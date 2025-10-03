చింతకాయలతో "పచ్చి పులుసు" - ఈ మసాలా పొడితో చేస్తే టేస్ట్ అదరహో!
-ముద్ద పప్పు, ఫ్రై రెసిపీలలోకి సైడ్ డిష్గా అద్దిరిపోతుంది - ఒక్కసారి తింటే తప్పక మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!
Published : October 3, 2025 at 12:14 PM IST
Chinthakayala Pachi Pulusu: పచ్చి పులుసు గురించి ప్రత్యేకమైన పరిచయం అక్కర్లేదు. నోటికి ఏమి తినబుద్ధి కానప్పుడు, వంట తొందరగా ప్రిపేర్ కావాలనుకున్నప్పుడు అందరూ దీనికే ఓటేస్తారు. ఇక దీనిని నేరుగా అన్నంలో పోసుకుని తినొచ్చు, లేదంటే ముద్దపప్పు, ఫ్రై వంటి వాటితో తింటే మరింత టేస్టీగా ఉంటుంది. అయితే పచ్చి పులుసు చేయాలంటే చింతపండు మెయిన్. కానీ చింతపండు లేకుండా చింతకాయలతో చేసుకోవచ్చు. మీరు విన్నది నిజమే. చింతకాయలతో నోరూరించే పులుసు చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. వేడివేడి అన్నంలోకి అదుర్స్. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని చింతకాయ పచ్చిపులుసు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- చింతకాయలు - 70 గ్రాములు
- ధనియాలు - అర టీస్పూన్
- మిరియాలు - అర టీస్పూన్
- మెంతులు - పావు టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- నువ్వులు - అర టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 1
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఉల్లిపాయలు - 2
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తాలింపు కోసం:
- నూనె - 1 టేబుల్స్పూన్
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 2
- దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- ముందుగా చింతకాయలను రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. అనంతరం వాటికి ఉండే ఈనలు తీసేసి మరోసారి కడగాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్న పెట్టి చింతకాయలు వేసుకోవాలి. ఆపై అవి మునిగేవరకు నీళ్లు పోసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
- చింతకాయలు పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిన తర్వాత దింపి పక్కన పెట్టాలి. అదే స్టవ్ మీద మరో పాన్ పెట్టి ధనియాలు, మిరియాలు, మెంతులు వేసి వేయించాలి.
- ఇవి కాస్త వేగిన తర్వాత జీలకర్ర, నువ్వులు, ఎండుమిర్చి వేసి దోరగా వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- ఈలోపు ఉల్లిపాయలపై పొట్టు తీసేసి సన్నగా, పొడుగ్గా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే పచ్చిమిర్చిని మధ్యకు చీల్చుకోవాలి.
- ఉడికిన చింతకాయలు చల్లారిన తర్వాత వాటిని గట్టిగా పిండుతూ రసం తీసుకోవాలి. అనంతరం ఈ రసాన్ని జల్లి గరిటెతో వడకట్టి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. చింతకాయల పిప్పిలోకి మరికొన్ని నీళ్లు పోసి పిండుతూ మరోసారి వడకట్టాలి. ఆ తర్వాత మీరు తినే పులుపుకు సరిపడేలా వాటర్ను పోసి అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
- మిక్సీజార్లోకి వేయించిన ధనియాల మిశ్రమం వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- గ్రైండ్ చేసుకున్న పొడిని చింతకాయల రసంలోకి వేసుకుని మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మరోసారి కలుపుకోవాలి.
- ఆపై అందులోకి సన్నగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయలు, కొత్తిమీర తరుగు వేసి ఉప్పు చూసుకోవాలి. ఒకవేళ సరిపోకపోతే మరికొంచెం వేసుకోవచ్చు.
- తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి చిన్న సైజ్ కడాయి పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి చిటపటలాడించాలి.
- అనంతరం చీల్చిన పచ్చిమిర్చి వేసి ఫ్రై చేయాలి. చివరగా దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కరివేపాకు, పసుపు వేసి వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఈ తాలింపును చింతకాయ మిశ్రమంలో కలుపుకుంటే సరి. ఎంతో రుచికరంగా ఉండే చింతకాయల పచ్చిపులుసు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఈ పచ్చిపులుసు కోసం లేత చింతకాయలు అయితే బాగుంటాయి. ఎందుకంటే తొందరగా ఉడకడంతో పాటు రసం కూడా ఎక్కువ వస్తుంది.
- మసాలా పొడిలో మిరియాలు వద్దనుకుంటే ఎండుమిర్చినే మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా వేసి వేయించుకోవచ్చు.
- మసాలా పొడిని చింతకాయల రసంలోకి కలిపిన తర్వాత ఘాటు సరిపోలేదంటే కాస్త ఎండు కారం వేసుకోవచ్చు.
