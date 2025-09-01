chitti punugulu : ప్రతి సాయంత్రమూ టైమ్ పాస్ స్నాక్స్ కావాలనుకునే వారికీ, ఆకలితో ఉన్నవారికీ, వెదర్ డిమాండ్ చేసినవారికీ, అందరికీ గుర్తొచ్చే ఫుడ్ పునుగులు. మిర్చీబజ్జీలతో సమానంగా పునుగులు జనాలను అట్రాక్ట్ చేస్తుంటాయి. అయితే వీటిని ఇంట్లో తయారు చేయాలంటే తతంగం పెద్దగానే ఉంటుంది. ఇంకా నూనె పీల్చడం, టేస్ట్ సరిగా లేకపోవడం వంటి మైనస్లు కూడా ఉంటాయి. అందుకే చాలా మంది బయట రోడ్ సైడ్ బండి దగ్గర లాగిస్తుంటారు.
కానీ, ఇంట్లోనే అద్దిరిపోయే చిట్టి పునుగులు తయారు చేసుకోవచ్చు. అది కూడా బియ్యప్పిండి, మైదా వంటివి లేకుండానే! ఎలాంటి పప్పులూ నానబెట్టకుండానే! అవును, ఇవేవీ లేకుండానే సూపర్ టేస్టీ చిట్టి పునుగులను మీరు నిమిషాల్లో ప్రిపేర్ చేసుకునే రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. మరి, ఈ రెసిపీని ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకోసం ఏమేం పదార్థాలు కావాలి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
3 పెద్ద సైజు ఆలుగడ్డలు
అర స్పూన్ కారం
పావు స్పూన్ పసుపు
రుచికి తగినంత ఉప్పు
3 టేబుల్ స్పూన్ల కార్న్ ఫ్లోర్
తయారీ విధానం :
ముందుగా 3 పెద్ద సైజు ఆలుగడ్డలను ఉడికించి పొట్టుతీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి
తర్వాత వీటిని మెత్తగా మాష్ చేసుకోవాలి
ఇందులో అర స్పూన్ కారం, పావు స్పూన్ ఉప్పు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి
తర్వాత 3 టేబుల్ స్పూన్ల వరకు కార్న్ ఫ్లోర్ యాడ్ చేసుకోవాలి
ఇవన్నీ కలిసేలా చక్కగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక స్పూన్ ఆయిల్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి
ఇవి మొత్తం పూర్తిగా కలిసిపోయేలా కలుపుకోవాలి. చేత్తోగానీ, స్పూన్ తో గానీ నాలుగైదు నిమిషాల పాటు మిక్స్ చేసుకోవాలి
పిండి మరీ లూజ్ అయితే మరో స్పూన్ కూడా కార్న్ ఫ్లోర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు
మిక్స్ చేసుకున్న పిండి కన్సిస్టెన్సీని బట్టి కార్న్ ఫ్లోర్ తీసుకోవాలి
ఇప్పుడు చిన్న చిన్న ముద్దలుగా పిండి తీసుకొని రెండు చేతులతో రౌండ్ బాల్స్ మాదిరిగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి
ఈ బాల్స్ పెద్ద సైజులో చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఆయిల్లో ఫ్రై చేస్తున్నప్పుడు ఇవి పొంగుతాయని గుర్తు పెట్టుకోండి
ఇప్పుడు స్టౌ మీద కడాయి పెట్టి, డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకోవాలి
ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఈ బాల్స్ ను అందులో వేసుకొని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి
గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వీటిని ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది
అద్దిరిపోయే చిట్టి పునుగులు రెడీ అయిపోతాయి. వీటిని హోటల్ స్టైల్ చట్నీతోనే ఆరగిస్తే ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి. మరి, ఆ చట్నీ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం
హోటల్ స్టైల్ పల్లీ చట్నీ :
స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి స్పూన్ పల్లీలు వేసి, సిమ్లో దోరగా వేయించండి
తర్వాత స్పూన్ ఆయిల్, ఐదారు పచ్చిమిర్చి వేసి ఫ్రై చేయండి
చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్లో వేసుకొని.. ఐదారు వెల్లుల్లి, జీడిపప్పులు, కాస్త చింతపండు, జీలకర్ర వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి
ఆ తర్వాత ఈ పేస్టులో తగినన్ని నీళ్లు పోసుకొని, తాలింపు పెట్టుకుంటే సరి
అద్దిరిపోయే హోటల్ స్టైల్ పల్లీ చట్నీ సిద్ధమైపోతుంది.
నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి
