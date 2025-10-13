క్రిస్పీ, టేస్టీ "ఆనియన్ స్ప్రింగ్ రోల్స్" - తక్కువ పదార్థాలతో ఇంట్లోనూ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!
సింపుల్గా చేసుకునే ఆనియన్ స్ప్రింగ్ రోల్స్ - పిల్లలకు ఫేవరెట స్నాక్గా మారడం ఖాయం!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 13, 2025 at 5:23 PM IST
Spring Rolls Making in Telugu : ఇండ్లలో ఈవెనింగ్ టైమ్లో స్నాక్స్ తినడానికి వివిధ రకాల తినుబండరాలు చేస్తుంటారు. పిల్లలు ఎప్పుడూ ఏదో ఒక కొత్తదనాన్ని కోరుకుంటారు. అందుకే వారి కోసం ఇవాళ క్రంచీ, క్రిస్పీ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అవే ఆనియన్ స్ప్రింగ్ రోల్స్. వీటిని ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంకోసారి కూడా వీటినే చేయమని అడుగుతారు. తక్కువ పదార్థాలతో కేవలం నిమిషాల్లోనే ఇవి ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి మీరూ ఓసారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మైదాపిండి - 1 కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఆయిల్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు - అర కప్పు
- అటుకులు - అర కప్పు
- కొత్తిమీర తరుగు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - 3
- కారం - అర టీ స్పూన్
- ధనియాల పొడి - అర టీ స్పూన్
- గరం మసాలా - అర టీ స్పూన్
- నిమ్మరసం - 1 టేబుల్ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మిక్సీజార్లో ఒక కప్పు మైదాపిండి వేయాలి. ఇందులోనే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్, ఒక కప్పు నీళ్లు పోసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసిన పిండిని జాలితో వడగట్టి మరో గిన్నెలో వేసుకోవాలి. అనంతరం గిన్నెపై మూతపెట్టి 10 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
- మరోవైపు స్టఫింగ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి అర కప్పు సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, అర కప్పు అటుకులను క్రంచ్ చేసి వేసుకోవాలి.
- ఇందులోనే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర తరుగు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, అర టీ స్పూన్ కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకోవాలి.
- అలాగే అర టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, అర టీ స్పూన్ గరం మసాలా, ఒక టేబుల్ స్పూన్ నిమ్మరసం యాడ్ చేసి 10 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో కొద్దిగా ఆయిల్ వేయాలి. ఆ తర్వాత కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని గరిటెతో తీసుకొని పాన్పై పల్చని దోసెలాగా పోసి స్ప్రైడ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి కింద ఫొటోలో చూపిన విధంగా పల్చటి దోసెలను ప్లేట్లో వేసుకోవాలి.
- మరోవైపు గిన్నెలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల మైదాపిండి, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి చిక్కటి ప్లేస్ట్లా చేసుకోవాలి.
- అలాగే ఒక్కో పల్చటి దోసెపై రెడీ చేసి పెట్టుకున్న స్టఫింగ్ను వేసి రోల్ మాదిరిగా చుట్టుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె హీట్ అయిన తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న స్ప్రింగ్ రోల్స్ వేయాలి. వీటిని ఒక నిమిషం పాటు అలాగే ఉంచి ఆ తర్వాత అటుఇటు టర్న్ చేస్తూ వేగనివ్వాలి.
- ఇవి వేగిన తర్వాత ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే కరకరలాడే స్ప్రింగ్ రోల్స్ మీ ముందుంటాయి!
