Crispy Egg Bread Cutlet: స్కూల్ నుంచి వచ్చినా, సెలవుల్లో అయినా పిల్లలు స్నాక్స్ పెట్టమని గోల చేస్తుంటారు. అలాగని ఏదో ఒకటి పెడితే వద్దని ముఖం మీద చెప్పేస్తుంటారు. అందుకే వాళ్లకు నచ్చేలా అద్దిరిపోయే రెసిపీ ఒకటి తీసుకొచ్చాం. అదే ఎగ్ బ్రెడ్ కట్లెట్. చాలా సింపుల్గా దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇక టేస్ట్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. పైన క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్గా ఉండి తినేకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. కేవలం పిల్లలకు స్నాక్స్గా మాత్రమే కాకుండా ఏదైనా చిన్న పార్టీలు చేసుకున్నప్పుడు కూడా ఇవి పర్ఫెక్ట్గా సూట్ అవుతాయి. అలాగే వాతావరణం చల్లగా ఉన్నప్పుడు కూడా వీటిని చేసుకుని వేడివేడిగా తింటే సూపర్. మరి లేట్ చేయకుండా ఎగ్ బ్రెడ్ కట్లెట్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- బ్రెడ్ స్లైస్లు - 4
- కోడిగుడ్లు - 4
- ఉప్పు - సరిపడా
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- గరం మసాలా - అర టీస్పూన్
- మిరియాల పొడి - అర టీస్పూన్
- కారం - 1 టీస్పూన్
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీస్పూన్
- ఉల్లిపాయ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 3
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- కార్న్ఫ్లోర్ - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- బ్రెడ్ కంబ్స్ - తగినంత
తయారీ విధానం:
- స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టి నీళ్లు పోసుకోవాలి. అందులోకి కోడిగుడ్లు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి ఉడికించుకోవాలి.
- ఎగ్స్ బాయిల్ అయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి. ఎగ్స్ చల్లగా అయిన తర్వాత వాటిపై పొట్టు తీసేసి శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టాలి. అలాగే ఈ కట్లెట్కు అవసరమైన ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీరను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఓ గిన్నెలోకి బ్రెడ్ స్లైస్లు తీసుకుని అర కప్పు వాటర్ పోసుకోవాలి. ఆ తర్వాత నీటిని పూర్తిగా పిండేసి బ్రెడ్ను మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఆ బ్రెడ్ను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేతితో మెదుపుకోవాలి. ఆపై గ్రేటర్ సాయంతో ఉడికించిన కోడిగుడ్లను సన్నగా తురుముకుని బ్రెడ్ మిశ్రమంలో కలుపుకోవాలి.
- ఇప్పుడు అందులోకి ఉప్పు, పసుపు, గరం మసాలా, మిరియాల పొడి, కారం, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, తరిగిన ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, కార్న్ఫ్లోర్ వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకుని పిండి ముద్దలా కలుపుకోవాలి. ఈలోపు ఓ గిన్నెలోకి బ్రెడ్ క్రంబ్స్ తీసుకుని రెడీగా పెట్టుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసుకుని వేడి చేసుకోవాలి. ఈలోపు ముందే కలుపుకున్న పిండిని కొద్దిగా తీసుకుని కట్లెట్ షేప్లో చేసుకుని బ్రెడ్ క్రంబ్స్లో రెండు వైపులా కోట్ చేసి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పిండిని కూడా కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ కట్ లెట్ మాదిరి చేసి బ్రెడ్ మిశ్రమంతో కోట్ చేసి పక్కన పెట్టాలి.
- నూనె కాగిన తర్వాత ఓ కట్లెట్ను తీసుకుని నూనెలో వేసుకోవాలి. ఇలా కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి రెండు వైపులా క్రిస్పీగా వేగి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇలా వేయించుకున్న వాటిని టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన వాటిని కూడా ఇలానే వేయించుకుని వేడివేడిగా టమాటా సాస్తో సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ ఎగ్ బ్రెడ్ కట్లెట్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ రెసిపీని పిల్లల కోసం ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఈ కట్లెట్ రెసిపీ కోసం తాజా బ్రెడ్ అయితే రుచి బాగుంటుంది. ఒకవేళ మీ దగ్గర మిల్క్ బ్రెడ్ లేకపోతే బ్రౌన్ బ్రెడ్ అయినా వాడుకోవచ్చు.
- కార్న్ఫ్లోర్ లేకపోతే మైదా అయినా వాడుకోవచ్చు. అలాగే మీ దగ్గర బ్రెడ్ క్రంబ్స్ లేకపోతే కొన్ని బ్రెడ్ స్లైస్లను తీసుకుని ముక్కలుగా కట్ చేసి మిక్సీజార్లో వేసి బరకగా గ్రైండ్ చేసుకుంటే సరి.
