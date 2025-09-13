కేరళ స్పెషల్ చికెన్ కర్రీ - "కొబ్బరి పాల"తో కొత్త టేస్ట్ ట్రై చేయండి!

ETV Bharat / offbeat

kerala_special_chicke_curry (ETV Bharat)
Kerala Special Chicke Curry : చికెన్ ఎప్పుడూ ఒకే విధంగా కాకుండా ఓ సారి ఇలా కేరళ స్టైల్​లో స్పెషల్ గా ట్రై చేసి చూడండి. కొబ్బరి పాలు పోసి చేసే ఈ కర్రీ ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. కేరళ వంటకాలు కొబ్బరి నూనెతో తయారు చేస్తుంటారు. మీరు దానికి బదులు మీకు నచ్చిన నూనె వాడుకోవచ్చు. చాలా సింపుల్​గా ఈ ఆదివారం ఇలా కొత్త రుచిని ఆస్వాదించండి!

kerala_special_chicke_curry (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • చికెన్ - 1 కిలో
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • ఉప్పు - 2 టీ స్పూన్లు
  • కరివేపాకు - 3 రెమ్మలు
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 టీ స్పూన్లు
  • ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • మిరియాల పొడి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కారం - 3 స్పూన్లు
  • జీలకర్ర పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • గరం మసాలా - 3 టీ స్పూన్లు
  • పసుపు - 1 టీ స్పూన్
  • టమోటా గుజ్జు - 1 కప్పు
  • కొబ్బరి పాలు - 1 కప్పు
  • మీకు నచ్చిన నూనె - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
kerala_special_chicke_curry (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని కడాయి పెట్టుకుని నూనె పోసుకోవాలి.
  • వేడి నూనెలో ఆవాలు పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయలు, కరివేపాకు వేసుకుని బాగా కలపాలి.
  • రుచికి సరిపడా ఉప్పులో సగం ఈ సమయంలో వేసుకుని ఉల్లిపాయలు మెత్తబడే వరకు కలుపుతూ మూతపెట్టి మగ్గించుకోవాలి. మాడిపోకుండా మధ్య మధ్యలో మూత తీసి చెక్ చేసుకోవాలి.
kerala_special_chicke_curry (Getty images)
  • 3 నిమిషాల తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని కలపాలి.
  • పచ్చి వాసన పోయిన తర్వాత ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, కారం, మిరియాల పొడి, గరం మసాలా, పసుపు వేసుకోవాలి.
  • అన్నింటినీ బాగా మిక్స్ చేస్తూ కలుపుకోవడం వల్ల అంతా పేస్ట్ మాదిరిగా అయిపోతుంది. ఇపుడు శుభ్రం చేసుకున్న చికెన్ ముక్కలు వేసుకుని వేయించాలి.
  • దాదాపు ఐదు నిమిషాల పాటు హై ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
kerala_special_chicke_curry (Getty images)
  • ఆ తర్వాత టమోటా గుజ్జు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుని మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఇపుడు గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని కలిపి మూతపెట్టి ఉడికించుకోవాలి.
  • 10 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి మరో సారి కలిపి కొబ్బరి పాలు పోసుకుని బాగా కలిపి మూతపెట్టి మరో 5 నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
  • కర్రీ దగ్గరపడిన తర్వాత కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి దించుకోవాలి.
  • చివరగా కొద్దిగా కరివేపాకు, రెండు, మూడు పచ్చిమిర్చి సన్నగా కట్ చేసి వేసుకుని అలంకరించుకోవాలి. అంతే! వేడి వేడిగా కేరళ స్టైల్ చికెన్ కర్రీ రెడీగా ఉంటుంది.

