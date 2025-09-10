రాయలసీమ స్పెషల్ "చిట్లం పొడి" - ఆరు నెలలు నిల్వ! -అన్నం, టిఫిన్స్లోకి పర్ఫెక్ట్!
పక్కా కొలతలతో అద్దిరిపోయే చిట్లం పొడి - ఫస్ట్ టైమ్ చేసినా చక్కగా వస్తుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 10, 2025 at 1:16 PM IST
Chitlam Podi Making in Telugu : చాలా మందికి కారం పొడితో తినడం అలవాటుగా ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే నువ్వులు, పల్లీలు, పుట్నాలు వంటివాటితో పొడులను ఎక్కువగా చేస్తుంటారు. మరి మీరూ ఎప్పుడైనా రాయలసీమ స్పెషల్ చిట్లం పొడి ట్రై చేశారా? లేదంటే ఓసారి ఇలా చేసి చూడండి. దీనిని టిఫిన్స్తో పాటు అన్నంలోకి కూడా తినొచ్చు. పైగా ఈ కారం పొడి చేయడం కూడా సులభమే! మరి ఇప్పుడు చిట్లం తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- నూనె - పావు కప్పు
- శనగపప్పు - పావు కప్పు
- కందిపప్పు - పావు కప్పు
- మినపగుండ్లు - పావు కప్పు
- పెసరపప్పు - పావు కప్పు
- పల్లీలు - పావు కప్పు
- ధనియాలు - పావు కప్పు
- ఎర్రపప్పు - పావు కప్పు
- అవిసె గింజలు (ఫ్లాక్ సీడ్స్) - పావు కప్పు
- ఎండు కొబ్బరి - పావు కప్పు
- పుట్నాలు - పావు కప్పు
- నువ్వులు - పావు కప్పు
- మెంతులు ఒక టేబుల్ స్పూన్
- మిరియాలు - ఒక టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర - ఒక టేబుల్ స్పూన్
- చియా సీడ్స్ - ఒక టేబుల్ స్పూన్
- చింతపండు - పావు కప్పు
- ఎండుమిర్చి -40
- కరివేపాకు - ఐదు రెమ్మలు
- వెల్లుల్లి - మూడు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని పావు కప్పు నూనె వేయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత పావు కప్పు శనగపప్పు, పావు కప్పు కందిపప్పు, పావు కప్పు మినపగుండ్లు, పావు కప్పు పెసరపప్పు యాడ్ చేయాలి.
- అదేవిధంగా పావు కప్పు పల్లీలు, పావు కప్పు ధనియాలు, పావు కప్పు ఎర్రపప్పు, పావు కప్పు అవిసె గింజలు (ఫ్లాక్ సీడ్స్), పావు కప్పు ఎండు కొబ్బరి వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- పప్పులు బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత పావు కప్పు పుట్నాలు, పావు కప్పు నువ్వులు వేసి వేగనివ్వాలి.
- అనంతరం ఒక టేబుల్ స్పూన్ మెంతులు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి బాగా ఫ్రై చేయాలి. ఇలా మూడు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత పావు కప్పు చింతపండు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వీటిని ప్లేట్లోకి తీసుకొని చల్లారనివ్వాలి.
- చల్లారిన పప్పులను మిక్సీజార్లోకి తీసుకొని ఒక టేబుల్ స్పూన్ చియా సీడ్స్ వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత 40 ఎండుమిర్చి, ఐదు కరివేపాకు రెమ్మలను వేసి బాగా ఫ్రై చేయాలి.
- ఇప్పుడు ఎండుమిర్చికరివేపాకుల మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్లో ఉన్న పప్పుల పొడిలో యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా పావు కప్పు వెల్లుల్లి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత పొడిని ఓ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇక అంతే టేస్టీ టేస్టీ చిట్లం పొడి రెడీ అయినట్లే.
- దీనిని ఎయిర్టైట్ జార్లో వేసి పెట్టుకోవాలి. ఇది ఆరు నెలల వరకు నిల్వ ఉంటుంది!
- చిట్లం పొడి ఇడ్లీ, దోశ, అన్నంలోకి సూపర్ కాంబినేషన్.
- అన్నంలో చిట్లం పొడి కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకొని తిన్నారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. అంతేకాక ఇంకో రెండు ముద్దలు ఎక్కువగా లాగించేస్తారు.
