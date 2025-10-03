ETV Bharat / offbeat

చింతకాయలతో "పచ్చి పులుసు" - ఈ మసాలా పొడితో చేస్తే టేస్ట్​ అదరహో!

-ముద్ద పప్పు, ఫ్రై రెసిపీలలోకి సైడ్ డిష్​గా అద్దిరిపోతుంది - ఒక్కసారి తింటే తప్పక మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!

Chinthakaya Pachi Pulusu
Chinthakaya Pachi Pulusu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 3, 2025 at 12:14 PM IST

3 Min Read
Chinthakayala Pachi Pulusu: పచ్చి పులుసు గురించి ప్రత్యేకమైన పరిచయం అక్కర్లేదు. నోటికి ఏమి తినబుద్ధి కానప్పుడు, వంట తొందరగా ప్రిపేర్​ కావాలనుకున్నప్పుడు అందరూ దీనికే ఓటేస్తారు. ఇక దీనిని నేరుగా అన్నంలో పోసుకుని తినొచ్చు, లేదంటే ముద్దపప్పు, ఫ్రై వంటి వాటితో తింటే మరింత టేస్టీగా ఉంటుంది. అయితే పచ్చి పులుసు చేయాలంటే చింతపండు మెయిన్​. కానీ చింతపండు లేకుండా చింతకాయలతో చేసుకోవచ్చు. మీరు విన్నది నిజమే. చింతకాయలతో నోరూరించే పులుసు చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్​ అద్భుతంగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. వేడివేడి అన్నంలోకి అదుర్స్​. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని చింతకాయ పచ్చిపులుసు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • చింతకాయలు - 70 గ్రాములు
  • ధనియాలు - అర టీస్పూన్​
  • మిరియాలు - అర టీస్పూన్​
  • మెంతులు - పావు టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • నువ్వులు - అర టీస్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 1
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Chinthakaya Pachi Pulusu
చింతకాయలు (Getty Images)

తాలింపు కోసం:

  • నూనె - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
Chinthakaya Pachi Pulusu
మసాలా దినుసులు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా చింతకాయలను రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. అనంతరం వాటికి ఉండే ఈనలు తీసేసి మరోసారి కడగాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గిన్న పెట్టి చింతకాయలు వేసుకోవాలి. ఆపై అవి మునిగేవరకు నీళ్లు పోసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
  • చింతకాయలు పర్ఫెక్ట్​గా కుక్​ అయిన తర్వాత దింపి పక్కన పెట్టాలి. అదే స్టవ్​ మీద మరో పాన్​ పెట్టి ధనియాలు, మిరియాలు, మెంతులు వేసి వేయించాలి.
Chinthakaya Pachi Pulusu
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • ఇవి కాస్త వేగిన తర్వాత జీలకర్ర, నువ్వులు, ఎండుమిర్చి వేసి దోరగా వేయించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
  • ఈలోపు ఉల్లిపాయలపై పొట్టు తీసేసి సన్నగా, పొడుగ్గా కట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే పచ్చిమిర్చిని మధ్యకు చీల్చుకోవాలి.
  • ఉడికిన చింతకాయలు చల్లారిన తర్వాత వాటిని గట్టిగా పిండుతూ రసం తీసుకోవాలి. అనంతరం ఈ రసాన్ని జల్లి గరిటెతో వడకట్టి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. చింతకాయల పిప్పిలోకి మరికొన్ని నీళ్లు పోసి పిండుతూ మరోసారి వడకట్టాలి. ఆ తర్వాత మీరు తినే పులుపుకు సరిపడేలా వాటర్​ను పోసి అడ్జస్ట్​ చేసుకోవాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి వేయించిన ధనియాల మిశ్రమం వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
Chinthakaya Pachi Pulusu
తాలింపు (Getty Images)
  • గ్రైండ్​ చేసుకున్న పొడిని చింతకాయల రసంలోకి వేసుకుని మిక్స్​ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మరోసారి కలుపుకోవాలి.
  • ఆపై అందులోకి సన్నగా కట్​ చేసిన ఉల్లిపాయలు, కొత్తిమీర తరుగు వేసి ఉప్పు చూసుకోవాలి. ఒకవేళ సరిపోకపోతే మరికొంచెం వేసుకోవచ్చు.
  • తాలింపు కోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి చిన్న సైజ్​ కడాయి పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి చిటపటలాడించాలి.
  • అనంతరం చీల్చిన పచ్చిమిర్చి వేసి ఫ్రై చేయాలి. చివరగా దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కరివేపాకు, పసుపు వేసి వేయించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • ఈ తాలింపును చింతకాయ మిశ్రమంలో కలుపుకుంటే సరి. ఎంతో రుచికరంగా ఉండే చింతకాయల పచ్చిపులుసు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Chinthakaya Pachi Pulusu
చింతకాయల పచ్చిపులుసు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఈ పచ్చిపులుసు కోసం లేత చింతకాయలు అయితే బాగుంటాయి. ఎందుకంటే తొందరగా ఉడకడంతో పాటు రసం కూడా ఎక్కువ వస్తుంది.
  • మసాలా పొడిలో మిరియాలు వద్దనుకుంటే ఎండుమిర్చినే మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా వేసి వేయించుకోవచ్చు.
  • మసాలా పొడిని చింతకాయల రసంలోకి కలిపిన తర్వాత ఘాటు సరిపోలేదంటే కాస్త ఎండు కారం వేసుకోవచ్చు.

