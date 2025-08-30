Tamarind Chutney Recipe : చాలా మంది టిఫిన్స్లోకి అప్పటికప్పుడు చట్నీలు చేస్తుంటారు. పల్నీలు, పుట్నాలు, దోసకాయలు, అల్లంతో వివిధ రకాల చట్నీలు చేస్తారు. కానీ ఇవి ఒక రోజు వరకే నిల్వ ఉంటాయి. ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే మరో రెండు రోజుల వస్తాయి. టిఫిన్స్ చేసిన ప్రతీసారి వీటిని చేయాల్సి వస్తోంది. అలా కాకుండా ఇప్పుడు చెప్పబోయే చట్నీ చేశారంటే నెల రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటుంది! బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి పుల్లపుల్లగా కమ్మగా ఉంటుంది. ఇంకెందుకూ ఆలస్యం దీనిని ఇలా చేయాలో తెలుసుకుందామా!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చింతపండు - కొద్దిగా
- ధనియాలు - ఒక టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర- ఒక టీ స్పూన్
- మెంతులు - పావు టీ స్పూన్
- ఎండు మిరపకాయలు - 25
- కరివేపాకు - కొద్దిగా (అవరసమైతే వాడుకోవచ్చు)
- పొపు దినుసులు - పావు టీ స్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - ఎనిమిది
- ఇంగువ - చిటెకుడు(అవరసమైతే వాడుకోవచ్చు)
- బెల్లం - ఒక టీ స్పూన్ (అవరసమైతే వాడుకోవచ్చు)
తయారీ విధానం :
- ఒక బౌల్ లోకి కొద్దిగా చింతపండు తీసుకోవాలి. చింతపండు మునిగేంత వరకూ నీళ్లు పోసి 10 నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని పాన్ పెట్టుకోవాలి. ఇందులో రెండు టీ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, పావు టీ స్పూన్ మెంతులు, 25 ఎండు మిరపకాయలను తుంచి వేయాలి. ఆ తర్వాత వీటిని లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి వేయించాలి. కొద్దిగా వేగిన తర్వాత కొంచెం కరివేపాకు యాడ్ చేయాలి. కరివేపాకు అవసరమైతేనే వాడుకోవచ్చు.
- ఇప్పుడు వీటిని బాగా ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వాటిని ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
- బాగా చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్లోకి తీసుకొని సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. గ్రైండ్ చేసుకున్న పొడిలో ముందుగా నానబెట్టుకున్న చింతపండును వేసి మిక్సీ పట్టాలి. ఆ తర్వాత దీనిని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు తాలింపు చేసేందుకు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ తీసుకోవాలి. ఇందులో 4 నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేయాలి. ఎక్కువరోజులు నిల్వ ఉంటుంది కాబట్టి నూనె ఎక్కువగానే పడుతుంది. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ పొపు దినుసులు(ఆవాలు,శనగపప్పు, జీలకర్ర, మినప్పు) యాడ్ చేయాలి. అవి వేగిన తర్వాత ఎనిమిది వెల్లుల్లి రెబ్బలను కచ్చాపచ్చాగా దంచి వేసుకోవాలి. అలాగే రెండు లేదా మూడు ఎండు మిరపకాయలను వేసి కలపాలి. అదేవిధంగా చిటికెడు ఇంగువ వేసుకోవాలి. అవసరమైతేనే ఇంగువ వాడుకోవచ్చు.
- తాలింపు అయిన తర్వాత మనం ఇంతకుముందు గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న చింతపండు చట్నీని ఇందులో వేసి కలపాలి. మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి బాగా కలిపి మూతపెట్టాలి. నూనె సెపరెట్ అయ్యే వరకూ ఉడికించాలి. ఇలా ఉడికించేటప్పుడూ ఒక టీ స్పూన్ బెల్లం వేసుకోవాలి. అవసరమైతేనే బెల్లం వేసుకోవచ్చు. ఉడికిన తర్వాత స్టఫ్ ఆఫ్ చేసి ఆరనివ్వాలి.
- మాములుగా చింతపండు చట్నీ బయట ఉంచితే వారం వరకూ ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే నెల రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటుంది.
సింపుల్గా చేసుకునే "క్యాప్సికం కర్రీ" - ఇలా చేశారంటే అన్నం, చపాతీలోకి టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!
"చప్పగా ఎన్నాళ్లు తింటాం" - కాస్త కారంగా, కమ్మగా ఇలా చేసేయండి!