కమ్మటి "వైట్ చిత్రాన్నం" - సింపుల్​గా ఇలా చేస్తే పిల్లలు బాక్స్​ ఖాళీ చేసేస్తారు!

కర్ణాటక స్పెషల్ "వైట్ చిత్రాన్నం" - ఇలా చేస్తే 5 నిమిషాల్లోనే రెడీ!

chitrannam_recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 9, 2025 at 3:20 PM IST

How to Make White Chitrannam Recipe : పిల్లలకు డైలీ రుచికరమైన, పోషకాలతో కూడిన లంచ్​ బాక్స్​ ప్రిపేర్​ చేయడానికి అమ్మలు వంటింట్లో కుస్తీ పడుతుంటారు. ఇక, జాబ్​ చేసే మహిళలకైతే మరింత సవాల్. పిల్లల స్కూల్​కి సమయమవుతోందని ఓ పక్కన, మరో పక్క ఆఫీస్​కి వెళ్లాలనే టెన్షన్ రోజూ​ ఉంటుంది. అందుకే తక్కువ టైమ్​లో, పోషకాలు అందేలా ఓ మంచి లంచ్​ బాక్స్​ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే టేస్టీ 'వైట్​ చిత్రాన్నం'. ఈ స్టోరీలో చెప్పిన విధంగా చేస్తే కేవలం 5 నుంచి 10 నిమిషాల్లోనే రుచికరమైన చిత్రాన్నం​ తయారైపోతుంది. ఇది కర్ణాటక స్పెషల్​ చిత్రాన్నం. ఒక్కసారి ఇలా చేస్తే పిల్లలు మెతుకు మిగల్చకుండా ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా.. సూపర్ టేస్టీ అండ్​ హెల్దీ రెసిపీ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

సాయంత్రం వేళ వేడి వేడిగా! - కరకరలాడే ఆనియన్ బోండా అప్పటికప్పుడు ఇలా చేసుకోండి!

chitrannam_recipe (Getty images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అన్నం - కప్పు
  • పచ్చి కొబ్బరి తురుము - 1 కప్పు
  • ఆయిల్​- 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీడిపప్పు - 15
  • పల్లీలు - 4 టేబుల్​ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
  • ఆవాలు - 1 టీస్పూన్
chitrannam_recipe (Getty images)
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • మినప పప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • మిరియాలు - అర టీస్పూన్
  • శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఉల్లిపాయ తరుగు - అర కప్పు
  • సోయాకూర తరుగు - ముప్పావు కప్పు
  • పచ్చి కొబ్బరి తురుము - 1 కప్పు
  • నిమ్మరసం - 1 టేబుల్ స్పూన్
chitrannam_recipe (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఉల్లిపాయలను సన్నగా కట్ చేసుకుని, పచ్చిమిర్చిని నిలువుగా చీరుకోవాలి. అలాగే సోయాకూరను సన్నగా తరిగి ఒక చిన్న గిన్నెలోకి తీసుకోండి.
  • ఇప్పుడు స్టౌపై పాన్ పెట్టుకొని నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్​ వేడయ్యాక పల్లీలు, జీడిపప్పు పలుకులు వేసుకొని గోల్డెన్ కలర్​లోకి వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. తర్వాత వాటిని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకొని పక్కన ఉంచుకోవాలి. ఇప్పుడు అదే ఆయిల్లో జీలకర్ర, ఆవాలు వేసి చిట్లనివ్వాలి.
chitrannam_recipe (Getty images)
  • అనంతరం మినప్పప్పు, మిరియాలు, శనగపప్పు వేసుకొని స్టౌను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మిశ్రమాన్ని ఎర్రగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • అలా వేయించుకునేటప్పుడే ఎండుమిర్చిని రెండు ముక్కలుగా తుంచి వేసుకొని తాలింపుని క్రంచీగా మారే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • తాలింపు బాగా వేగిన తర్వాత ముందుగా కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి చీలికలు, సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు వేసుకొని ఉల్లిపాయలు కాస్త రంగు మారి మెత్తబడే వరకు వేయించుకోవాలి. (ఆనియన్స్ వేయించుకునేటప్పుడే కాస్త ఉప్పు వేసుకొని వేయించుకుంటే అవి త్వరగా మగ్గుతాయి.)
  • ఆవిధంగా మిశ్రమాన్ని ఫ్రై చేసుకున్నాక అందులో ముందుగా తరిగి పెట్టుకున్న సోయాకూర తరుగు వేసుకొని ఒక రెండు నిమిషాల పాటు వేయించుకోవాలి. అంతేకానీ మరీ ఎక్కువసేపు ఫ్రై చేసుకోవద్దు.
chitrannam_recipe (Getty images)
  • ఆ తర్వాత అందులో పొడిపొడిగా వండుకున్న రైస్​, పచ్చి కొబ్బరి తురుమును వేసుకొని అన్నం వేడెక్కేంత వరకు బాగా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు నిమ్మరసం యాడ్ చేసుకొని మరోసారి మిశ్రమాన్ని బాగా మిక్స్​ చేయాలి.
  • ఇక చివరగా ముందుగా వేయించుకున్న జీడిపప్పు పలుకులు- పల్లీలు వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకుని స్టౌ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • అంతే! ఎంతో కమ్మగా ఉండే కర్ణాటక స్పెషల్ "వైట్ చిత్రాన్నం" రెడీ! నచ్చితే ఇలా చిత్రాన్నం ఓ సారి ఇంట్లో ట్రై చేయండి.

