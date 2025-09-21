ETV Bharat / offbeat

ఆ గ్రామంలో ఎవ్వరూ అడుగు పెట్టలేరు - ఊరు మొత్తం కాంపౌండ్ తిప్పేశారు!

- ఇంటికి నిర్మించినట్టుగానే పల్లె మొత్తానికీ ప్రహరీ! - మూడంచెల భద్రతా వ్యవస్థ.. ప్రవేశించడం అసాధ్యం!! - అబ్బురపరుస్తున్న నిర్మాణ కౌశలం

Compound wall village in china
Full History of Compound wall village in china : ఇంటి చుట్టూ కాంపౌండ్ కట్టడం కామన్. పశువులు మొదలు, దొంగల వరకు.. ఎవ్వరూ లోనికి రాకుండా ఇదొక ముందు జాగ్రత్త. కానీ, వాళ్లు మాత్రం ఏకంగా ఊరు మొత్తానికీ ప్రహరీ తిప్పేశారు! వాళ్లకు తెలియకుండా కొత్తవారెవరూ ఆ గ్రామంలో అడుగు పెట్టలేరు! ఇంతకీ ఆ ఊరు ఎక్కడ ఉంది? ప్రహరీ ఎప్పుడు నిర్మించారు? ఎందుకు? ఇప్పుడు పరిస్థితి ఎలా ఉంది? వంటి వివరాలు చూద్దాం.

యూంగ్ టై గ్రామం
సిల్క్​ రోడ్ సమీపంలో :

ఆ ఊరి పేరు "యూంగ్ టై". ఇది చైనాలో ఉంది. మింగ్ రాజవంశ కాలంలో అంటే క్రీస్తు శకం 1368–1644 మధ్య కాలంలో దీన్ని నిర్మించినట్టు అంచనా. ఈ గ్రామం చైనాలోని గాన్సు ప్రావిన్స్​ లో భాగం. ఇది అప్పట్లో "సిల్క్ రోడ్‌"కు దగ్గరగా ఉండేది. ఈ రోడ్డు​ చైనాకు, యూరప్ కు మధ్య ప్రముఖ వాణిజ్యం మార్గంగా ఉండేది. మసాలాల నుంచి ఇతర వస్తువుల దాకా అన్నీ రెండువైపులా ఎగుమతి, దిగుమతి అవుతుండేవి. అయితే చైనా నుంచి ప్రముఖంగా "సిల్క్ దారం" ఎగుమతి అయ్యేది. ఇప్పుడు మన దగ్గర పట్టుదారం ఉత్పత్తి చేసే పట్టు పురుగు వంటి "సిల్క్ వామ్" నుంచి తయారు చేసేవారు. అందుకే ఈ మార్గానికి సిల్క్ రోడ్ అని పేరు వచ్చింది.

దోపిడీలు.. దాడులు :

ఈ రోడ్డులో దోపిడీలు, దొంగతనాలు, దాడులు సర్వ సాధారణంగా జరుగుతుండేవి. అటువంటి మార్గానికి దగ్గరగా "యూంగ్ టై" గ్రామం ఉండడంతో మీద విదేశీయులు, శత్రువులు తరచూ దాడులు చేసేవారు. దీంతో అపరిచితుల దాడుల నుంచి తప్పించుకునేందుకు ఏకంగా ఊరు మొత్తానికీ ప్రహరీ గోడ నిర్మించాలని నిర్ణయించుకున్నారు స్థానికులు.

యూంగ్ టై గ్రామం
మూడంచెల భద్రత :

యూంగ్ టై గ్రామం చుట్టూ నిర్మించిన గోడ ఏకంగా 12 మీటర్లు ఎత్తు ఉంటుంది. దీన్ని ఎగబాకి రావడం అంత తేలిక కాదు.

ఇక ఈ గోడకు తూర్పు, పడమర, ఉత్తరం, దక్షిణం నాలుగు వైపులా నాలుగు గేట్లు మాత్రమే ఉంటాయి. వచ్చేవాళ్లు, పోయేవాళ్లు ఈ మార్గాల గుండా మాత్రమే రాకపోకలు సాగించగలరు. ఇది మొదటి అంచె.

ఇక రెండో అంచెలో ఈ ప్రహరీ పైన 18 చోట్ల బర్బెట్స్ నిర్మించారు. అంటే అవి యుద్ధ స్థావరాల వంటివి. ఎవరైనా దుస్సాహసం చేసి గోడ ఎక్కడానికి వస్తే.. ఆ ప్రాంతాల్లో కాపలా ఉన్నవారు శత్రువులపై ఎదురుదాడి చేసేందుకు వీలుగా నిర్మించారు. వాటిమీదనే ఆయుధాలు కూడా దాచుకునేవారు.

మూడో అంచెలో గ్రామం చుట్టూ ఒక పెద్ద నీటి కాలువ కూడా నిర్మించారు. అంటే.. శత్రువులు ఆ నీటిలోనుంచి ఈదుకుంటూ గ్రామం వైపు రావాల్సి ఉంటుంది.

శత్రువులు ఈ 3 దశలను దాటుకుని గ్రామంలోకి రావడమనేది సామాన్యమైన విషయం కాదు. ఈలోగా వారిని సులభంగా ఓడించివచ్చనే యోచనతో నిర్మించారు.

చైనా సంప్రదాయం ప్రకారం తాబేలు ఎంతో ప్రముఖమైనది. అది దీర్ఘాయుష్షు కలిగి ఉంటుంది. ఇంకా దాన్ని శుభప్రదంగా భావిస్తారు. అందుకే యూంగ్ టై గ్రామాన్ని తాబేలు ఆకారంలో డిజైన్ చేశారు. దక్షిణ భాగం తల మాదిరిగా, ఉత్తరం తోక మాదిరిగా ఉంటుంది. మిగిలిన రెండు దిక్కులూ రెక్కల్లా కనిపిస్తాయి. ఇలా టార్టాయిస్​ తీరుగా నిర్మించారు కాబట్టే, దీన్ని "టర్టిల్ సిటీ"అని కూడా పిలుస్తారు.

లోపలికి వెళ్తేనే :

యూంగ్ టై గ్రామం ఎలా ఉంటుందో బయటి నుంచి చూస్తే అర్థం కాదు. కనీసం రోడ్లు ఎలా ఉన్నాయి? ఇళ్లు ఏ మోడల్​లో ఉన్నాయో కూడా తెలుసుకోలేరు. ఇళ్లు చాలా విశాలంగా నిర్మించుకున్నారు. రోడ్లు కూడా సురక్షితంగా వేసుకున్నారు. నిర్మాణాలు చూడ చక్కగా ఉన్నాయి.

యూంగ్ టై గ్రామం
సంఘటిత జీవనం:

ఈ గ్రామంలో నివసించేవారు సంఘటిత జీవనం కొనసాగించేవారు. ఊరు మొత్తానికీ కలిపి ప్రహరీ నిర్మించుకున్నారంటేనే ఆ విషయం అర్థం చేసుకోవచ్చు.

ఇది ఎడారిప్రాంతం కావడం వల్ల నీటి సంరక్షణపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టేవారు.

జొన్నలు, గోధుమలు పండించడం.. మేకలు పెంచడం వీరి ప్రధాన వ్యవసాయంగా ఉండేది. సమూహంగా పొలాల్లో పని చేసుకునేవారు.

కొందరు సిల్క్ రోడ్ మీదుగా వ్యాపారం చేసేవారు. మహిళలు ఇంటి పనులు చూసుకునేవారు.

వీరి ఆహారంలో గోధుమ రొట్టెలు, మేక మాంసం, కూరగాయలు, చైనా గ్రీన్ టీ ముఖ్యమైనవిగా ఉండేవి.

ప్రస్తుతం 400 మందే :

కాల క్రమంలో ఈ గ్రామంలో నివసించే వారి సంఖ్య తగ్గుతూ వచ్చింది. ఒకప్పుడు వందలాది ఇళ్లలో, వేలాది మంది ప్రజలు ఇక్కడ నివాసం ఉండేవారు. ప్రస్తుతం నాలుగు వందల మందికి మించి అక్కడ ఉండట్లేదు. ప్రపంచం ఆధునికతవైపు పరుగులు తీస్తుండడంతో చాలా మంది సమీపంలోని పట్టణాలకు వలసవెళ్లారు. దీంతో చాలా ఇళ్లు పడావుపడి ఉన్నాయి. కొన్ని ధ్వంసమయ్యాయి. మొండి గోడలు దర్శనమిస్తున్నాయి.

యూంగ్ టై గ్రామం
టూరిస్ట్ స్పాట్ :

ఈ టర్టిల్ విలేజ్ ఇప్పుడు ప్రముఖ పర్యాక కేంద్రంగా మారింది. దేశ, విదేశాల నుంచి ఎంతో మంది టూరిస్టులు ఈ ప్రాంతాన్ని సందర్శించడానికి వస్తుంటారు. ఇక్కడికి చేరుకోవాలనుకునేవారు చైనాకు చేరుకున్న తర్వాత గాన్సు ప్రావిన్స్​లోని లాన్​జౌ నగరానికి వెళ్లాలి. అక్కడి నుంచి జింగ్ టై పట్టణానికి ప్రయాణించాలి. అక్కడి నుంచి యూంగ్ టై గ్రామానికి చేరుకోవచ్చు. ఈ ప్రఖ్యాత టూరిస్ట్​ ప్లేసులు సినిమా షూటింగులు కూడా జరుగుతుంటాయి.

సంరక్షణ చర్యలు :

చారిత్రక వారసత్వ ప్రాంతమైన ఈ గ్రామాన్ని సంరక్షించేందుకు అక్కడి ప్రభుత్వాలు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. ఇందుకోసం ప్రపంచ బ్యాంకు సైతం ఆర్థిక సహాయం అందిస్తోంది. "సాంస్క్రృతిక సహజ వారసత్వ రక్షణ, అభివృద్ధి ప్రాజెక్టు" కింద ఈ గ్రామాన్ని పునరుద్ధరించేందుకు, సంరక్షించేందుకు చర్యలు చేపడుతున్నారు. ఎన్నో అద్భుతాలు, వారసత్వ కట్టడాలు, నగరాలు చరిత్ర గర్భంలో కలిసిపోయాయి. "యూంగ్ టై" వంటి ప్రాంతాలు చివరి దశలో ఉన్నాయి. ఇలాంటి చారిత్రక ఆనవాళ్లు ప్రపంచం అంతటా ఉన్నాయి. అలాంటి వాటిని ఓసారి వాటిని సందర్శిస్తే పూర్వీకుల జీవనశైలి అర్థమవుతుంది. ఎన్నో అనుభవాలు మదిలో నిక్షిప్తమవుతాయి. అవకాశం ఉన్నవారు చరిత్ర తలుపులు తెరవండి.

