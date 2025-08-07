Essay Contest 2025

మొక్కజొన్నలతో "గుంత పొంగనాలు" - 10 నిమిషాల్లోనే రెడీ - టేస్ట్​ అద్దిరిపోతాయి! - CORN GUNTA PONGANALU

- రెగ్యులర్​ పొంగనాలను మించిన రుచి - పిల్లలకు చాలా నచ్చేస్తాయి!

Corn Gunta Ponganalu
Corn Gunta Ponganalu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 7, 2025 at 1:30 PM IST

3 Min Read

Corn Gunta Ponganalu: మొక్కజొన్న పొత్తులంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండవు చెప్పండి. చల్లని సాయంత్రం వేళ నిప్పుల మీద కాల్చుకుని లైట్​గా నిమ్మరసం, ఉప్పు, కారం అద్దుకొని తింటే ఆ కిక్కే వేరు. కేవలం ఇలానే కాదు, చాలా మంది ఉడకబెట్టుకుని తింటుంటారు. లేదంటే వీటితో గారెలు, బూరెలు వంటివి చేసుకుంటుంటారు. ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఓసారి కార్న్​తో గుంత పొంగనాలు చేసుకోండి. సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటాయి. బ్రేక్​ఫాస్ట్​గా ఏమి చేయాలో తెలియనప్పుడు అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు. పిల్లలైతే చాలా ఇష్టంగా తింటారు. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో మొక్కజొన్నలు లభిస్తున్నాయి కాబట్టి, ఓసారి మీరూ వీటిని ట్రై చేయండి. మరి లేట్​ చేయకుండా మొక్కజొన్నలతో గుంత పొంగనాలు ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Corn
మొక్కజొన్న (Getty Images)

అవసరమైన పదార్థాలు:

  • మొక్కజొన్న కంకులు - 2
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
  • పచ్చిమిర్చి - 5
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • ఉప్పు- సరిపడా
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • కారం - 1 టీస్పూన్​
  • శనగపిండి - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • బియ్యప్పిండి - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పెరుగు - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • నూనె - సరిపడా
Besan Flour
శనగపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా మొక్కజొన్న కంకుల నుంచి గింజలు వలిచి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులో గుప్పెడు గింజలను చిన్న గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • మిగిలిన మొక్కజొన్న గింజలను మిక్సీజార్​లోకి వేసి మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకుని మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • పొంగనాలకు అవసరమయ్యే ఉల్లిపాయ, కొత్తిమీరను సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే అల్లం, వెల్లుల్లిని వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చిని కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోవాలి.
Rice Flour
బియ్యప్పిండి (Getty Images)
  • మొక్కజొన్న పేస్ట్​లోకి పక్కన తీసిన కార్న్​, సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ, కొత్తిమీర, అల్లం, వెల్లుల్లి ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి పేస్ట్​, ఉప్పు, పసుపు, కారం, జీలకర్ర, శనగపిండి, బియ్యప్పిండి వేసి ఓసారి కలపాలి.
  • అనంతరం పెరుగు వేసి ముద్ద వచ్చేలాగా కలుపుకోవాలి. ఈ క్రమంలో వాటర్​ ఏమైనా అవసరమనుకుంటే కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ మిశ్రమాన్ని కలుపుకోవాలి.
Onions
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • ఇలా కలుపుకున్న కార్న్​ మిశ్రమాన్ని పక్కన ఉంచుకోవాలి. స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గుంత పొంగనాల పెనం పెట్టి హీట్​ చేసుకోవాలి.
  • పెనం వేడెక్కిన తర్వాత సిమ్​లో పెట్టి లైట్​గా ఆయిల్​ పోసుకోవాలి. అందులోకి మొక్కజొన్న మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా వేసుకోవాలి.
  • పెనం నిండుగా వేసుకున్నాక మూత పెట్టి ఓ మూడు నిమిషాల పాటు అంటే లైట్​గా కలర్​ మారే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • పొంగనాలు ఓవైపు వేగిన తర్వాత రెండో వైపుకు తిప్పుకుని మరో రెండు నిమిషాలు కుక్​ చేసుకోవాలి.
Pachimirchi
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఇలా రెండు వైపులా లైట్​ గోల్డెన్​ కలర్​ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • మిగిలిన పిండిని కూడా పొంగనాల మాదిరి కాల్చుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలా ప్రిపేర్​ చేసుకున్న వాటిని వెంటనే సర్వ్​ చేసుకోకుండా ఓ 5 నిమిషాల తర్వాత టమాటా సాస్​ లేదా నచ్చిన చట్నీతో తింటే అద్దిరిపోతాయి. ఓసారి ట్రై చేయండి మరి.
Corn Gunta Ponganalu
మొక్కజొన్న గుంత పొంగనాలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • లేత మొక్కజొన్న కంకులు అయితే పొంగనాలు మంచి రుచికరంగా వస్తాయి.
  • పిండిలో వాటర్​ను చూసి పోసుకోవాలి. ఎందుకంటే పిండి గట్టిగా ఉంటే పొంగనాలు గట్టిగా వస్తాయి, పిండి కాస్త లూజుగా ఉంటే అవి గుల్లగా వస్తాయి. కాబట్టి వాటర్​ను లైట్​గా చిలకరించుకుంటూ పోసుకోవాలి.
  • ఒకవేళ మీ దగ్గర గుంత పొంగనాలు చేసే పాన్​ లేకపోతే పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ కట్​లెట్​లుగా చేసుకుని షాలో ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది.

