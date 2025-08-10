Essay Contest 2025

కరకరలాడే "మొక్కజొన్న పకోడీలు" - సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటాయి - పది నిమిషాల్లో తయార్​! - TASTY AND CRISPY CORN PAKODA

-మొక్కజొన్నలను కాల్చుకుని కాకుండా, ఇలా పకోడీలుగా చేసుకుని తినండి, అద్దిరిపోతాయి!

Crispy Corn Pakoda
Crispy Corn Pakoda (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 10, 2025 at 11:56 AM IST

Tasty and Crispy Corn Pakoda: పకోడీ అంటే అందరికీ ఇష్టమే. చల్లని సాయంత్రం వేళ వేడి వేడి పకోడీలను తింటుంటే ఆ ఫీలింగ్​ వేరే లెవల్​. ఇక సాధారణంగా పకోడీలు అనగానే మెజార్టీ పీపుల్​కు ఉల్లిపాయలతో చేసినవి మాత్రమే తెలుసు. కేవలం ఆనియన్స్​తో మాత్రమే కాదు, రకరకాలుగా చేసుకోవచ్చు. అందులో మొక్కజొన్న ఒకటి. నార్మల్​గా మొక్కజొన్నను చాలా మంది ఉడికించి, లేదా కాల్చి తింటుంటారు. ఎప్పుడూ అలానే కాకుండా ఓసారి ఇలా పకోడీలు చేసుకుంటే సూపర్​గా ఉంటాయి. నార్మల్​గా చేసుకునే ఆనియన్ పకోడీ కంటే ఇది రుచికరంగా ఉండడమే కాకుండా ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. బయట నుంచి క్రిస్పీగా, లోపల కాస్త సాఫ్ట్​గా, టేస్టీగా ఉండే వీటిని ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ మరీ తింటారు. ఇక అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా కార్న్​ పకోడీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానం ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

Corn
మొక్కజొన్న (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • మొక్కజొన్న గింజలు - 2 కప్పులు
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • శనగపిండి - అర కప్పు
  • కార్న్​ఫ్లోర్​ - పావు కప్పు
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • కారం - 1 టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర పొడి - పావు టీస్పూన్​
  • గరం మసాలా - పావు టీస్పూన్
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - సరిపడా
Besan
శనగపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా మొక్కజొన్న కంకుల నుంచి గింజలు తీసి ఓ గిన్నెలోకి వేసుకోవాలి. ఇలా వాటిని రెండు కప్పుల పరిమాణంలో తీసుకోవాలి.
  • పకోడీకి అవసరమైన పెద్ద ఉల్లిపాయను సన్నగా, పొడుగ్గా కట్​ చేసి పక్కనుంచాలి. అలాగే పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, కరివేపాకును వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి మొక్కజొన్న గింజలు, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, కరివేపాకు, ఉల్లిపాయ తరుగు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ వేసి గింజలను చేతితో నలుపుతూ మిక్స్​ చేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ఉల్లి, కార్న్​ గింజల్లోంచి నీరు ఊరుతుంది.
Onions
ఆనియన్స్​ (Getty Images)
  • ఈ స్టేజ్​లో ఉప్పు, పసుపు, కారం, జీలకర్ర పొడి, గరం మసాలా, జీలకర్ర వేసి మరోసారి ప్రెస్​ చేస్తూ కలుపుకోవాలి.
  • చివరగా శనగపిండి, కార్న్​ఫ్లోర్​ వేసి పకోడీలు వేసుకునేందుకు అనువుగా కలుపుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్​ హీటెక్కిన తర్వాత ముందే కలుపుకున్న కార్న్​ మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పకోడీల మాదిరి నూనెలో వేసుకోవాలి.
Green Chilli
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి రెండు వైపులా కలుపుతూ గోల్డెన్​ కలర్​ వచ్చే వరకు ఉంచి ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • మిగిలిన పిండితో కూడా పకోడీలు వేసుకుని ఎర్రగా కాల్చుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇక వీటిని గ్రీన్​ చట్నీ లేదా టమాటా సాస్​తో కలిపి తింటే సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటాయి.
Corn Pakoda
కార్న్​ పకోడీ (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • లేత మొక్కజొన్న గింజలు అయితే పకోడీలకు బాగుంటాయి. ఎందుకంటే వాటిని ప్రెస్​ చేస్తూ కలిపినప్పుడు నీరు ఊరుతుంది. ఒకవేళ మీదగ్గర లేత కంకులు లేకపోతే ముదిరిన గింజలను వేడినీటిలో వేసి ఓ రెండు నిమిషాలు ఉడికించి తీసి చల్లార్చుకుని ఆ తర్వాత వాడుకుంటే సరిపోతుంది.
  • పిండిని కలుపుకోవడానికి నీళ్లు అస్సలు పోసుకోవాల్సిన పనిలేదు. ఉల్లిపాయలు, కార్న్​ గింజలను గట్టిగా పిండితే నీరు వస్తుంది.
  • మీ దగ్గర కార్న్​ఫ్లోర్​ లేకపోతే బియ్యప్పిండి అయినా ఉపయోగించవచ్చు.

