కరకరలాడే "చికెన్​ తొక్కు పకోడీ" - సూపర్​ టేస్ట్​తో అద్దిరిపోతాయి! - CHICKEN THOKKU PAKODA

- రెగ్యులర్​గా చేసుకునే పకోడీలు కాకుండా - ఓసారి ఇలా చికెన్​తో ట్రై చేయండి!

Chicken Thokku Pakoda
Chicken Thokku Pakoda (ETV Bharat)
Published : September 5, 2025 at 11:02 AM IST

Chicken Thokku Pakoda: పకోడీ అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు చెప్పండి. అందులోనూ చికెన్​తో చేసేది అయితే మరీ మరీ ఇష్టంగా తింటారు. చల్లని సాయంత్రం వేళ వేడివేడి పకోడీని సాస్​లో డిప్​ చేసుకుని తింటే కలిగే ఫీలింగ్​ వేరే లెవల్​. అయితే మీరు ఎప్పుడైనా చికెన్​ తొక్కు పకోడీ తిన్నారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ట్రై చేయండి. సూపర్​ టేస్ట్​తో అద్దిరిపోతుంది. కరకరలాడే ఈ పకోడీలను పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఓ పట్టుపట్టేస్తారు. తయారు చేసుకోవడం కూడా సింపులే. ఇంటికి ఎవరైనా అతిథులు వచ్చినప్పుడు ఈ రెసిపీ చేసి పెట్టారంటే ఎంతో ఇష్టంగా తినేస్తారు. మరి లేట్​ చేయకుండా చికెన్​ తొక్కు పకోడీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

చికెన్​ ఉడికించడానికి:

  • బోన్​లెస్​ చికెన్​- పావు కిలో
  • ఉప్పు - అర టీస్పూన్​
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
Chicken
చికెన్​ (Getty Images)

పకోడీ కోసం:

  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • ఉప్పు - సరిపడా
  • కారం - 1 టీస్పూన్​
  • గరం మసాలా - అర టీస్పూన్​
  • ధనియాల పొడి - పావు టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర పొడి - పావు టీస్పూన్​
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - అర టీస్పూన్​
  • నిమ్మరసం - అర చెక్క
  • జీడిపప్పు పలుకులు - కొన్ని
  • కరివేపాకు - గుప్పెడు
  • శనగపిండి - పావు కప్పు
  • బియ్యప్పిండి - 1 టీస్పూన్​
  • ఎగ్​ - 1
Onions
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా చికెన్​ను శుభ్రంగా కడిగి కాస్త పెద్ద సైజ్​లో ముక్కలుగా చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గిన్న పెట్టి అందులో కొన్ని​ నీళ్లు పోసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి ఉప్పు, పసుపు వేసి మరిగించాలి.
  • వాటర్​ మరుగుతున్నప్పుడు అందులో చికెన్​ ముక్కలు వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • చికెన్​ ఉడికి నీరు మొత్తం ఇంకిపోయిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
Besan Flour
శనగపిండి (Getty Images)
  • ఈలోపు పకోడీలకు అవసరమైన ఉల్లిపాయలను సన్నగా పొడుగ్గా కట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే పచ్చిమిర్చిని వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. కోడిగుడ్డును పగలగొట్టి గిన్నెలోకి వేసుకుని బాగా బీట్​ చేసుకోవాలి.
  • ఉడికించిన చికెన్​ మిశ్రమాన్ని చల్లగా అయిన తర్వాత చిన్న చిన్న పీసెస్​గా చేతితో తుంపుకోవాలి.
  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి తుంపుకున్న చికెన్​, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, ఉప్పు, కారం, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, గరం మసాలా, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ నిమ్మరసం వేసి అన్నీ కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులోకి జీడిపప్పు, కరివేపాకు, శనగపిండి, బియ్యప్పిండి వేసి మరోసారి కలపాలి.
Egg
కోడిగుడ్డు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ పోస్తూ పిండిని పకోడీ మాదిరి కలుపుకోవాలి. చివరగా బీట్​ చేసిన కోడిగుడ్డు వేసి మరోసారి కలిపి పక్కన ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేయాలి. ఆయిల్​ హీటెక్కిన తర్వాత ముందే సిద్ధం చేసుకున్న చికెన్​ మిశ్రమాన్ని పకోడీల మాదిరి నూనెలో వేసుకోవాలి.
  • కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి రెండు వైపులా క్రిస్పీగా వేయించుకోవాలి.
  • పకోడీలు మంచి కలర్​లో వేగిన తర్వాత ప్లేట్​లోకి తీసి పక్కన పెట్టాలి. మిగిలిన పిండి మొత్తాన్ని కూడా ఇలానే పకోడీల మాదిరి వేయించి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే చికెన్​ తొక్కు పకోడీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Chicken Thokku Pakoda
చికెన్​ తొక్కు పకోడీ (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • చికెన్​ బ్రెస్ట్​ అయితే బోన్స్​ లేకుండా ఉంటుంది కాబట్టి చికెన్​ తొక్కు పచ్చడికి పర్ఫెక్ట్​.
  • చికెన్​ను ఉడికించుకునేటప్పుడు వాటర్ ఎక్కువ పోయాల్సిన పనిలేదు. ఎందుకంటే చికెన్ ఉడికేటప్పుడు అందులో నుంచి నీరు ఊరుతుంది కాబట్టి కాస్త తక్కువ పోసుకుంటే సరి.
  • చికెన్​ ముక్కల్లోని నీరు మొత్తం ఇంకిపోయే వరకు కుక్​ చేసుకోవాలి. ​

