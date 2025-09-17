ETV Bharat / offbeat

"గోరుచిక్కుడు కొబ్బరి ఫ్రై" - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే మళ్లీ మళ్లీ తినాలనిపిస్తుంది!

గోరుచిక్కుడుతో కొత్తగా ఇది ట్రై చేయండి - రసం లేదా సాంబార్​లోకి అద్దిరిపోయే కాంబినేషన్!

Goruchikkudu Kobbari Fry
Goruchikkudu Kobbari Fry (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 17, 2025 at 2:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Goruchikkudu Kobbari Fry Recipe : గోరుచిక్కుడుతో వివిధ రకాల వంటలు చేస్తారు. ఇందులో ఎగ్​ వేసి కూడా కర్రీ చేస్తుంటారు. అలా కాకుండా ఓసారి కొబ్బరితో ఇలా ట్రై చేసి చూడండి. టేస్ట్ సూపర్​గా ఉంటుంది. ఈ ఘుమఘుమలాడే గోరుచిక్కుడు కొబ్బరి ఫ్రైని ఇంట్లోనే సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు. కేవలం నిమిషాల్లోనే ఈ రెసిపీని తయారు చేసుకోవచ్చు. మీరు ఇలా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్​ ఫుడ్​గా మారడం ఖాయం. ఇది రసం లేదా సాంబార్​లోకి సూపర్ కాంబినేషన్. దీనిని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

హైదరాబాద్​లో పెళ్లిళ్లలో "స్పెషల్ స్వీట్" - టేస్ట్​కు ఫిదా అవుతారు!

Goru Chikkudu Kobbari Fry
గోరుచిక్కుడు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • గోరుచిక్కుడు - అర కిలో
  • పచ్చిమిర్చి - 10
  • జీలకర్ర - 3 టీ స్పూన్లు
  • వెల్లుల్లి - 1
  • కొబ్బరికాయ - 1
  • ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - అర టీ స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • కరివేపాకు - కొంచెం
Goru Chikkudu Kobbari Fry
కొబ్బరి తురుము (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం గోరుచిక్కుడు కాయలను బాగా కడిగి చిన్నచిన్న ముక్కలుగా చేతితో తుంచుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో నీళ్లు పోసి గోరుచిక్కుడు ముక్కలు, ఒక చెంచా ఉప్పు వేసి మూత పెట్టి ఉడికించాలి. (కుక్కర్​లో చేసుకోవాలంటే మూడు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉంచాలి). ఇవి ఉడికిన తర్వాత వాటర్​ తీసేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అదేవిధంగా కొబ్బరి కాయను పగలగొట్టి లోపల తురుమును తీసి ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి.
Goru Chikkudu Kobbari Fry
జీలకర్ర, ఆవాలు, పసుపు (Getty Images)
  • మరోవైపు మిక్సీజార్​లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, రెండు టీ స్పూన్ల జీలకర్ర వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అనంతరం పేస్టును గిన్నెలోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి ఆన్ కడాయి పెట్టుకొని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల్ నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కొంచెం కరివేపాకు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలను యాడ్ చేయాలి. వీటిని రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Goru Chikkudu Kobbari Fry
కరివేపాకు (Getty Images)
  • ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి పేస్టు వేసి బాగా కలిపి రెండు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత ఉడికించిన గోరుచిక్కుడు ముక్కలు వేయాలి. ఇందులోనే పావు టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ కారం వేసి నాలుగు నిమిషాల పాటు బాగా కలపాలి.
  • ఆ తర్వాత పచ్చికొబ్బరి, కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు మిక్స్ చేయాలి.
Goru Chikkudu Kobbari Fry
నూనె (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ ఆన్​ చేసి కడాయిని పక్కకు దించుకున్నారంటే వేడివేడి పచ్చికొబ్బరి గోరుచిక్కుడు ఫ్రై రెడీ అయినట్లే.
  • దీనిని భోజనం చేసేటప్పుడు రసం లేదా సాంబార్​లో తిన్నారంటే​ సూపర్​గా ఉంటుంది. లేదంటే నార్మల్​గానూ తినొచ్చు.

కర్ణాటక "స్టైల్ టమోటా చట్నీ" - అన్నం వడ్డించేలోగా సింపుల్​గా ఇలా చేసేయండి!

కమ్మగా, కారంగా "నల్ల కారం పొడి" - ఇడ్లీ, దోసెల్లోకి ఎంతో బాగుంటుంది!

For All Latest Updates

TAGGED:

KOBBARI GORU CHIKKUDU FRY IN TELUGUGORU CHIKKUDU KOBBARI FRY RECIPEగోరుచిక్కుడు కొబ్బరి ఫ్రై తయారీCLUSTER BEANS COCONUT FRYGORUCHIKKUDU KOBBARI FRY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

పరస్పర విశ్వాసం పెంచుకోవడంపై భారత్-చైనా ఫోకస్- LAC వెంబడి సంయుక్తంగా సైనిక పెట్రోలింగ్!

షుగర్​ లెవల్స్​ కంట్రోల్లో ఉండాలా? - ఆహారంలో వీటిని చేర్చుకుంటే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

వ్యవసాయంలో రిటైర్ ఉద్యోగి లాభాల బాట- మోడ్రన్ ఫార్మింగ్​లో వరి సాగు

ఎండిన పూలను పడేస్తున్నారా? - ఇలా వాడితే ఎన్నో ప్రయోజనాలు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.