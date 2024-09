ETV Bharat / offbeat

సూపర్ టేస్టీ "రెస్టారెంట్ స్టైల్ చికెన్ థాలీ" - చాలా తక్కువ టైమ్​లో ప్రిపేర్ చేసుకోండిలా! - ఆదివారం అద్దిరిపోతుంది! - Chicken Thali Recipe

By ETV Bharat Features Team

How to Make Chicken Thali Recipe in Telugu: ప్రతి సండే ఒకటే తరహాలో చికెన్ తిని బోర్ కొట్టిందా? అయితే, మీకోసం ఈ సండే ఇంటిల్లిపాది ఆస్వాదించేలా అద్దిరిపోయే "చికెన్ థాలీ" రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. కోకోనట్ పులావ్, స్పైసీ చికెన్ మసాలా కర్రీ, ఫ్రూట్ రవ్వ కేసరీ, పచ్చి పులుసు, వైట్ రైస్, ఆమ్లెట్, సలాడ్, మజ్జిగ వంటి వాటితో సండే స్పెషల్ చికెన్ థాలీ అద్దిరిపోతుంది. టేస్ట్​లో రెస్టారెంట్​కి మించిన అనుభూతి కలుగుతుంది! మరి, ఇంకెందుకు ఆల్యసం దీన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

కోకోనట్ పులావ్ కోసం :

బాస్మతి రైస్ - 2 కప్పులు

పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - 1 కప్పు

కొబ్బరినూనె - 1 టేబుల్ స్పూన్

నూనె - 4 టేబుల్ స్పూన్లు

బిర్యానీ ఆకులు - 2

లవంగాలు - 15

జీలకర్ర - అర టీస్పూన్

సోంపు - అర టీస్పూన్

పచ్చిమిర్చి - 2

ఉల్లిపాయ - 1(నిలువుగా కట్​ చేసుకోవాలి)

కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు

జీడిపప్పు - 15

అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్

ఉప్పు - రుచికి సరిపడా

చికెన్ కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలు :

మసాలా పేస్ట్​ కోసం: