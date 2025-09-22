అమ్మవారికి రెండో రోజు నైవేద్యం - రుచికరమైన "కొబ్బరి అన్నం" - ఈజీగా చేసుకోండి!
- నవరాత్రి స్పెషల్ నిమిషాల్లో చేసుకునే ప్రసాదం - తక్కువ పదార్థాలతో మంచి రుచికరంగా!
Published : September 22, 2025 at 5:00 PM IST
Navratri Second Day Prasadam Recipe : నేటి నుంచి దేవీశరన్నవరాత్రులు స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఈ నవరాత్రులలో భాగంగా దుర్గాదేవిని రోజుకో అలంకారంలో కొలవడమే కాకుండా నవ నైవేద్యాలను ప్రిపేర్ చేసి పెడుతుంటారు. అయితే, రెండో రోజు అమ్మవారు శ్రీ గాయత్రీ దేవి అలంకారంలో దర్శనిమిస్తారు. ఈ క్రమంలోనే లోకమాతకి కొబ్బరితో చేసిన అన్నం, పాయసం, లడ్డూలను రెండో రోజు నైవేద్యంగా నివేదిస్తారు. అందుకే, మీకోసం సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకునే మంచి రుచికరమైన "కొబ్బరి అన్నం" ప్రసాదం రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. దీన్ని చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు సులభంగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఈ రెసిపీని ప్రసాదంగానే కాకుండా లంచ్ బాక్స్లోకి మంచి ఆప్షన్గా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ ప్రసాదంను పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. మరి, అమ్మవారు మెచ్చే కొబ్బరి అన్నం నైవేద్యంను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- రైస్ - రెండు గ్లాసులు
- నూనె - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- పల్లీలు - మూడ్నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- శనగపప్పు - రెండు టీస్పూన్లు
- మినపప్పు - ఒక టీస్పూన్
- ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
- దాల్చిన చెక్క - చిన్న ముక్క
- లవంగాలు - నాలుగైదు
- జీడిపప్పు పలుకులు - నాలుగైదు టేబుల్స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - ఏడెనిమిది
- ఇంగువ - అరటీస్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పచ్చికొబ్బరి తురుము - మూడు టేబుల్స్పూన్లు
బియ్యంతో "పొంగలి" రొటీన్ - వెరైటీగా ఈ 'ప్రసాదాన్ని' ట్రై చేయండి! - రుచి అద్భుతం!
తయారీ విధానం :
- సింపుల్ అండ్ టేస్టీ కొబ్బరి అన్నం ప్రసాదం తయారీకి ముందుగా రెసిపీలోకి ప్రధాన ఇంగ్రీడియంట్ అయినా పచ్చికొబ్బరిని మూడు కప్పుల పరిమాణంలో సన్నగా తురుముకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు కుక్కర్ గిన్నెలో బియ్యం తీసుకుని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
- అనంతరం అందులో బియ్యం తీసుకున్న దానితో నాలుగు గ్లాసుల వరకు నీళ్లు పోసుకోవాలి.
- తర్వాత మూతపెట్టి కుక్కర్ను స్టవ్ మీద ఉంచి మూడు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక కుక్కర్లోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి చక్కగా ఉడికిన అన్నంలో నుంచి నాలుగైదు కప్పులంత ఒక వెడల్పాటి ప్లేట్ లేదా బేషన్లోకి తీసుకుని ఆరబెట్టుకోవాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా అన్నం కాస్త పొడిపొడిగా అవుతుంది.
- ఇప్పుడు అందులోకి పోపును రెడీ చేసుకోవాలి. అందుకోసం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకుని ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- నూనె కాగిన తర్వాత పల్లీలను వేసి దోరగా వేయించాలి. పల్లీలు వేగిన తర్వాత అందులో శనగపప్పు, మినపప్పు, ఆవాలు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు వేసి వేయించుకోవాలి.
- అవన్నీ లైట్గా వేగాక జీడిపప్పు పలుకులు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసుకుని మరికాసేపు కలుపుతూ వేయించాలి.
పండగ వేళ నూనె తక్కువ పీల్చే 'పిండి వంటకం' - కరకరలాడుతూ, భలే రుచిగా!
- పచ్చిమిర్చి, జీడిపప్పు పలుకులు వేగిన తర్వాత ఇంగువ, కరివేపాకు జత చేసి తాలింపును బాగా ఫ్రై చేయాలి.
- పోపు మిశ్రమం బాగా వేగిందనుకున్నాక అందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని పచ్చికొబ్బరి తురుము, టేస్ట్కి సరిపడినంత ఉప్పు వేసుకుని గరిటెతో కలుపుతూ మాడిపోకుండా మీడియం ఫ్లేమ్లో రెండు నిమిషాల పాటు బాగా వేయించుకోవాలి.
- ఆ మిశ్రమం మంచిగా ఫ్రై అయ్యాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దానిలో ముందుగా ఉడికించి ఆరబెట్టుకున్న రైస్ను వేసి మొత్తం కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అదంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకున్నాక ప్లేట్లోకి తీసుకుని అమ్మవారికి నైవేద్యంగా సమర్పించండి. అంతే, నిమిషాల్లోనే సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "కొబ్బరి అన్నం ప్రసాదం" రెడీ అవుతుంది!
నవరాత్రి స్పెషల్ : అమ్మవారికి ఇష్టమైన "కదంబం" ప్రసాదం - అప్పటికప్పుడు రెడీ చేసుకోవచ్చు!