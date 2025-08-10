Tasty and Crispy Corn Pakoda: పకోడీ అంటే అందరికీ ఇష్టమే. చల్లని సాయంత్రం వేళ వేడి వేడి పకోడీలను తింటుంటే ఆ ఫీలింగ్ వేరే లెవల్. ఇక సాధారణంగా పకోడీలు అనగానే మెజార్టీ పీపుల్కు ఉల్లిపాయలతో చేసినవి మాత్రమే తెలుసు. కేవలం ఆనియన్స్తో మాత్రమే కాదు, రకరకాలుగా చేసుకోవచ్చు. అందులో మొక్కజొన్న ఒకటి. నార్మల్గా మొక్కజొన్నను చాలా మంది ఉడికించి, లేదా కాల్చి తింటుంటారు. ఎప్పుడూ అలానే కాకుండా ఓసారి ఇలా పకోడీలు చేసుకుంటే సూపర్గా ఉంటాయి. నార్మల్గా చేసుకునే ఆనియన్ పకోడీ కంటే ఇది రుచికరంగా ఉండడమే కాకుండా ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. బయట నుంచి క్రిస్పీగా, లోపల కాస్త సాఫ్ట్గా, టేస్టీగా ఉండే వీటిని ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ మరీ తింటారు. ఇక అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా కార్న్ పకోడీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానం ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- మొక్కజొన్న గింజలు - 2 కప్పులు
- పచ్చిమిర్చి - 3
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- ఉల్లిపాయ - 1
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్స్పూన్
- శనగపిండి - అర కప్పు
- కార్న్ఫ్లోర్ - పావు కప్పు
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- కారం - 1 టీస్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - పావు టీస్పూన్
- గరం మసాలా - పావు టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - సరిపడా
తయారీ విధానం:
- ముందుగా మొక్కజొన్న కంకుల నుంచి గింజలు తీసి ఓ గిన్నెలోకి వేసుకోవాలి. ఇలా వాటిని రెండు కప్పుల పరిమాణంలో తీసుకోవాలి.
- పకోడీకి అవసరమైన పెద్ద ఉల్లిపాయను సన్నగా, పొడుగ్గా కట్ చేసి పక్కనుంచాలి. అలాగే పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, కరివేపాకును వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి మొక్కజొన్న గింజలు, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, కరివేపాకు, ఉల్లిపాయ తరుగు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి గింజలను చేతితో నలుపుతూ మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ఉల్లి, కార్న్ గింజల్లోంచి నీరు ఊరుతుంది.
- ఈ స్టేజ్లో ఉప్పు, పసుపు, కారం, జీలకర్ర పొడి, గరం మసాలా, జీలకర్ర వేసి మరోసారి ప్రెస్ చేస్తూ కలుపుకోవాలి.
- చివరగా శనగపిండి, కార్న్ఫ్లోర్ వేసి పకోడీలు వేసుకునేందుకు అనువుగా కలుపుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీటెక్కిన తర్వాత ముందే కలుపుకున్న కార్న్ మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పకోడీల మాదిరి నూనెలో వేసుకోవాలి.
- కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి రెండు వైపులా కలుపుతూ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఉంచి ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- మిగిలిన పిండితో కూడా పకోడీలు వేసుకుని ఎర్రగా కాల్చుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇక వీటిని గ్రీన్ చట్నీ లేదా టమాటా సాస్తో కలిపి తింటే సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి.
- లేత మొక్కజొన్న గింజలు అయితే పకోడీలకు బాగుంటాయి. ఎందుకంటే వాటిని ప్రెస్ చేస్తూ కలిపినప్పుడు నీరు ఊరుతుంది. ఒకవేళ మీదగ్గర లేత కంకులు లేకపోతే ముదిరిన గింజలను వేడినీటిలో వేసి ఓ రెండు నిమిషాలు ఉడికించి తీసి చల్లార్చుకుని ఆ తర్వాత వాడుకుంటే సరిపోతుంది.
- పిండిని కలుపుకోవడానికి నీళ్లు అస్సలు పోసుకోవాల్సిన పనిలేదు. ఉల్లిపాయలు, కార్న్ గింజలను గట్టిగా పిండితే నీరు వస్తుంది.
- మీ దగ్గర కార్న్ఫ్లోర్ లేకపోతే బియ్యప్పిండి అయినా ఉపయోగించవచ్చు.
