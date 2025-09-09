కమ్మటి "వైట్ చిత్రాన్నం" - సింపుల్గా ఇలా చేస్తే పిల్లలు బాక్స్ ఖాళీ చేసేస్తారు!
కర్ణాటక స్పెషల్ "వైట్ చిత్రాన్నం" - ఇలా చేస్తే 5 నిమిషాల్లోనే రెడీ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 9, 2025 at 3:20 PM IST
How to Make White Chitrannam Recipe : పిల్లలకు డైలీ రుచికరమైన, పోషకాలతో కూడిన లంచ్ బాక్స్ ప్రిపేర్ చేయడానికి అమ్మలు వంటింట్లో కుస్తీ పడుతుంటారు. ఇక, జాబ్ చేసే మహిళలకైతే మరింత సవాల్. పిల్లల స్కూల్కి సమయమవుతోందని ఓ పక్కన, మరో పక్క ఆఫీస్కి వెళ్లాలనే టెన్షన్ రోజూ ఉంటుంది. అందుకే తక్కువ టైమ్లో, పోషకాలు అందేలా ఓ మంచి లంచ్ బాక్స్ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే టేస్టీ 'వైట్ చిత్రాన్నం'. ఈ స్టోరీలో చెప్పిన విధంగా చేస్తే కేవలం 5 నుంచి 10 నిమిషాల్లోనే రుచికరమైన చిత్రాన్నం తయారైపోతుంది. ఇది కర్ణాటక స్పెషల్ చిత్రాన్నం. ఒక్కసారి ఇలా చేస్తే పిల్లలు మెతుకు మిగల్చకుండా ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా.. సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ రెసిపీ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- అన్నం - కప్పు
- పచ్చి కొబ్బరి తురుము - 1 కప్పు
- ఆయిల్- 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీడిపప్పు - 15
- పల్లీలు - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- ఆవాలు - 1 టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 2
- మినప పప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- మిరియాలు - అర టీస్పూన్
- శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 3
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఉల్లిపాయ తరుగు - అర కప్పు
- సోయాకూర తరుగు - ముప్పావు కప్పు
- పచ్చి కొబ్బరి తురుము - 1 కప్పు
- నిమ్మరసం - 1 టేబుల్ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఉల్లిపాయలను సన్నగా కట్ చేసుకుని, పచ్చిమిర్చిని నిలువుగా చీరుకోవాలి. అలాగే సోయాకూరను సన్నగా తరిగి ఒక చిన్న గిన్నెలోకి తీసుకోండి.
- ఇప్పుడు స్టౌపై పాన్ పెట్టుకొని నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక పల్లీలు, జీడిపప్పు పలుకులు వేసుకొని గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. తర్వాత వాటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కన ఉంచుకోవాలి. ఇప్పుడు అదే ఆయిల్లో జీలకర్ర, ఆవాలు వేసి చిట్లనివ్వాలి.
- అనంతరం మినప్పప్పు, మిరియాలు, శనగపప్పు వేసుకొని స్టౌను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మిశ్రమాన్ని ఎర్రగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- అలా వేయించుకునేటప్పుడే ఎండుమిర్చిని రెండు ముక్కలుగా తుంచి వేసుకొని తాలింపుని క్రంచీగా మారే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- తాలింపు బాగా వేగిన తర్వాత ముందుగా కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి చీలికలు, సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు వేసుకొని ఉల్లిపాయలు కాస్త రంగు మారి మెత్తబడే వరకు వేయించుకోవాలి. (ఆనియన్స్ వేయించుకునేటప్పుడే కాస్త ఉప్పు వేసుకొని వేయించుకుంటే అవి త్వరగా మగ్గుతాయి.)
- ఆవిధంగా మిశ్రమాన్ని ఫ్రై చేసుకున్నాక అందులో ముందుగా తరిగి పెట్టుకున్న సోయాకూర తరుగు వేసుకొని ఒక రెండు నిమిషాల పాటు వేయించుకోవాలి. అంతేకానీ మరీ ఎక్కువసేపు ఫ్రై చేసుకోవద్దు.
- ఆ తర్వాత అందులో పొడిపొడిగా వండుకున్న రైస్, పచ్చి కొబ్బరి తురుమును వేసుకొని అన్నం వేడెక్కేంత వరకు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు నిమ్మరసం యాడ్ చేసుకొని మరోసారి మిశ్రమాన్ని బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- ఇక చివరగా ముందుగా వేయించుకున్న జీడిపప్పు పలుకులు- పల్లీలు వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకుని స్టౌ ఆఫ్ చేయాలి.
- అంతే! ఎంతో కమ్మగా ఉండే కర్ణాటక స్పెషల్ "వైట్ చిత్రాన్నం" రెడీ! నచ్చితే ఇలా చిత్రాన్నం ఓ సారి ఇంట్లో ట్రై చేయండి.
