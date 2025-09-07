ఘుమఘుమలాడే "పీతల కర్రీ" - చిక్కగా, స్పైసీగా ఎంతో బాగుంటుంది!
పీతల కూర ఇలా చేసి చూడండి - టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 7, 2025 at 3:20 PM IST
Crab Curry Recipe in Telugu : నాన్వెజ్ వంటకాలనగానే మనకు చికెన్, మటన్ గుర్తుకొస్తాయి. వీటిని ఎప్పుడూ తింటూనే ఉంటాం. అలా కాకుండా ఈసారి పీతల కర్రీ ట్రై చేసి చూడండి. ఇది రెగ్యులర్ తినే నాన్వెజ్ వంటకాలకంటే భలే కమ్మగా ఉంటుంది. అంతేకాక ఎక్కువ కష్టపడకుండా ఇంట్లోనే చాలా సింపుల్గా దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పీతలు - ఒక కేజీ
- ఉల్లిపాయలు - నాలుగు
- టమోటాలు - మూడు
- పచ్చిమిర్చి - మూడు
- వెల్లుల్లి - రెండు
- నూనె - ఐదు టేబుల్ స్పూన్లు
- కారం - రెండు టీ స్పూన్లు
- చింతపండు - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర - కొంచెం
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- ముందుగా ఓ గిన్నెలో కేజీ పీతలను తీసుకోవాలి. అనంతరం వాటిని శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు మిక్సీజార్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకొని ఓ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. అదేవిధంగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలను కూడా కచ్చాపచ్చాగా మిక్సీ పట్టి ఓ బౌల్లోకి వేసుకోవాలి.
- అదేవిధంగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలను మిక్సీజార్లో వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత టమోటా గుజ్జును ఓ గిన్నెలో వేయాలి.
- అనంతరం అదే మిక్సీజార్లో పీతల కర్రీ మసాలా కోసం రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, పావు టీ స్పూన్ మెంతులు, కొద్దిగా దాల్చినచెక్క, మూడు లవంగాలు, రెండు యాలకులు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అనంతరం మసాలాను ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కన ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లి ముద్దను వేసి పచ్చివాసన పోయే వరకు ఫ్రై చేయాలి.
- అవి వేగిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపేస్టుతో పాటు కొద్దిగా ఉప్పు వేసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి ఉల్లిపాయలను వేగనివ్వాలి. (ఉల్లిపాయలను వేయించడంలోనే అసలైన రుచి ఉంటుంది). ఇలా మూడు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఉండాలి.
- ఉల్లిపాయలు ఫ్రై అయిన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న టమోటా గుజ్జును వేయాలి. అదేవిధంగా రెండు టీ స్పూన్ల కారం యాడ్ చేయాలి. కడాయిపై మూతపెట్టి ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంతవరకు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి. ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలాను వేసి రెండు నిమిషాల పాటు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి కలపాలి.
- అవన్నీ కలిసిన తర్వాత కడిగి పెట్టుకున్న పీతలను వేసి ఓసారి మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం కడాయిపై మూత పెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు వీటిని ఉడికించాలి. ఇందులో కొద్దిగా చింతపండు రసంతో పాటు గ్రేవీకి తగ్గట్టు నీళ్లు పోయాలి. ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మూతపెట్టి ఉడకనివ్వాలి.
- మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచుతూ మధ్యమధ్యలో పీతల కూరను కలపాలి. ఈ క్రమంలోనే కొద్దిగా కరివేపాకు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలను యాడ్ చేయాలి. గ్రేవీ చిక్కగా అయ్యేందుకు ఐదు నుంచి పది నిమిషాల సమయం పడుతుంది.
- గ్రేవీగా చిక్కగా అయిన తర్వాత చివరగా సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతెే వేడివేడి పీతల కర్రీ రెడీ అయినట్లే.
