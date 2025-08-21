ETV Bharat / offbeat

హెల్దీ రెసిపీ "ఉలవల కారం పొడి" - ఇలా ఓ సారి చేసి పెట్టుకుంటే కమ్మగా ఉంటుంది! - HORSE GRAM POWDER

ఉలవల చారే కాదు - ఎప్పుడంటే అపుడు తినగలిగే ఉలవల కారం పొడి

horse_gram_powder
horse_gram_powder
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 21, 2025 at 4:59 PM IST

HORSE GRAM POWDER : చిక్కటి ఉలవ చారు రుచి ఎంతో కమ్మగా ఉంటుంది. ఈ విషయం గురించి భోజన ప్రియులకు ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఉలవలు ఉడికించి టమోటా, కొద్దిగా చింతపండు రసం కలిపి చేసే ఉలవచారు వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది. కానీ, ఉలవచారు మిస్ అవుతుంటే ఓ సారి ఇలా ఉలవల కారం పొడి రెడీ చేసుకుంటే చాలు! ఉలవ చారు కంటే ఎంతో బాగుంటుంది. ఇది ఇడ్లీ, దోసెల్లాంటి టిఫిన్లలోకి కూడా చట్నీకి బదులుగా వాడుకోవచ్చు.

horse_gram_powder
horse_gram_powder

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • నూనె - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఉలవలు - 100 గ్రాములు
  • శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • మినపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర టేబుల్ స్పూన్
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • ఎండు మిర్చి -8
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • ఉప్పు - రుచికి తగ్గట్టు
  • వెల్లిగడ్డ - పెద్దది
  • బెల్లం ముక్క - చిన్నది
horse_gram_powder
horse_gram_powder

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఉలవలను నీళ్లతో శుభ్రం చేసుకుని తడి లేకుండా తీసుకోవాలి. పొయ్యి మీద మందపాటి కడాయి పెట్టుకుని మీడియం లేదా లో ఫ్లేమ్​లో ఉలవలు వేయించుకోవాలి. మూడు నిమిషాల్లో పై పొట్టు కాలినట్టు కనిపించగానే కొద్దిగా నూనె వేసుకుని కలపాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ఉలవలన్నీ బాగా వేగుతాయి. ఎంతగా వేగితే అంత బాగా గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు.
horse_gram_powder
horse_gram_powder
  • వేయించిన ఉలవలను పక్కన పెట్టుకుని అదే కడాయిలో 1 టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు, 1 టేబుల్ స్పూన్ మినపప్పు, 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఎర్రగా వేయించాలి. ఆ తర్వాత అర టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్రతో పాటు కొద్దిగా చింతపండు, ఎండు మిర్చి వేసుకోవాలి.
horse_gram_powder
horse_gram_powder
  • ఎండు మిర్చి ఘాటు ఎక్కువ, తక్కువ ఉంటే కారానికి తగ్గట్టుగా వేసుకుని కాసేపు వేయించాలి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత అయినా సరే వీటిని వేయించుకుని చల్లార్చుకోవాలి. మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకుని పావు టీ స్పూన్ పసుపు, ఇంగువ, రుచికి తగ్గట్టుగా ఉప్పు వేసుకుని ఎండు మిర్చితో పాటు కోర్స్ గా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఒకసారి గ్రైండ్ చేశాక ఉలవలు వేసుకుని మరోసారి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
horse_gram_powder
horse_gram_powder
  • ఉలవలు కొద్దిగా పలుకు, నూకగా ఉండేలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. చివరగా ఓ పెద్ద వెల్లిగడ్డ పాయలు పొట్టు తీయకుండానే వేసుకుని పల్స్ ఇచ్చి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. పొట్టు తో సహా వేసుకోవడం వల్ల అన్నంలో కలిపి తింటున్నపుడు నోటికి తగిలితే ఎంతో కమ్మగా ఉంటుంది. మీరు ఇష్టపడితే కొద్దిగా బెల్లం ముక్క కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇలా రెడీ చేసుకున్న ఉలవల పొడిని ఎయిర్ టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుని అన్నంలోకి కాస్త నెయ్యి వేసుకుని పొడి కలుపుకొని తింటుంటే ఆ రుచే వేరు.

