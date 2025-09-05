Chicken Thokku Pakoda: పకోడీ అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు చెప్పండి. అందులోనూ చికెన్తో చేసేది అయితే మరీ మరీ ఇష్టంగా తింటారు. చల్లని సాయంత్రం వేళ వేడివేడి పకోడీని సాస్లో డిప్ చేసుకుని తింటే కలిగే ఫీలింగ్ వేరే లెవల్. అయితే మీరు ఎప్పుడైనా చికెన్ తొక్కు పకోడీ తిన్నారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ట్రై చేయండి. సూపర్ టేస్ట్తో అద్దిరిపోతుంది. కరకరలాడే ఈ పకోడీలను పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఓ పట్టుపట్టేస్తారు. తయారు చేసుకోవడం కూడా సింపులే. ఇంటికి ఎవరైనా అతిథులు వచ్చినప్పుడు ఈ రెసిపీ చేసి పెట్టారంటే ఎంతో ఇష్టంగా తినేస్తారు. మరి లేట్ చేయకుండా చికెన్ తొక్కు పకోడీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
చికెన్ ఉడికించడానికి:
- బోన్లెస్ చికెన్- పావు కిలో
- ఉప్పు - అర టీస్పూన్
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
పకోడీ కోసం:
- ఉల్లిపాయలు - 2
- పచ్చిమిర్చి - 3
- ఉప్పు - సరిపడా
- కారం - 1 టీస్పూన్
- గరం మసాలా - అర టీస్పూన్
- ధనియాల పొడి - పావు టీస్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - పావు టీస్పూన్
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - అర టీస్పూన్
- నిమ్మరసం - అర చెక్క
- జీడిపప్పు పలుకులు - కొన్ని
- కరివేపాకు - గుప్పెడు
- శనగపిండి - పావు కప్పు
- బియ్యప్పిండి - 1 టీస్పూన్
- ఎగ్ - 1
తయారీ విధానం:
- ముందుగా చికెన్ను శుభ్రంగా కడిగి కాస్త పెద్ద సైజ్లో ముక్కలుగా చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్న పెట్టి అందులో కొన్ని నీళ్లు పోసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి ఉప్పు, పసుపు వేసి మరిగించాలి.
- వాటర్ మరుగుతున్నప్పుడు అందులో చికెన్ ముక్కలు వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి.
- చికెన్ ఉడికి నీరు మొత్తం ఇంకిపోయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- ఈలోపు పకోడీలకు అవసరమైన ఉల్లిపాయలను సన్నగా పొడుగ్గా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే పచ్చిమిర్చిని వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. కోడిగుడ్డును పగలగొట్టి గిన్నెలోకి వేసుకుని బాగా బీట్ చేసుకోవాలి.
- ఉడికించిన చికెన్ మిశ్రమాన్ని చల్లగా అయిన తర్వాత చిన్న చిన్న పీసెస్గా చేతితో తుంపుకోవాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తుంపుకున్న చికెన్, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, ఉప్పు, కారం, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, గరం మసాలా, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ నిమ్మరసం వేసి అన్నీ కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అందులోకి జీడిపప్పు, కరివేపాకు, శనగపిండి, బియ్యప్పిండి వేసి మరోసారి కలపాలి.
- ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోస్తూ పిండిని పకోడీ మాదిరి కలుపుకోవాలి. చివరగా బీట్ చేసిన కోడిగుడ్డు వేసి మరోసారి కలిపి పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేయాలి. ఆయిల్ హీటెక్కిన తర్వాత ముందే సిద్ధం చేసుకున్న చికెన్ మిశ్రమాన్ని పకోడీల మాదిరి నూనెలో వేసుకోవాలి.
- కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి రెండు వైపులా క్రిస్పీగా వేయించుకోవాలి.
- పకోడీలు మంచి కలర్లో వేగిన తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసి పక్కన పెట్టాలి. మిగిలిన పిండి మొత్తాన్ని కూడా ఇలానే పకోడీల మాదిరి వేయించి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే చికెన్ తొక్కు పకోడీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- చికెన్ బ్రెస్ట్ అయితే బోన్స్ లేకుండా ఉంటుంది కాబట్టి చికెన్ తొక్కు పచ్చడికి పర్ఫెక్ట్.
- చికెన్ను ఉడికించుకునేటప్పుడు వాటర్ ఎక్కువ పోయాల్సిన పనిలేదు. ఎందుకంటే చికెన్ ఉడికేటప్పుడు అందులో నుంచి నీరు ఊరుతుంది కాబట్టి కాస్త తక్కువ పోసుకుంటే సరి.
- చికెన్ ముక్కల్లోని నీరు మొత్తం ఇంకిపోయే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
