- గణేష్ ఉత్సవాల వేళ కొబ్బరి చిప్పలు మిగిలిపోయాయా? - ఇలా లడ్డూలు చేసుకోండి!
Published : September 5, 2025 at 4:37 PM IST
Coconut Rava Laddu: వినాయక చవితి వేడుకలు ముగింపు దశకు చేరుకున్నాయి. తొమ్మిది రోజులపాటు పూజలు అందుకున్న గణనాథులు నిమజ్జనానికి సిద్ధమవుతున్నారు. ఇదిలా ఉంటే నవరాత్రుల వేళ గణపతి పూజలో కొబ్బరి కాయలు కొట్టి దేవుడికి నైవేద్యం సమర్పిస్తారు. అలా కొట్టిన కొబ్బరి చిప్పలు చాలా ఇళ్లలో మిగిలిపోతాయి. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది వాటితో పచ్చడి చేసుకుంటే మరికొద్దిమంది కొబ్బరి ఉండలు చేస్తుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ అవే కాకుండా ఓసారి ఇలా బొంబాయి రవ్వ కాంబినేషన్తో ట్రై చేయండి. చాలా బాగుంటాయి. జ్యూసీగా ఉండి నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే ఇవి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని బెల్లం కొబ్బరి రవ్వ లడ్డూలు ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- నెయ్యి - తగినంత
- కొబ్బరి ముక్కలు - అర కేజీ
- బొంబాయి రవ్వ - అర కేజీ
- బెల్లం తురుము - 400 గ్రాములు
- జీడిపప్పు పలుకులు - కొద్దిగా
- కిస్మిస్ - 10
- యాలకుల పొడి - 1 టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- ముందుగా కొబ్బరి చిప్పలను పగులగొట్టి కొబ్బరిని వేరు చేయాలి. ఆ తర్వాత చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకోవాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత జీడిపప్పు పలుకులు వేసి లో ఫ్లేమ్లో వేయించాలి.
- ఇవి కాస్త వేగిన తర్వాత కిస్మిస్ వేసి దోరగా వేయించి గిన్నెలోకి తీసి పక్కన ఉంచాలి.
- అదే పాన్లో మరికొంచెం నెయ్యి వేసి ముందుగా కట్ చేసుకున్న కొబ్బరి ముక్కలు వేసి లైట్గా కలర్ మారే వరకు సిమ్లోనే వేయించుకోవాలి.
- కొబ్బరి ముక్కలు వేగిన తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి. అదే పాన్లో ఇంకొంచెం నెయ్యి వేసి బొంబాయి రవ్వ వేసుకోవాలి.
- రవ్వను కూడా సిమ్లోనే మంచి వాసనతో పాటు లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- మిక్సీజార్లోకి వేయించిన కొబ్బరి ముక్కలు వేసి బరకగా గ్రైండ్ చేసి తీసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి బెల్లం తురుము, 5 టీస్పూన్ల వాటర్ వేసి కరిగించాలి.
- బెల్లం పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత లేత తీగపాకం వచ్చే వరకు కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- బెల్లం పాకం వచ్చిన తర్వాత యాలకుల పొడి వేసి మంటను పూర్తిగా తగ్గించాలి. ఆ తర్వాత అందులోకి ముందుగా వేయించిన రవ్వ, గ్రైండ్ చేసిన కొబ్బరి మిశ్రమం, వేయించిన జీడిపప్పు కిస్మిస్ వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- రవ్వ మిశ్రమం మొత్తం బెల్లంలో పూర్తిగా కలిసిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- రవ్వ, కొబ్బరి మిశ్రమం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు చేతికి నెయ్యి రాసుకుంటూ రవ్వను కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ లడ్డూల మాదిరి చుట్టుకోవాలి.
- ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న లడ్డూను ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన మిశ్రమం మొత్తాన్ని లడ్డూలుగా చుట్టుకుంటూ ప్లేట్లోకి తీసుకుని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- ఆ తర్వాత వీటిని గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో కమ్మగా ఉండే కొబ్బరి రవ్వ లడ్డూలు రెడీ. ఇక ఇవి సుమారు 10 రోజుల పైనే నిల్వ ఉంటాయి. మరి మీ ఇంట్లో కూడా కొబ్బరి మిగిలిపోతే ఇలా లడ్డూలుగా ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- కొబ్బరి ముక్కలను వేయించి మిక్సీపట్టడం ఇబ్బంది అనిపిస్తే నేరుగా కొబ్బరిని తురిమి నెయ్యిలో వేయించి అయినా తీసుకోవచ్చు.
- బెల్లం మరీ ముదురు పాకం రావాల్సిన పనిలేదు. లేత తీగ పాకం వస్తే సరి. అలాగే రవ్వ మిశ్రమాన్ని బెల్లం పాకంలో వేసిన తర్వాత మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- పైన చెప్పిన కొలతలకు బెల్లం తీపి సరిపోతుంది. ఒకవేళ మీరు ఎక్కువా, తక్కువా తినేవారు అయితే మీరు తినే తీపికి సరిపడేలా వేసుకుంటే సరి.
- నెయ్యి కూడా మీకు ఎంత కావాలో అంత వేసుకోవచ్చు. అయితే నెయ్యి కాస్త ఎక్కువ ఉంటనే లడ్డూల రుచి బాగుంటుంది.
