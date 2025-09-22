ETV Bharat / offbeat

అమ్మవారికి రెండో రోజు నైవేద్యం - రుచికరమైన "కొబ్బరి అన్నం" - ఈజీగా చేసుకోండి!

- నవరాత్రి స్పెషల్ నిమిషాల్లో చేసుకునే ప్రసాదం - తక్కువ పదార్థాలతో మంచి రుచికరంగా!

Navratri Second Day Prasadam Recipe
September 22, 2025

Navratri Second Day Prasadam Recipe : నేటి నుంచి దేవీశరన్నవరాత్రులు స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఈ నవరాత్రులలో భాగంగా దుర్గాదేవిని రోజుకో అలంకారంలో కొలవడమే కాకుండా నవ నైవేద్యాలను ప్రిపేర్ చేసి పెడుతుంటారు. అయితే, రెండో రోజు అమ్మవారు శ్రీ గాయత్రీ దేవి అలంకారంలో దర్శనిమిస్తారు. ఈ క్రమంలోనే లోకమాతకి కొబ్బరితో చేసిన అన్నం, పాయసం, లడ్డూలను రెండో రోజు నైవేద్యంగా నివేదిస్తారు. అందుకే, మీకోసం సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకునే మంచి రుచికరమైన "కొబ్బరి అన్నం" ప్రసాదం రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. దీన్ని చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు సులభంగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఈ రెసిపీని ప్రసాదంగానే కాకుండా లంచ్ బాక్స్​లోకి మంచి ఆప్షన్​గా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ ప్రసాదంను పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. మరి, అమ్మవారు మెచ్చే కొబ్బరి అన్నం నైవేద్యంను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Coconut Rice Prasadam
Coconut Rice Prasadam (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రైస్ - రెండు గ్లాసులు
  • నూనె - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • పల్లీలు - మూడ్నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • శనగపప్పు - రెండు టీస్పూన్లు
  • మినపప్పు - ఒక టీస్పూన్
  • ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
  • దాల్చిన చెక్క - చిన్న ముక్క
  • లవంగాలు - నాలుగైదు
  • జీడిపప్పు పలుకులు - నాలుగైదు టేబుల్​స్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - ఏడెనిమిది
  • ఇంగువ - అరటీస్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • పచ్చికొబ్బరి తురుము - మూడు టేబుల్​స్పూన్లు

Coconut Rice Prasadam
Coconut Rice Prasadam (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • సింపుల్ అండ్ టేస్టీ కొబ్బరి అన్నం ప్రసాదం తయారీకి ముందుగా రెసిపీలోకి ప్రధాన ఇంగ్రీడియంట్ అయినా పచ్చికొబ్బరిని మూడు కప్పుల పరిమాణంలో సన్నగా తురుముకుని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు కుక్కర్ గిన్నెలో బియ్యం తీసుకుని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
  • అనంతరం అందులో బియ్యం తీసుకున్న దానితో నాలుగు గ్లాసుల వరకు నీళ్లు పోసుకోవాలి.
  • తర్వాత మూతపెట్టి కుక్కర్​ను స్టవ్ మీద ఉంచి మూడు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
Coconut Rice Prasadam
Coconut Rice Prasadam (Getty Images)
  • ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక కుక్కర్​లోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి చక్కగా ఉడికిన అన్నంలో నుంచి నాలుగైదు కప్పులంత ఒక వెడల్పాటి ప్లేట్ లేదా బేషన్​లోకి తీసుకుని ఆరబెట్టుకోవాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా అన్నం కాస్త పొడిపొడిగా అవుతుంది.
  • ఇప్పుడు అందులోకి పోపును రెడీ చేసుకోవాలి. అందుకోసం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకుని ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • నూనె కాగిన తర్వాత పల్లీలను వేసి దోరగా వేయించాలి. పల్లీలు వేగిన తర్వాత అందులో శనగపప్పు, మినపప్పు, ఆవాలు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు వేసి వేయించుకోవాలి.
  • అవన్నీ లైట్​గా వేగాక జీడిపప్పు పలుకులు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసుకుని మరికాసేపు కలుపుతూ వేయించాలి.

Coconut Rice Prasadam
Coconut Rice Prasadam (Getty Images)
  • పచ్చిమిర్చి, జీడిపప్పు పలుకులు వేగిన తర్వాత ఇంగువ, కరివేపాకు జత చేసి తాలింపును బాగా ఫ్రై చేయాలి.
  • పోపు మిశ్రమం బాగా వేగిందనుకున్నాక అందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని పచ్చికొబ్బరి తురుము, టేస్ట్​కి సరిపడినంత ఉప్పు వేసుకుని గరిటెతో కలుపుతూ మాడిపోకుండా మీడియం ఫ్లేమ్​లో రెండు నిమిషాల పాటు బాగా వేయించుకోవాలి.
Coconut Rice Prasadam
Coconut Rice Prasadam (Getty Images)
  • ఆ మిశ్రమం మంచిగా ఫ్రై అయ్యాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దానిలో ముందుగా ఉడికించి ఆరబెట్టుకున్న రైస్​ను వేసి మొత్తం కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • అదంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకున్నాక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని అమ్మవారికి నైవేద్యంగా సమర్పించండి. అంతే, నిమిషాల్లోనే సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "కొబ్బరి అన్నం ప్రసాదం" రెడీ అవుతుంది!

