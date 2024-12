ETV Bharat / offbeat

క్రిస్మస్​ స్పెషల్ "ఎగ్​లెస్​ ప్లమ్​ కేక్​" - ఇలా చేస్తే అతిథులు వావ్​ అనాల్సిందే! - HOW TO MAKE EGGLESS PLUM CAKE

Eggless Plum Cake at Home ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telugu Team

How to Make Eggless Plum Cake at Home : క్రిస్మస్​ మొదలు కొత్త సంవత్సరం ఆరంభం వరకూ ఎక్కడ చూసినా కేక్స్​ హడావుడే ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్​, ఫ్యామిలీతో కలిసి కేక్​ కటింగ్​ చేసుకుంటూ సెలబ్రేట్​ చేసుకుంటుంటారు. ఇక కేక్స్​ అంటే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. మరికొద్దిగంటల్లో క్రిస్మస్​ సందడి మొదలు కాబోతుంది. ఇక ఈ పండగ వేళ బేకరీ వాళ్లు ఇష్టారీతిన రేట్లు పెంచడం, క్వాలిటీ పట్టించుకోకపోవడం వంటి సమస్యలు ఉంటాయి. అందుకే.. ఈ పండగకు కేక్​ బేకరీలో కొనడం కాకుండా.. ఇంట్లోనే ఈజీగా "ఎగ్​లెస్​ ప్లమ్​ కేక్"​ ప్రిపేర్​ చేసుకోండి. టేస్ట్​ అద్దిరిపోతుంది. మరి, ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానం ఇప్పుడు చూద్దాం..

కావాల్సిన పదార్థాలు: