ETV Bharat / offbeat

పచ్చి కొబ్బరి, బొంబాయి రవ్వతో కమ్మని "పాయసం" - స్పెషల్​ అకేషన్స్​కు బెస్ట్ రెసిపీ​!

-అద్భుతమైన రుచితో కొబ్బరి పాయసం - ఒక్కసారి తింటే జిందగీ ఫుల్​ ఖుషీ!

Coconut Rava Payasam
Coconut Rava Payasam (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 8, 2025 at 7:36 PM IST

3 Min Read

Coconut Rava Payasam: పాయసం అంటే చాలా మందికి ఇష్టం. తియ్యగా, మంచి రుచితో ఉండే దీనిని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా తింటుంటారు. అందుకే బర్త్​డే, పెళ్లి రోజు వంటి అకేషన్స్​ అప్పుడు చాలా మంది పాయసం ప్రిపేర్​ చేస్తుంటారు. అయితే పాయసం అనగానే చాలా మందికి సేమియా, సగ్గుబియ్యంతో చేసినవి గుర్తుకువస్తాయి. కానీ మీకు తెలుసా? ఎప్పుడూ వాటితోనే కాకుండా పచ్చికొబ్బరి, బొంబాయి రవ్వ ఉపయోగించి కూడా కమ్మని పాయసం చేసుకోవచ్చు. దీని టేస్ట్​ చాలా బాగుంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా ఈజీనే. పంచదార లేకుండా బెల్లం ఉపయోగించి హెల్దీగా చేసుకోవచ్చు. ఇది చూడటానికి ఉండ్రాళ్ల పాయసం మాదిరి ఉన్నా రుచి మాత్రం పూర్తిగా డిఫరెంట్​. ఇక ఒక్కసారి దీనిని ప్రిపేర్​ చేసుకుంటే వీలుకుదిరినప్పుడల్లా ట్రై చేస్తుంటారు. ఇంట్లో కొబ్బరి చిప్పలు ఉన్నప్పుడు కూడా ఎంచక్కా చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని పచ్చి కొబ్బరి, రవ్వ పాయసం ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు - 1 కప్పు
  • నెయ్యి - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • బెల్లం - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • బొంబాయి రవ్వ - అర కప్పు

పాయసం కోసం:

  • నెయ్యి - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • జీడిపప్పు పలుకులు - కొన్ని
  • బాదం పలుకులు - కొన్ని
  • పాలు - రెండున్నర కప్పులు
  • బెల్లం తురుము - ముప్పావు కప్పు
  • యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్​

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా కొబ్బరిని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసుకుని కప్పు కొలత ప్రకారం తీసుకోవాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు వేసుకుని బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నెయ్యి వేసుకోవాలి. నెయ్యిలో గ్రైండ్​ చేసుకున్న పచ్చి కొబ్బరి తురుము వేసి లో ఫ్లేమ్​లో లైట్​ గోల్డెన్​ కలర్​ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • కొబ్బరి వేగిన తర్వాత 1 కప్పు వాటర్​, 2 టేబుల్​స్పూన్లు బెల్లం తురుము, యాలకుల పొడి వేసి కలిపి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • వాటర్​ మరుగుతున్నప్పుడు మంటను సిమ్​లో పెట్టి బొంబాయి రవ్వ వేసి ఉండలు లేకుండా కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
  • రవ్వ, కొబ్బరి మిశ్రమం ఉడికి ముద్దలాగా అయ్యి పాన్​కు అంటుకోకుండా సెపరేట్​ అయినప్పుడు స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి మూత పెట్టి పక్కన ఉంచాలి.
  • కొబ్బరి మిశ్రమం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు చేతికి నూనె రాసుకుంటూ పిండి సాఫ్ట్​గా చపాతీ ముద్ద మాదిరి కలుపుకోవాలి.
  • కొబ్బరి మిశ్రమంలో చిన్న నిమ్మకాయ సైజ్​లో పిండి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. మిగిలిన మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్న సైజ్​లో బాల్స్​ మాదిరి రౌండ్​గా చేసుకోవాలి. పిండి మొత్తాన్ని ఇలానే చేసి తీసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి ఇడ్లీ పాత్ర పెట్టి నీళ్లు పోసుకుని మరిగించుకోవాలి. ఈలోపు ఇడ్లీ ప్లేట్స్​కు లైట్​గా నెయ్యి అప్లై చేసి ప్రిపేర్​ చేసుకున్న కొబ్బరి బాల్స్​ను పెట్టుకోవాలి.
  • ఇడ్లీ పాత్రలోని వాటర్​ మరుగుతున్నప్పుడు ఇడ్లీ ప్లేట్స్​ ఉంచి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో 10 నిమిషాలు ఉడికించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • ఇప్పుడు పాయసం ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం మరో స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నెయ్యి వేసుకోవాలి. కరిగిన నెయ్యిలో పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు వేసి వేయించుకోవాలి.
  • ఇవి కాస్త వేగిన తర్వాత జీడిపప్పు, బాదం పప్పులు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో వేయించి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • అదే పాన్​లోకి చిక్కటి పాలు పోసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మరిగించుకోవాలి. ఈలోపు ముందు పక్కకు పెట్టిన కొబ్బరి రవ్వ మిశ్రమాన్ని చిన్న గిన్నెలోకి తీసుకుని కొన్ని నీళ్లు పోసి పల్చగా చేసుకోవాలి.
  • పాలు మరిగి కాస్త చిక్కగా మారిన తర్వాత ఉడికించిన రవ్వ బాల్స్​, కలిపి పెట్టుకున్న కొబ్బరి పేస్ట్​ను వేసి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
  • రవ్వ బాల్స్​ పాలలో ఉడికి కాస్త చిక్కగా మారిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
  • పాల మిశ్రమం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు బెల్లం తురుము, వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్​, యాలకుల పొడి వేసి కలుపుకోవాలి. వేడి మీద కలిపితే పాలు విరిగే అవకాశం ఉండదు.
  • బెల్లం పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత గిన్నెలోకి వేసుకుని సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పచ్చికొబ్బరి పాయసం రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.

ఘుమఘుమలాడే "ఎగ్ కర్రీ" - పిల్లలు యమ్మీ అంటారు!

రాగిపిండి, బెల్లంతో సూపర్ టేస్టీ "కేక్" - ఓవెన్​తో పని లేకుండా నిమిషాల్లోనే రెడీ!

For All Latest Updates

TAGGED:

PAYASAM WITH COCONUT AND RAVACOCONUT RAVA PAYASAM AT HOMEKOBBARI RAVA PAYASAM PREPARATIONకొబ్బరి రవ్వ పాయసం ఎలా చేయాలిCOCONUT RAVA PAYASAM RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

దేశంలోనే అత్యంత ఎత్తైన గాజు టవర్- అక్కడి నుంచి భూటాన్​ను చూసేయొచ్చు!

నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం సూపర్ ఛాన్స్ - వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ జాబ్!

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

పాతబస్తీకి మెట్రో రైలు - కీలక దశకు చేరుకున్న 'రైట్‌ ఆఫ్‌ వే' పనులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.