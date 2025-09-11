ETV Bharat / offbeat

పిల్లలకు నచ్చే "బ్రెడ్​ మంచూరియా" - పైన క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్​గా అద్దిరిపోతాయి!

- ఎప్పుడూ క్యాబేజీ, కాలీఫ్లవర్​తోనే కాదు - ఇలా బ్రెడ్​ ఉపయోగించి చేసుకోండి!

Crispy Bread Manchurian
Crispy Bread Manchurian (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 11, 2025 at 1:55 PM IST

2 Min Read
Crispy Bread Manchurian: మంచూరియా అంటే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకూ ఇష్టమే. మరీ ముఖ్యంగా ఫాస్ట్​ఫుడ్​ సెంటర్స్​లో లభించే వెజ్​, చికెన్​ మంచూరియాను లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. ఈ క్రమంలోనే అమ్మలు కూడా ఇంట్లోనే వీటిని తయారు చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ తినే మంచూరియా కాకుండా ఓసారి ఇలా బ్రెడ్​తో ట్రై చేయండి. అద్దిరిపోతాయి. అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు. ఎటువంటి సాస్​లు అవసరం లేకుండా ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. పిల్లలు స్కూల్​ నుంచి వచ్చేలోపు వీటిని చేసిపెట్టారంటే మస్త్​ ఖుషీ అవుతారు. మరి, లేట్​ చేయకుండా టేస్టీగా ఉండే బ్రెడ్​ మంచూరియాను మీరూ ట్రై చేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బ్రెడ్​ స్లైస్​లు - 10
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 6
  • ధనియాల పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • కారం - అర టీస్పూన్​
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • గరం మసాలా - అర టీస్పూన్​
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - చిటికెడు

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా బ్రెడ్​ స్లైస్​లను తీసుకుని వాటికి నాలుగు వైపులా ఉండే బ్రౌన్​ పార్ట్​ను కట్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత బ్రెడ్​ స్లైస్​లను వీలైనంత చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే అల్లం పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చి, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలను కూడా వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి కట్​ చేసిన బ్రెడ్​ ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అందులోకి అల్లం తరుగు, వెల్లుల్లి తరుగు, ధనియాల పొడి, కారం, పచ్చిమిర్చి, గరం మసాలా, కొత్తిమీర, ఉల్లిపాయలు, ఉప్పు, పసుపు వేసి పదార్థాలు అన్నీ కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ చల్లుకుంటూ కలుపుకోవాలి. పిండిని సాఫ్ట్​గా ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. నూనె కాగిన తర్వాత పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుని రౌండ్​గా చేసుకుంటూ వేసుకోవాలి.
  • కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి గోల్డెన్​ కలర్​ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • పర్ఫెక్ట్​గా వేగిన తర్వాత తీసి టిష్యూ పేపర్​ ఉన్న ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. మిగిలిన పిండిని కూడా ఇలానే బాల్స్​గా చేసుకుని తీసుకోవాలి.
  • ఇక వేడివేడిగా ఉన్న వీటిని ప్లేట్​లో పెట్టుకుని టమాటా కెచప్​తో సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి. పైన క్రిస్పీగా లోపల సాఫ్ట్​గా బ్రెడ్​ మంచూరియా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.

చిట్కాలు:

  • ఈ రెసిపీ కోసం వైట్​ బ్రెడ్​ లేదా బ్రౌన్​ బ్రెడ్​ ఏదైనా యూజ్​ చేయవచ్చు. అలాగే కావాలనుకుంటే బ్రెడ్​లో ఉండే బ్రౌన్​ పార్ట్​ను కూడా యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.
  • ఈ రెసిపీలో వాటర్​ ఎక్కువ పోయనవసరం లేదు. జస్ట్​ నీళ్లు చిలకరించుకుంటూ ముద్దలాగా వచ్చే వరకు కలుపుకుంటే సరిపోతుంది.
  • మీకు ఫాస్ట్​పుడ్​ సెంటర్​లో లభించే టైప్​లో మంచూరియా కావాలంటే సోయా, చిల్లీ సాస్​ వంటివి ఉపయోగించి టాసింగ్​ చేసుకోవచ్చు.

