పచ్చికారంతో కరకరలాడే "దోశలు" - ఒక్కసారి తింటే రుచికి ఫిదా అవ్వాల్సిందే!
- ఎన్నడూ ట్రై చేయని సరికొత్త 'దోశ' రెసిపీ - పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు!
Published : October 8, 2025 at 11:47 AM IST
Pachi Karam Dosa Recipe : "దోశ" మెజార్టీ పీపుల్ మెచ్చే బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ. ఈ క్రమంలోనే నార్మల్గా అందరం ఆనియన్, మసాలా, ఎగ్ దోశ వంటివి ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటాం. అయితే, ఎంత ఇష్టమైనప్పటికీ ఎప్పుడూ ఒకే స్టైల్లో దోశ తినాలంటే బోరింగ్గా అనిపిస్తుంది. అందుకే, మీకోసం ఒక స్పెషల్ దోశ రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే, క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "పచ్చికారం దోశ".
ప్రత్యేకంగా ప్రిపేర్ చేసిన పచ్చిమిర్చి పేస్ట్తో ప్రిపేర్ చేసుకునే ఈ దోశ భలే రుచిగా ఉంటుంది. రెగ్యులర్ చేసుకునే వాటితో పోల్చితే ఇది స్పైసీగా, కమ్మగా ఉండి డిఫరెంట్ టేస్ట్ను అందిస్తుంది. ఒక్కసారి ఈ పద్ధతిలో దోశలు చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఎప్పుడూ ఇలానే చేసివ్వమంటారు. పిల్లలైతే వీటిని ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా లాగిస్తారు. మరి, పచ్చికారంతో కరకరలాడే ఈ రుచికరమైన దోశలను ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యం - ఆరు కప్పులు
- మినపప్పు - రెండు కప్పులు
- అటుకులు - రెండు కప్పులు
- మెంతులు - ఒక టీస్పూన్
- ఉల్లిపాయలు - రెండు(మీడియం సైజ్వి)
- అల్లం - రెండించుల ముక్క
- నెయ్యి - కొద్దిగా(దోశపై వేసుకోవడానికి)
పచ్చికారం కోసం :
- పుదీనా - రెండు గుప్పెళ్లు
- కొత్తిమీర - రెండు గుప్పెళ్లు
- పచ్చిమిర్చి - ఏడెనిమిది
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 12
- చిన్న ఉల్లిపాయలు - రెండు
- జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
- పుట్నాలపప్పు - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా దోశ పిండిని సిద్ధం చేసుకోవాలి.
- ఇందుకోసం ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలో బియ్యం, మినప్పప్పు, లావుగా ఉండే అటుకులు, మెంతులు వేసుకుని అన్నింటినీ ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
- తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లుపోసి నాలుగు గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
- మినపప్పు మిశ్రమం బాగా నానిన తర్వాత వాటర్ వడకట్టుకుని మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఆపై అందులో పెద్ద సైజ్లో కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, అల్లం వేసుకుని అవసరం మేరకు తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- అనంతరం పిండిని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుని ఒకసారి కలిపి మూతపెట్టి రూమ్ టెంపరేచర్లో ఎనిమిది నుంచి పది గంటలపాటు పులియబెట్టుకోవాలి.
- అంటే, ముందు రోజు నైట్ పిండిని రుబ్బుకుని రాత్రంతా పులియబెట్టుకుని నెక్ట్స్ డే మార్నింగ్ దోశలు వేసుకుంటే సరిపోతుంది.
- నెక్ట్స్ డే మార్నింగ్ దోశలు వేసుకోవడానికి ముందుగా చక్కగా పులిసిన పిండిలో నుంచి తగినంత పిండిని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుని మిగతా దాన్ని ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకోండి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకున్న పిండిలో రుచికి తగినంత ఉప్పు, అవసరం మేరకు కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని దోశకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో పిండిని కలుపుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం దోశలోకి కావాల్సిన పచ్చికారాన్ని రెడీ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం మిక్సీ జార్ తీసుకుని తాజా పుదీనా, కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చి, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు వేసుకోవాలి.
- అలాగే, రుచికి తగినంత ఉప్పుతో పాటు చాలా కొద్దిగా వాటర్(రెండు టేబుల్స్పూన్స్) వేసుకుని కొద్దిగా కచ్చాపచ్చాగా కాస్త గట్టిగానే ఉండేలా మిక్సీ పట్టుకుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. దాంతో 'పచ్చికారం' రెడీ అవుతుంది!
- ఇప్పుడు పచ్చికారం దోశ తయారీ కోసం స్టవ్ మీద నాన్స్టిక్ పెనం పెట్టుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
- పాన్ వేడయ్యాక కొద్దిగా వాటర్ స్ప్రింకిల్ చేసుకుని టిష్యూ పేపర్తో క్లీన్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత స్టవ్ను లో-ఫ్లేమ్లో ఉంచి ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని ఒకట్రెండు గరిటెలు వేసుకుని పల్చని దోశలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
- దోశ కొద్దిగా కాలి దానిపై తడి ఆరిపోయాక ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పచ్చికారం పేస్ట్ను కొద్దిగా వేసుకుని దోశ మొత్తం సమానంగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
- దానిపై కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని గరిటెతో అంతా స్ప్రెడ్ అయ్యేలా అనుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో క్రిస్పీగా మారేంత వరకు కాల్చుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, సూపర్ టేస్టీ అండ్ క్రిస్పీ "పచ్చికారం దోశ" రెడీ అవుతుంది!
చిట్కాలు :
- మీరు ఈ దోశలను తక్కువ మొత్తంలో రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇంగ్రీడియంట్స్ తగ్గించి తీసుకోవచ్చు.
- ఇక్కడ బియ్యం తీసుకున్న కప్పుతోనే మినప్పప్పు, అటుకులు తీసుకోవాలి. అప్పుడే దోశలు మంచి రుచికరంగా వస్తాయి.
- మినపప్పు మిశ్రమం మిక్సీ పట్టుకునేటప్పుడు ఉల్లిపాయ, అల్లం వేసి గ్రైండ్ చేసుకున్నాక పిండిని పులియబెట్టి వేసుకునే ఈ దోశలు చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. అలాగే, దోశకు మంచి రంగు వస్తుంది.
- పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే కారాన్ని బట్టి చూసి వేసుకోవాలి. అలాగే, పచ్చికారంలో కొత్తిమీర, పుదీనాను మరీ ఎక్కువ కాకుండా చూసుకోవాలి.
