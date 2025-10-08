ETV Bharat / offbeat

పచ్చికారంతో కరకరలాడే "దోశలు" - ఒక్కసారి తింటే రుచికి ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

- ఎన్నడూ ట్రై చేయని సరికొత్త 'దోశ' రెసిపీ - పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు!

Pachi Karam Dosa Recipe
Pachi Karam Dosa Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 8, 2025 at 11:47 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Pachi Karam Dosa Recipe : "దోశ" మెజార్టీ పీపుల్ మెచ్చే బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీ. ఈ క్రమంలోనే నార్మల్​గా అందరం ఆనియన్, మసాలా, ఎగ్ దోశ వంటివి ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటాం. అయితే, ఎంత ఇష్టమైనప్పటికీ ఎప్పుడూ ఒకే స్టైల్​లో దోశ తినాలంటే బోరింగ్​గా అనిపిస్తుంది. అందుకే, మీకోసం ఒక స్పెషల్ దోశ రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే, క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "పచ్చికారం దోశ".

ప్రత్యేకంగా ప్రిపేర్ చేసిన పచ్చిమిర్చి పేస్ట్​తో ప్రిపేర్​ చేసుకునే ఈ దోశ భలే రుచిగా ఉంటుంది. రెగ్యులర్ చేసుకునే వాటితో పోల్చితే ఇది స్పైసీగా, కమ్మగా ఉండి డిఫరెంట్ టేస్ట్​ను అందిస్తుంది. ఒక్కసారి ఈ పద్ధతిలో దోశలు చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఎప్పుడూ ఇలానే చేసివ్వమంటారు. పిల్లలైతే వీటిని ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా లాగిస్తారు. మరి, పచ్చికారంతో కరకరలాడే ఈ రుచికరమైన దోశలను ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.

Pachi Karam Dosa Recipe
పచ్చికారం దోశ (ETV Bharat)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యం - ఆరు కప్పులు
  • మినపప్పు - రెండు కప్పులు
  • అటుకులు - రెండు కప్పులు
  • మెంతులు - ఒక టీస్పూన్
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు(మీడియం సైజ్​వి)
  • అల్లం - రెండించుల ముక్క
  • నెయ్యి - కొద్దిగా(దోశపై వేసుకోవడానికి)
Pachi Karam Dosa Recipe
పుదీనా (Getty Images)

పచ్చికారం కోసం :

  • పుదీనా - రెండు గుప్పెళ్లు
  • కొత్తిమీర - రెండు గుప్పెళ్లు
  • పచ్చిమిర్చి - ఏడెనిమిది
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 12
  • చిన్న ఉల్లిపాయలు - రెండు
  • జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
  • పుట్నాలపప్పు - రెండు టేబుల్​ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత

అమ్మమ్మల నాటి "ఉల్లిపాయ పచ్చికారం" - అన్నం, జొన్నరొట్టెల్లోకి భలే రుచిగా ఉంటుంది!

Pachi Karam Dosa Recipe
మెంతులు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా దోశ పిండిని సిద్ధం చేసుకోవాలి.
  • ఇందుకోసం ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలో బియ్యం, మినప్పప్పు, లావుగా ఉండే అటుకులు, మెంతులు వేసుకుని అన్నింటినీ ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
  • తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లుపోసి నాలుగు గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
  • మినపప్పు మిశ్రమం బాగా నానిన తర్వాత వాటర్ వడకట్టుకుని మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులో పెద్ద సైజ్​లో కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, అల్లం వేసుకుని అవసరం మేరకు తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
Pachi Karam Dosa Recipe
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • అనంతరం పిండిని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకుని ఒకసారి కలిపి మూతపెట్టి రూమ్ టెంపరేచర్​లో ఎనిమిది నుంచి పది గంటలపాటు పులియబెట్టుకోవాలి.
  • అంటే, ముందు రోజు నైట్ పిండిని రుబ్బుకుని రాత్రంతా పులియబెట్టుకుని నెక్ట్స్ డే మార్నింగ్ దోశలు వేసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • నెక్ట్స్ డే మార్నింగ్ దోశలు వేసుకోవడానికి ముందుగా చక్కగా పులిసిన పిండిలో నుంచి తగినంత పిండిని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకుని మిగతా దాన్ని ఫ్రిడ్జ్​లో స్టోర్ చేసుకోండి.
  • ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకున్న పిండిలో రుచికి తగినంత ఉప్పు, అవసరం మేరకు కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని దోశకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో పిండిని కలుపుకుని పక్కనుంచాలి.

ఎప్పుడైనా "ఉలవచారు కరివేపాకు బోండాలు" తిన్నారా? - సరికొత్త రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు!

Pachi Karam Dosa Recipe
అటుకులు (Getty Images)
  • అనంతరం దోశలోకి కావాల్సిన పచ్చికారాన్ని రెడీ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం మిక్సీ జార్ తీసుకుని తాజా పుదీనా, కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చి, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, రుచికి తగినంత ఉప్పుతో పాటు చాలా కొద్దిగా వాటర్(రెండు టేబుల్​స్పూన్స్) వేసుకుని కొద్దిగా కచ్చాపచ్చాగా కాస్త గట్టిగానే ఉండేలా మిక్సీ పట్టుకుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. దాంతో 'పచ్చికారం' రెడీ అవుతుంది!
Pachi Karam Dosa Recipe
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు పచ్చికారం దోశ తయారీ కోసం స్టవ్ మీద నాన్​స్టిక్ పెనం పెట్టుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
  • పాన్ వేడయ్యాక కొద్దిగా వాటర్ స్ప్రింకిల్ చేసుకుని టిష్యూ పేపర్​తో క్లీన్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత స్టవ్​ను లో-ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని ఒకట్రెండు గరిటెలు వేసుకుని పల్చని దోశలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
  • దోశ కొద్దిగా కాలి దానిపై తడి ఆరిపోయాక ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పచ్చికారం పేస్ట్​ను కొద్దిగా వేసుకుని దోశ మొత్తం సమానంగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
  • దానిపై కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని గరిటెతో అంతా స్ప్రెడ్ అయ్యేలా అనుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో క్రిస్పీగా మారేంత వరకు కాల్చుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, సూపర్ టేస్టీ అండ్ క్రిస్పీ "పచ్చికారం దోశ" రెడీ అవుతుంది!
Pachi Karam Dosa Recipe
బియ్యం (Getty Images)

చిట్కాలు :

  • మీరు ఈ దోశలను తక్కువ మొత్తంలో రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇంగ్రీడియంట్స్ తగ్గించి తీసుకోవచ్చు.
  • ఇక్కడ బియ్యం తీసుకున్న కప్పుతోనే మినప్పప్పు, అటుకులు తీసుకోవాలి. అప్పుడే దోశలు మంచి రుచికరంగా వస్తాయి.
  • మినపప్పు మిశ్రమం మిక్సీ పట్టుకునేటప్పుడు ఉల్లిపాయ, అల్లం వేసి గ్రైండ్ చేసుకున్నాక పిండిని పులియబెట్టి వేసుకునే ఈ దోశలు చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. అలాగే, దోశకు మంచి రంగు వస్తుంది.
  • పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే కారాన్ని బట్టి చూసి వేసుకోవాలి. అలాగే, పచ్చికారంలో కొత్తిమీర, పుదీనాను మరీ ఎక్కువ కాకుండా చూసుకోవాలి.

ఘుమఘుమలాడే "గోంగూర వంకాయ కర్రీ" - ఎన్నడూ తినని రుచిలో భలే కమ్మగా!

For All Latest Updates

TAGGED:

CRISPY DOSA RECIPEHOW TO MAKE DOSA RECIPEDOSA RECIPE WITH PACHI KARAMకరకరలాడే పచ్చికారం దోశPACHI KARAM DOSA RECIPE IN TELUGU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోరూరించే రాగి, పల్లీ లడ్డూ! - సూపర్ టేస్టీ, హెల్దీ ఫుడ్

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

విండోస్‌ 10 వాడుతున్నారా? - మరికొన్ని రోజులే గడువు - ఇలా చేయకపోతే సపోర్ట్​ బంద్​!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.