క్రిస్పీ "కార్న్ కట్లెట్" - టమాటా సాస్తో కిర్రాక్ - పిల్లలకు ఫేవరెట్ అయిపోతాయి!
కట్లెట్స్ను ఎప్పుడూ ఒకేలా ఎందుకు - ఓసారి ఇలా మొక్కజొన్నతో ట్రై చేయండి, అద్దిరిపోతాయి!
Published : September 9, 2025 at 2:39 PM IST
Crispy Corn Cutlet: మొక్కజొన్న పొత్తులంటే చాలా మందికి ఇష్టం. చల్లని వేళ వీటిని నిప్పులపై కాల్చుకొని తినడమో లేదంటే ఉడికించుకొని ఉప్పు, కారం, నిమ్మరసం అద్దుకుని తినడమో చేస్తుంటారు. అలాగే, మరికొందరు గారెలు, పకోడీ అంటూ రకరకాల స్నాక్స్ తయారు చేసుకొని ఆరగిస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ అవే కాకుండా వాటితో ఎంతో రుచికరంగా కట్లెట్లు చేసుకోవచ్చు. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉండే వీటిని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. ప్రిపరేషన్ కూడా ఈజీనే. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మగా ఉండే కార్న్ కట్లెట్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- స్వీట్ కార్న్ - 1 కప్పు
- క్యారెట్ - సగం ముక్క
- క్యాప్సికం - సగం
- ఉల్లిపాయ - 1
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- కారం - అర టీస్పూన్
- ధనియాల పొడి - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - సరిపడా
- ఆలుగడ్డలు - 2
- బ్రెండ్ క్రంబ్స్ - పావు కప్పు
- కార్న్ఫ్లోర్ - 2 టేబుల్స్పూన్లు
తయారీ విధానం:
- స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టి ఆలుగడ్డలు వేసుకోవాలి. అవి మునిగేంతవరకు వాటర్ పోసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
- ఈలోపు మొక్కజొన్న కంకిపై పొట్టు తీసేసి గింజలను ఒలిచి తీసుకోవాలి. మిక్సీజార్లోకి మక్క గింజలు వేసి బరకగా గ్రైండ్ చేసి తీసుకోవాలి.
- అలాగే క్యారెట్పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి. క్యాప్సికంలోని గింజలు తీసేసి చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయ, కొత్తిమీరను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- బంగాళదుంపలు మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి నీటిని పూర్తిగా వంపేసి చల్లటి నీళ్లు పోసి కొద్దిసేపు అలానే వదిలేయాలి.
- ఓ 5 నిమిషాల తర్వాత ఆలుగడ్డలపై పొట్టు తీసేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి బరకగా గ్రైండ్ చేసుకున్న మొక్క జొన్న గింజలు, క్యారెట్ తురుము, క్యాప్సికం ముక్కలు, ఉల్లిపాయ తరుగు, కొత్తిమీర, పసుపు, కారం, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఉడికించిన ఆలుగడ్డలను మెత్తగా మెదిపి వేసుకుని పదార్థాలు అన్నీ కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అన్నింటినీ కలిపిన తర్వాత బ్రెండ్ క్రంబ్స్, కార్న్ఫ్లోర్ వేసి సాఫ్ట్ ముద్ద వచ్చేవరకు కలుపుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఈలోపు చేతికి నూనె రాసుకుని పిండిని కొద్దిగా తీసుకుని ముందు రౌండ్ షేప్లో చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కట్లెట్ షేప్లో ప్రెస్ చేసుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని చేసుకోవాలి.
- కాగిన నూనెలో ప్రిపేర్ చేసుకున్న కట్లెట్స్ను నిధానంగా వేసుకోవాలి. కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి రెండు వైపులా క్రిస్పీగా, గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇలా వేయించుకున్న వాటిని ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన వాటిని కూడా ఇలానే ఫ్రై చేసుకుని టమాటా సాస్తో సర్వ్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కార్న్ కట్లెట్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
