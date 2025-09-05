ETV Bharat / offbeat

కమ్మని "కొబ్బరి రవ్వ లడ్డూలు" - ఇలా చేస్తే నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతాయి! - COCONUT RAVA LADDU

- గణేష్​ ఉత్సవాల వేళ కొబ్బరి చిప్పలు మిగిలిపోయాయా? - ఇలా లడ్డూలు చేసుకోండి!

Coconut Rava Laddu
Coconut Rava Laddu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 5, 2025 at 4:37 PM IST

Coconut Rava Laddu: వినాయక చవితి వేడుకలు ముగింపు దశకు చేరుకున్నాయి. తొమ్మిది రోజులపాటు పూజలు అందుకున్న గణనాథులు నిమజ్జనానికి సిద్ధమవుతున్నారు. ఇదిలా ఉంటే నవరాత్రుల వేళ గణపతి పూజలో కొబ్బరి కాయలు కొట్టి దేవుడికి నైవేద్యం సమర్పిస్తారు. అలా కొట్టిన కొబ్బరి చిప్పలు చాలా ఇళ్లలో మిగిలిపోతాయి. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది వాటితో పచ్చడి చేసుకుంటే మరికొద్దిమంది కొబ్బరి ఉండలు చేస్తుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ అవే కాకుండా ఓసారి ఇలా బొంబాయి రవ్వ కాంబినేషన్​తో ట్రై చేయండి. చాలా బాగుంటాయి. జ్యూసీగా ఉండి నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే ఇవి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని బెల్లం కొబ్బరి రవ్వ లడ్డూలు ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • నెయ్యి - తగినంత
  • కొబ్బరి ముక్కలు - అర కేజీ
  • బొంబాయి రవ్వ - అర కేజీ
  • బెల్లం తురుము - 400 గ్రాములు
  • జీడిపప్పు పలుకులు - కొద్దిగా
  • కిస్​మిస్​ - 10
  • యాలకుల పొడి - 1 టీస్పూన్​

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా కొబ్బరి చిప్పలను పగులగొట్టి కొబ్బరిని వేరు చేయాలి. ఆ తర్వాత చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకోవాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత జీడిపప్పు పలుకులు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి.
  • ఇవి కాస్త వేగిన తర్వాత కిస్​మిస్​ వేసి దోరగా వేయించి గిన్నెలోకి తీసి పక్కన ఉంచాలి.
  • అదే పాన్​లో మరికొంచెం నెయ్యి వేసి ముందుగా కట్​ చేసుకున్న కొబ్బరి ముక్కలు వేసి లైట్​గా కలర్​ మారే వరకు సిమ్​లోనే వేయించుకోవాలి.
  • కొబ్బరి ముక్కలు వేగిన తర్వాత ప్లేట్​లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి. అదే పాన్​లో ఇంకొంచెం నెయ్యి వేసి బొంబాయి రవ్వ వేసుకోవాలి.
  • రవ్వను కూడా సిమ్​లోనే మంచి వాసనతో పాటు లైట్​ గోల్డెన్​ కలర్​ వచ్చే వరకు వేయించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి వేయించిన కొబ్బరి ముక్కలు వేసి బరకగా గ్రైండ్​ చేసి తీసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి బెల్లం తురుము, 5 టీస్పూన్ల వాటర్​ వేసి కరిగించాలి.
  • బెల్లం పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత లేత తీగపాకం వచ్చే వరకు కలుపుతూ ఉడికించాలి.
  • బెల్లం పాకం వచ్చిన తర్వాత యాలకుల పొడి వేసి మంటను పూర్తిగా తగ్గించాలి. ఆ తర్వాత అందులోకి ముందుగా వేయించిన రవ్వ, గ్రైండ్​ చేసిన కొబ్బరి మిశ్రమం, వేయించిన జీడిపప్పు కిస్​మిస్​ వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • రవ్వ మిశ్రమం మొత్తం బెల్లంలో పూర్తిగా కలిసిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
  • రవ్వ, కొబ్బరి మిశ్రమం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు చేతికి నెయ్యి రాసుకుంటూ రవ్వను కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ లడ్డూల మాదిరి చుట్టుకోవాలి.
  • ఇలా ప్రిపేర్​ చేసుకున్న లడ్డూను ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన మిశ్రమం మొత్తాన్ని లడ్డూలుగా చుట్టుకుంటూ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత వీటిని గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో కమ్మగా ఉండే కొబ్బరి రవ్వ లడ్డూలు రెడీ. ఇక ఇవి సుమారు 10 రోజుల పైనే నిల్వ ఉంటాయి. మరి మీ ఇంట్లో కూడా కొబ్బరి మిగిలిపోతే ఇలా లడ్డూలుగా ట్రై చేయండి.

చిట్కాలు:

  • కొబ్బరి ముక్కలను వేయించి మిక్సీపట్టడం ఇబ్బంది అనిపిస్తే నేరుగా కొబ్బరిని తురిమి నెయ్యిలో వేయించి అయినా తీసుకోవచ్చు.
  • బెల్లం మరీ ముదురు పాకం రావాల్సిన పనిలేదు. లేత తీగ పాకం వస్తే సరి. అలాగే రవ్వ మిశ్రమాన్ని బెల్లం పాకంలో వేసిన తర్వాత మొత్తం కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • పైన చెప్పిన కొలతలకు బెల్లం తీపి సరిపోతుంది. ఒకవేళ మీరు ఎక్కువా, తక్కువా తినేవారు అయితే మీరు తినే తీపికి సరిపడేలా వేసుకుంటే సరి.
  • నెయ్యి కూడా మీకు ఎంత కావాలో అంత వేసుకోవచ్చు. అయితే నెయ్యి కాస్త ఎక్కువ ఉంటనే లడ్డూల రుచి బాగుంటుంది.

దోశ పిండితో కమ్మని "బెల్లం జిలేబీలు" - మైదా లేకుండానే సూపర్​ టేస్టీగా!

కీరాదోసతో సాఫ్ట్​ "ఇడ్లీలు" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

