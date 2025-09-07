ETV Bharat / offbeat

ఘుమఘుమలాడే "పీతల కర్రీ" - చిక్కగా, స్పైసీగా ఎంతో బాగుంటుంది!

పీతల కూర ఇలా చేసి చూడండి - టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

Crab Curry
Crab Curry (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 7, 2025 at 3:20 PM IST

3 Min Read

Crab Curry Recipe in Telugu : నాన్​వెజ్ వంటకాలనగానే మనకు చికెన్, మటన్​ గుర్తుకొస్తాయి. వీటిని ఎప్పుడూ తింటూనే ఉంటాం. అలా కాకుండా ఈసారి పీతల కర్రీ ట్రై చేసి చూడండి. ఇది రెగ్యులర్ తినే నాన్​వెజ్ వంటకాలకంటే భలే కమ్మగా ఉంటుంది. అంతేకాక ఎక్కువ కష్టపడకుండా ఇంట్లోనే చాలా సింపుల్​గా దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

"మరమరాలతో క్రిస్పీ వడలు" - పిండిరుబ్బే పని లేకుండానే అప్పటికప్పుడు ఇలా చేసుకోవచ్చు!

Crab Curry
పీతలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పీతలు - ఒక కేజీ
  • ఉల్లిపాయలు - నాలుగు
  • టమోటాలు - మూడు
  • పచ్చిమిర్చి - మూడు
  • వెల్లుల్లి - రెండు
  • నూనె - ఐదు టేబుల్ స్పూన్లు
  • కారం - రెండు టీ స్పూన్లు
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
Crab Curry
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ముందుగా ఓ గిన్నెలో కేజీ పీతలను తీసుకోవాలి. అనంతరం వాటిని శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • మరోవైపు మిక్సీజార్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకొని ఓ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి. అదేవిధంగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలను కూడా కచ్చాపచ్చాగా మిక్సీ పట్టి ఓ బౌల్​లోకి వేసుకోవాలి.
  • అదేవిధంగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలను మిక్సీజార్​లో వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత టమోటా గుజ్జును ఓ గిన్నెలో వేయాలి.
  • అనంతరం అదే మిక్సీజార్​లో పీతల కర్రీ మసాలా కోసం రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, పావు టీ స్పూన్ మెంతులు, కొద్దిగా దాల్చినచెక్క, మూడు లవంగాలు, రెండు యాలకులు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అనంతరం మసాలాను ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకొని పక్కన ఉంచాలి.
Crab Curry
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లి ముద్దను వేసి పచ్చివాసన పోయే వరకు ఫ్రై చేయాలి.
  • అవి వేగిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపేస్టుతో పాటు కొద్దిగా ఉప్పు వేసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి ఉల్లిపాయలను వేగనివ్వాలి. (ఉల్లిపాయలను వేయించడంలోనే అసలైన రుచి ఉంటుంది). ఇలా మూడు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఉండాలి.
Crab Curry
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • ఉల్లిపాయలు ఫ్రై అయిన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న టమోటా గుజ్జును వేయాలి. అదేవిధంగా రెండు టీ స్పూన్ల కారం యాడ్ చేయాలి. కడాయిపై మూతపెట్టి ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంతవరకు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి. ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలాను వేసి రెండు నిమిషాల పాటు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కలపాలి.
Crab Curry
కారం (Getty Images)
  • అవన్నీ కలిసిన తర్వాత కడిగి పెట్టుకున్న పీతలను వేసి ఓసారి మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం కడాయిపై మూత పెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు వీటిని ఉడికించాలి. ఇందులో కొద్దిగా చింతపండు రసంతో పాటు గ్రేవీకి తగ్గట్టు నీళ్లు పోయాలి. ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మూతపెట్టి ఉడకనివ్వాలి.
  • మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచుతూ మధ్యమధ్యలో పీతల కూరను కలపాలి. ఈ క్రమంలోనే కొద్దిగా కరివేపాకు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలను యాడ్ చేయాలి. గ్రేవీ చిక్కగా అయ్యేందుకు ఐదు నుంచి పది నిమిషాల సమయం పడుతుంది.
Crab Curry
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • గ్రేవీగా చిక్కగా అయిన తర్వాత చివరగా సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతెే వేడివేడి పీతల కర్రీ రెడీ అయినట్లే.

ఇంట్లోనే స్వీట్ షాప్ స్టైల్ "జాంగ్రీలు" - సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోండిలా!

నోరూరించే "వెజ్ మంచూరియన్ భేల్" - ఒక్కసారి ఇలా చేస్తే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!

For All Latest Updates

TAGGED:

CRAB CURRY RECIPE MAKINGCRAB CURRY MAKING IN TELUGUపీతల కర్రీ తయారీ విధానంCRAB MASALA CURRY PROCESSCRAB CURRY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఇకపై రెండు జీఎస్టీ స్లాబులే- బీమా ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలపై మినహాయింపు

NGOలు నడుపుతున్న క్రికెటర్లు- మంచి మనసుతో సమాజానికి సేవ!

షాకింగ్ : 'కపిల్ శర్మ షో' నుంచి ఆ స్టార్ ఔట్- ఫ్యాన్స్ నిరాశ!

'టారిఫ్​లతో భారత్ మమ్మల్ని చంపుతోంది'- డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.