పచ్చి కొబ్బరి, బొంబాయి రవ్వతో కమ్మని "పాయసం" - స్పెషల్ అకేషన్స్కు బెస్ట్ రెసిపీ!
-అద్భుతమైన రుచితో కొబ్బరి పాయసం - ఒక్కసారి తింటే జిందగీ ఫుల్ ఖుషీ!
Published : September 8, 2025 at 7:36 PM IST
Coconut Rava Payasam: పాయసం అంటే చాలా మందికి ఇష్టం. తియ్యగా, మంచి రుచితో ఉండే దీనిని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా తింటుంటారు. అందుకే బర్త్డే, పెళ్లి రోజు వంటి అకేషన్స్ అప్పుడు చాలా మంది పాయసం ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే పాయసం అనగానే చాలా మందికి సేమియా, సగ్గుబియ్యంతో చేసినవి గుర్తుకువస్తాయి. కానీ మీకు తెలుసా? ఎప్పుడూ వాటితోనే కాకుండా పచ్చికొబ్బరి, బొంబాయి రవ్వ ఉపయోగించి కూడా కమ్మని పాయసం చేసుకోవచ్చు. దీని టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా ఈజీనే. పంచదార లేకుండా బెల్లం ఉపయోగించి హెల్దీగా చేసుకోవచ్చు. ఇది చూడటానికి ఉండ్రాళ్ల పాయసం మాదిరి ఉన్నా రుచి మాత్రం పూర్తిగా డిఫరెంట్. ఇక ఒక్కసారి దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకుంటే వీలుకుదిరినప్పుడల్లా ట్రై చేస్తుంటారు. ఇంట్లో కొబ్బరి చిప్పలు ఉన్నప్పుడు కూడా ఎంచక్కా చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని పచ్చి కొబ్బరి, రవ్వ పాయసం ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు - 1 కప్పు
- నెయ్యి - 1 టేబుల్స్పూన్
- బెల్లం - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్
- బొంబాయి రవ్వ - అర కప్పు
పాయసం కోసం:
- నెయ్యి - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- జీడిపప్పు పలుకులు - కొన్ని
- బాదం పలుకులు - కొన్ని
- పాలు - రెండున్నర కప్పులు
- బెల్లం తురుము - ముప్పావు కప్పు
- యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- ముందుగా కొబ్బరిని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని కప్పు కొలత ప్రకారం తీసుకోవాలి.
- మిక్సీజార్లోకి పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు వేసుకుని బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నెయ్యి వేసుకోవాలి. నెయ్యిలో గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చి కొబ్బరి తురుము వేసి లో ఫ్లేమ్లో లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- కొబ్బరి వేగిన తర్వాత 1 కప్పు వాటర్, 2 టేబుల్స్పూన్లు బెల్లం తురుము, యాలకుల పొడి వేసి కలిపి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి కుక్ చేసుకోవాలి.
- వాటర్ మరుగుతున్నప్పుడు మంటను సిమ్లో పెట్టి బొంబాయి రవ్వ వేసి ఉండలు లేకుండా కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
- రవ్వ, కొబ్బరి మిశ్రమం ఉడికి ముద్దలాగా అయ్యి పాన్కు అంటుకోకుండా సెపరేట్ అయినప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మూత పెట్టి పక్కన ఉంచాలి.
- కొబ్బరి మిశ్రమం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు చేతికి నూనె రాసుకుంటూ పిండి సాఫ్ట్గా చపాతీ ముద్ద మాదిరి కలుపుకోవాలి.
- కొబ్బరి మిశ్రమంలో చిన్న నిమ్మకాయ సైజ్లో పిండి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. మిగిలిన మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్న సైజ్లో బాల్స్ మాదిరి రౌండ్గా చేసుకోవాలి. పిండి మొత్తాన్ని ఇలానే చేసి తీసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి ఇడ్లీ పాత్ర పెట్టి నీళ్లు పోసుకుని మరిగించుకోవాలి. ఈలోపు ఇడ్లీ ప్లేట్స్కు లైట్గా నెయ్యి అప్లై చేసి ప్రిపేర్ చేసుకున్న కొబ్బరి బాల్స్ను పెట్టుకోవాలి.
- ఇడ్లీ పాత్రలోని వాటర్ మరుగుతున్నప్పుడు ఇడ్లీ ప్లేట్స్ ఉంచి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో 10 నిమిషాలు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు పాయసం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం మరో స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నెయ్యి వేసుకోవాలి. కరిగిన నెయ్యిలో పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు వేసి వేయించుకోవాలి.
- ఇవి కాస్త వేగిన తర్వాత జీడిపప్పు, బాదం పప్పులు వేసి లో ఫ్లేమ్లో వేయించి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- అదే పాన్లోకి చిక్కటి పాలు పోసి మీడియం ఫ్లేమ్లో మరిగించుకోవాలి. ఈలోపు ముందు పక్కకు పెట్టిన కొబ్బరి రవ్వ మిశ్రమాన్ని చిన్న గిన్నెలోకి తీసుకుని కొన్ని నీళ్లు పోసి పల్చగా చేసుకోవాలి.
- పాలు మరిగి కాస్త చిక్కగా మారిన తర్వాత ఉడికించిన రవ్వ బాల్స్, కలిపి పెట్టుకున్న కొబ్బరి పేస్ట్ను వేసి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మీడియం ఫ్లేమ్లో 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
- రవ్వ బాల్స్ పాలలో ఉడికి కాస్త చిక్కగా మారిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- పాల మిశ్రమం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు బెల్లం తురుము, వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్, యాలకుల పొడి వేసి కలుపుకోవాలి. వేడి మీద కలిపితే పాలు విరిగే అవకాశం ఉండదు.
- బెల్లం పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత గిన్నెలోకి వేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పచ్చికొబ్బరి పాయసం రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
