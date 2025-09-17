"గోరుచిక్కుడు కొబ్బరి ఫ్రై" - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే మళ్లీ మళ్లీ తినాలనిపిస్తుంది!
గోరుచిక్కుడుతో కొత్తగా ఇది ట్రై చేయండి - రసం లేదా సాంబార్లోకి అద్దిరిపోయే కాంబినేషన్!
Goruchikkudu Kobbari Fry Recipe : గోరుచిక్కుడుతో వివిధ రకాల వంటలు చేస్తారు. ఇందులో ఎగ్ వేసి కూడా కర్రీ చేస్తుంటారు. అలా కాకుండా ఓసారి కొబ్బరితో ఇలా ట్రై చేసి చూడండి. టేస్ట్ సూపర్గా ఉంటుంది. ఈ ఘుమఘుమలాడే గోరుచిక్కుడు కొబ్బరి ఫ్రైని ఇంట్లోనే సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. కేవలం నిమిషాల్లోనే ఈ రెసిపీని తయారు చేసుకోవచ్చు. మీరు ఇలా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ ఫుడ్గా మారడం ఖాయం. ఇది రసం లేదా సాంబార్లోకి సూపర్ కాంబినేషన్. దీనిని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గోరుచిక్కుడు - అర కిలో
- పచ్చిమిర్చి - 10
- జీలకర్ర - 3 టీ స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి - 1
- కొబ్బరికాయ - 1
- ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - అర టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- కరివేపాకు - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం గోరుచిక్కుడు కాయలను బాగా కడిగి చిన్నచిన్న ముక్కలుగా చేతితో తుంచుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో నీళ్లు పోసి గోరుచిక్కుడు ముక్కలు, ఒక చెంచా ఉప్పు వేసి మూత పెట్టి ఉడికించాలి. (కుక్కర్లో చేసుకోవాలంటే మూడు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉంచాలి). ఇవి ఉడికిన తర్వాత వాటర్ తీసేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అదేవిధంగా కొబ్బరి కాయను పగలగొట్టి లోపల తురుమును తీసి ప్లేట్లో వేసుకోవాలి.
- మరోవైపు మిక్సీజార్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, రెండు టీ స్పూన్ల జీలకర్ర వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అనంతరం పేస్టును గిన్నెలోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి ఆన్ కడాయి పెట్టుకొని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల్ నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కొంచెం కరివేపాకు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలను యాడ్ చేయాలి. వీటిని రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి పేస్టు వేసి బాగా కలిపి రెండు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత ఉడికించిన గోరుచిక్కుడు ముక్కలు వేయాలి. ఇందులోనే పావు టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ కారం వేసి నాలుగు నిమిషాల పాటు బాగా కలపాలి.
- ఆ తర్వాత పచ్చికొబ్బరి, కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు మిక్స్ చేయాలి.
- అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిని పక్కకు దించుకున్నారంటే వేడివేడి పచ్చికొబ్బరి గోరుచిక్కుడు ఫ్రై రెడీ అయినట్లే.
- దీనిని భోజనం చేసేటప్పుడు రసం లేదా సాంబార్లో తిన్నారంటే సూపర్గా ఉంటుంది. లేదంటే నార్మల్గానూ తినొచ్చు.
