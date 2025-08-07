Corn Gunta Ponganalu: మొక్కజొన్న పొత్తులంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండవు చెప్పండి. చల్లని సాయంత్రం వేళ నిప్పుల మీద కాల్చుకుని లైట్గా నిమ్మరసం, ఉప్పు, కారం అద్దుకొని తింటే ఆ కిక్కే వేరు. కేవలం ఇలానే కాదు, చాలా మంది ఉడకబెట్టుకుని తింటుంటారు. లేదంటే వీటితో గారెలు, బూరెలు వంటివి చేసుకుంటుంటారు. ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఓసారి కార్న్తో గుంత పొంగనాలు చేసుకోండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి. బ్రేక్ఫాస్ట్గా ఏమి చేయాలో తెలియనప్పుడు అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు. పిల్లలైతే చాలా ఇష్టంగా తింటారు. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో మొక్కజొన్నలు లభిస్తున్నాయి కాబట్టి, ఓసారి మీరూ వీటిని ట్రై చేయండి. మరి లేట్ చేయకుండా మొక్కజొన్నలతో గుంత పొంగనాలు ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
అవసరమైన పదార్థాలు:
- మొక్కజొన్న కంకులు - 2
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
- పచ్చిమిర్చి - 5
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- ఉప్పు- సరిపడా
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- కారం - 1 టీస్పూన్
- శనగపిండి - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- బియ్యప్పిండి - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- ఉల్లిపాయ - 1
- పెరుగు - 1 టేబుల్స్పూన్
- నూనె - సరిపడా
తయారీ విధానం:
- ముందుగా మొక్కజొన్న కంకుల నుంచి గింజలు వలిచి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులో గుప్పెడు గింజలను చిన్న గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- మిగిలిన మొక్కజొన్న గింజలను మిక్సీజార్లోకి వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకుని మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- పొంగనాలకు అవసరమయ్యే ఉల్లిపాయ, కొత్తిమీరను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే అల్లం, వెల్లుల్లిని వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చిని కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోవాలి.
- మొక్కజొన్న పేస్ట్లోకి పక్కన తీసిన కార్న్, సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ, కొత్తిమీర, అల్లం, వెల్లుల్లి ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి పేస్ట్, ఉప్పు, పసుపు, కారం, జీలకర్ర, శనగపిండి, బియ్యప్పిండి వేసి ఓసారి కలపాలి.
- అనంతరం పెరుగు వేసి ముద్ద వచ్చేలాగా కలుపుకోవాలి. ఈ క్రమంలో వాటర్ ఏమైనా అవసరమనుకుంటే కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ మిశ్రమాన్ని కలుపుకోవాలి.
- ఇలా కలుపుకున్న కార్న్ మిశ్రమాన్ని పక్కన ఉంచుకోవాలి. స్టవ్ ఆన్ చేసి గుంత పొంగనాల పెనం పెట్టి హీట్ చేసుకోవాలి.
- పెనం వేడెక్కిన తర్వాత సిమ్లో పెట్టి లైట్గా ఆయిల్ పోసుకోవాలి. అందులోకి మొక్కజొన్న మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా వేసుకోవాలి.
- పెనం నిండుగా వేసుకున్నాక మూత పెట్టి ఓ మూడు నిమిషాల పాటు అంటే లైట్గా కలర్ మారే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- పొంగనాలు ఓవైపు వేగిన తర్వాత రెండో వైపుకు తిప్పుకుని మరో రెండు నిమిషాలు కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా రెండు వైపులా లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- మిగిలిన పిండిని కూడా పొంగనాల మాదిరి కాల్చుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న వాటిని వెంటనే సర్వ్ చేసుకోకుండా ఓ 5 నిమిషాల తర్వాత టమాటా సాస్ లేదా నచ్చిన చట్నీతో తింటే అద్దిరిపోతాయి. ఓసారి ట్రై చేయండి మరి.
చిట్కాలు:
- లేత మొక్కజొన్న కంకులు అయితే పొంగనాలు మంచి రుచికరంగా వస్తాయి.
- పిండిలో వాటర్ను చూసి పోసుకోవాలి. ఎందుకంటే పిండి గట్టిగా ఉంటే పొంగనాలు గట్టిగా వస్తాయి, పిండి కాస్త లూజుగా ఉంటే అవి గుల్లగా వస్తాయి. కాబట్టి వాటర్ను లైట్గా చిలకరించుకుంటూ పోసుకోవాలి.
- ఒకవేళ మీ దగ్గర గుంత పొంగనాలు చేసే పాన్ లేకపోతే పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ కట్లెట్లుగా చేసుకుని షాలో ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
