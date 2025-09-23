పుల్లగా, కారంగా "చింతకాయ రోటి పచ్చడి" - వేడివేడి అన్నంలోకి అమృతమే!
Published : September 23, 2025 at 8:57 PM IST
Chintakaya Roti Pachadi: చింతకాయ పేరు చెప్పగానే నోట్లో నీళ్లు ఊరతాయి. చింతకాయకు లైట్గా ఉప్పు, కారం అద్దుకుని తింటే ఆ కిక్కే వేరు. ఇక వీటితో వంటలు కమ్మగా ఉంటాయి. మరీ ముఖ్యంగా వేడివేడి అన్నంలో కొద్దిగా చింతకాయ పచ్చడి వేసుకుని తింటే నాలుకకు పండగే. కడుపునిండా తినేస్తారు. అయితే ఎప్పుడూ చేసే నిల్వ పచ్చడి కాకుండా చింతకాయలతో రోటీ పచ్చడి చేసుకోండి. అద్దిరిపోతుంది. ప్రస్తుతం లేత చింతకాయలు ఎలాగూ దొరుకుతున్నాయి కాబట్టి లేట్ చేయకుండా ఓసారి ట్రై చేయండి. మరి ఈ పచ్చడికి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానం ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- నూనె - 1 టేబుల్స్పూన్
- చింతకాయలు - 200 గ్రాములు
- పచ్చిమిర్చి - 20
- మెంతులు - అర చెంచా
- జీలకర్ర - అర చెంచా
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- పసుపు - ముప్పావు చెంచా
- వెల్లుల్లి - 5 రెబ్బలు
తాలింపు కోసం:
- నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర చెంచా
- శనగపప్పు - అర చెంచా
- మినప్పప్పు - అర చెంచా
- జీలకర్ర - అర చెంచా
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 6
- ఎండుమిర్చి - 2,
- కరివేపాకు - 3 రెబ్బలు
- ఇంగువ - అర చెంచా
తయారీ విధానం:
- ముందుగా చింతకాయలను శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా తుడుచుకోవాలి. ఆ తర్వాత వాటిని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకుని వాటికి ఉండే ఈనలు తీసేసుకోవాలి. అలాగే పచ్చిమిర్చిలను కూడా తుంపలుగా చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి క్లీన్ చేసి చింతకాయలు, పచ్చిమిర్చి, మెంతులు, జీలకర్ర వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించుకోవాలి.
- పచ్చిమిర్చి వేగి చింతకాయలు కాస్త మెత్తబడిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- మిక్సీజార్లోకి వేయించిన చింతకాయ, పచ్చిమిర్చి మిశ్రమం వేసుకోవాలి. అనంతరం అందులోకి వెల్లుల్లి రెబ్బలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పసుపు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. కావాలనుకుంటే లైట్గా నీళ్లు పోసుకోవచ్చు.
- పచ్చడిని మెత్తగా రుబ్బుకున్న తర్వాత ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీనికి తాలింపు పెట్టుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. ఆయిల్ హీటెక్కిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర, మినప్పప్పు, శనగపప్పు వేసి వేయించుకోవాలి.
- తాలింపు గింజలు వేగిన తర్వాత కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసి మగ్గించాలి.
- చివరగా ఇంగువ వేసి వేయించి గ్రైండ్ చేసి చింతకాయ పచ్చడి వేసి వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చింతకాయ రోటి పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఈ పచ్చడి కోసం లేత చింతకాయలు అయితే బాగుంటాయి. ఒకవేళ మీరు కాస్త ముదిరినవి వాడితే గింజలు తీయడం మంచిది.
- పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడా వేసుకోవాలి. పచ్చడి మరింత రుచికరంగా ఉండాలంటే వేయించిన పల్లీలను ఓ రెండు చెంచాలు వేసి గ్రైండ్ చేసుకుంటే సరి.
