరి లేట్​ చేయకుండా ఎగ్​ బ్రెడ్​ కట్​లెట్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బ్రెడ్​ స్లైస్​లు - 4
  • కోడిగుడ్లు - 4
  • ఉప్పు - సరిపడా
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • గరం మసాలా - అర టీస్పూన్​
  • మిరియాల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • కారం - 1 టీస్పూన్​
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 1 టీస్పూన్​
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • కార్న్​ఫ్లోర్​ - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • బ్రెడ్​ కంబ్స్​ - తగినంత
తయారీ విధానం:

  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గిన్నె పెట్టి నీళ్లు పోసుకోవాలి. అందులోకి కోడిగుడ్లు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి ఉడికించుకోవాలి.
  • ఎగ్స్​ బాయిల్​ అయిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి చల్లారనివ్వాలి. ఎగ్స్ చల్లగా అయిన తర్వాత వాటిపై పొట్టు తీసేసి శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టాలి. అలాగే ఈ కట్​లెట్​కు అవసరమైన ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీరను వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • ఓ గిన్నెలోకి బ్రెడ్​ స్లైస్​లు తీసుకుని అర కప్పు వాటర్​ పోసుకోవాలి. ఆ తర్వాత నీటిని పూర్తిగా పిండేసి బ్రెడ్​ను మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఆ బ్రెడ్​ను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేతితో మెదుపుకోవాలి. ఆపై గ్రేటర్​ సాయంతో ఉడికించిన కోడిగుడ్లను సన్నగా తురుముకుని బ్రెడ్​ మిశ్రమంలో కలుపుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు అందులోకి ఉప్పు, పసుపు, గరం మసాలా, మిరియాల పొడి, కారం, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​, తరిగిన ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, కార్న్​ఫ్లోర్​ వేసి బాగా మిక్స్​ చేసుకుని పిండి ముద్దలా కలుపుకోవాలి. ఈలోపు ఓ గిన్నెలోకి బ్రెడ్​ క్రంబ్స్​ తీసుకుని రెడీగా పెట్టుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసుకుని వేడి చేసుకోవాలి. ఈలోపు ముందే కలుపుకున్న పిండిని కొద్దిగా తీసుకుని కట్​లెట్​ షేప్​లో చేసుకుని బ్రెడ్​ క్రంబ్స్​లో రెండు వైపులా కోట్​ చేసి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పిండిని కూడా కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ కట్​ లెట్​ మాదిరి చేసి బ్రెడ్​ మిశ్రమంతో కోట్​ చేసి పక్కన పెట్టాలి.
  • నూనె కాగిన తర్వాత ఓ కట్​లెట్​ను తీసుకుని నూనెలో వేసుకోవాలి. ఇలా కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి రెండు వైపులా క్రిస్పీగా వేగి గోల్డెన్​ కలర్​ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఇలా వేయించుకున్న వాటిని టిష్యూ పేపర్​ ఉన్న ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన వాటిని కూడా ఇలానే వేయించుకుని వేడివేడిగా టమాటా సాస్​తో సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో క్రిస్పీ అండ్​ టేస్టీ ఎగ్​ బ్రెడ్​ కట్​లెట్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ రెసిపీని పిల్లల కోసం ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:

  • ఈ కట్​లెట్​ రెసిపీ కోసం తాజా బ్రెడ్​ అయితే రుచి బాగుంటుంది. ఒకవేళ మీ దగ్గర మిల్క్​ బ్రెడ్​ లేకపోతే బ్రౌన్​ బ్రెడ్​ అయినా వాడుకోవచ్చు.
  • కార్న్​ఫ్లోర్​ లేకపోతే మైదా అయినా వాడుకోవచ్చు. అలాగే మీ దగ్గర బ్రెడ్​ క్రంబ్స్​ లేకపోతే కొన్ని బ్రెడ్​ స్లైస్​లను తీసుకుని ముక్కలుగా కట్​ చేసి మిక్సీజార్​లో వేసి బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకుంటే సరి.

