పిల్లలకు నచ్చే "బ్రెడ్ మంచూరియా" - పైన క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్గా అద్దిరిపోతాయి!
- ఎప్పుడూ క్యాబేజీ, కాలీఫ్లవర్తోనే కాదు - ఇలా బ్రెడ్ ఉపయోగించి చేసుకోండి!
Published : September 11, 2025 at 1:55 PM IST
Crispy Bread Manchurian: మంచూరియా అంటే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకూ ఇష్టమే. మరీ ముఖ్యంగా ఫాస్ట్ఫుడ్ సెంటర్స్లో లభించే వెజ్, చికెన్ మంచూరియాను లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. ఈ క్రమంలోనే అమ్మలు కూడా ఇంట్లోనే వీటిని తయారు చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ తినే మంచూరియా కాకుండా ఓసారి ఇలా బ్రెడ్తో ట్రై చేయండి. అద్దిరిపోతాయి. అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు. ఎటువంటి సాస్లు అవసరం లేకుండా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. పిల్లలు స్కూల్ నుంచి వచ్చేలోపు వీటిని చేసిపెట్టారంటే మస్త్ ఖుషీ అవుతారు. మరి, లేట్ చేయకుండా టేస్టీగా ఉండే బ్రెడ్ మంచూరియాను మీరూ ట్రై చేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- బ్రెడ్ స్లైస్లు - 10
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 6
- ధనియాల పొడి - 1 టీస్పూన్
- కారం - అర టీస్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 3
- గరం మసాలా - అర టీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- ఉల్లిపాయలు - 2
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - చిటికెడు
తయారీ విధానం:
- ముందుగా బ్రెడ్ స్లైస్లను తీసుకుని వాటికి నాలుగు వైపులా ఉండే బ్రౌన్ పార్ట్ను కట్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత బ్రెడ్ స్లైస్లను వీలైనంత చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే అల్లం పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చి, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలను కూడా వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి కట్ చేసిన బ్రెడ్ ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అందులోకి అల్లం తరుగు, వెల్లుల్లి తరుగు, ధనియాల పొడి, కారం, పచ్చిమిర్చి, గరం మసాలా, కొత్తిమీర, ఉల్లిపాయలు, ఉప్పు, పసుపు వేసి పదార్థాలు అన్నీ కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా వాటర్ చల్లుకుంటూ కలుపుకోవాలి. పిండిని సాఫ్ట్గా ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. నూనె కాగిన తర్వాత పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుని రౌండ్గా చేసుకుంటూ వేసుకోవాలి.
- కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- పర్ఫెక్ట్గా వేగిన తర్వాత తీసి టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. మిగిలిన పిండిని కూడా ఇలానే బాల్స్గా చేసుకుని తీసుకోవాలి.
- ఇక వేడివేడిగా ఉన్న వీటిని ప్లేట్లో పెట్టుకుని టమాటా కెచప్తో సర్వ్ చేసుకుంటే సరి. పైన క్రిస్పీగా లోపల సాఫ్ట్గా బ్రెడ్ మంచూరియా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఈ రెసిపీ కోసం వైట్ బ్రెడ్ లేదా బ్రౌన్ బ్రెడ్ ఏదైనా యూజ్ చేయవచ్చు. అలాగే కావాలనుకుంటే బ్రెడ్లో ఉండే బ్రౌన్ పార్ట్ను కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
- ఈ రెసిపీలో వాటర్ ఎక్కువ పోయనవసరం లేదు. జస్ట్ నీళ్లు చిలకరించుకుంటూ ముద్దలాగా వచ్చే వరకు కలుపుకుంటే సరిపోతుంది.
- మీకు ఫాస్ట్పుడ్ సెంటర్లో లభించే టైప్లో మంచూరియా కావాలంటే సోయా, చిల్లీ సాస్ వంటివి ఉపయోగించి టాసింగ్ చేసుకోవచ్చు.
