కేరళ స్పెషల్ చికెన్ కర్రీ - "కొబ్బరి పాల"తో కొత్త టేస్ట్ ట్రై చేయండి!
చికెన్ కొత్తగా టేస్ట్ చేయాలంటే కేరళ స్టైల్ ట్రై చేయండి - ఇదే స్పెషల్ రెసిపీ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 13, 2025 at 2:14 PM IST
Kerala Special Chicke Curry : చికెన్ ఎప్పుడూ ఒకే విధంగా కాకుండా ఓ సారి ఇలా కేరళ స్టైల్లో స్పెషల్ గా ట్రై చేసి చూడండి. కొబ్బరి పాలు పోసి చేసే ఈ కర్రీ ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. కేరళ వంటకాలు కొబ్బరి నూనెతో తయారు చేస్తుంటారు. మీరు దానికి బదులు మీకు నచ్చిన నూనె వాడుకోవచ్చు. చాలా సింపుల్గా ఈ ఆదివారం ఇలా కొత్త రుచిని ఆస్వాదించండి!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- చికెన్ - 1 కిలో
- ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 4
- ఉప్పు - 2 టీ స్పూన్లు
- కరివేపాకు - 3 రెమ్మలు
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 టీ స్పూన్లు
- ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- మిరియాల పొడి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- కారం - 3 స్పూన్లు
- జీలకర్ర పొడి - 1 టీ స్పూన్
- గరం మసాలా - 3 టీ స్పూన్లు
- పసుపు - 1 టీ స్పూన్
- టమోటా గుజ్జు - 1 కప్పు
- కొబ్బరి పాలు - 1 కప్పు
- మీకు నచ్చిన నూనె - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని కడాయి పెట్టుకుని నూనె పోసుకోవాలి.
- వేడి నూనెలో ఆవాలు పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయలు, కరివేపాకు వేసుకుని బాగా కలపాలి.
- రుచికి సరిపడా ఉప్పులో సగం ఈ సమయంలో వేసుకుని ఉల్లిపాయలు మెత్తబడే వరకు కలుపుతూ మూతపెట్టి మగ్గించుకోవాలి. మాడిపోకుండా మధ్య మధ్యలో మూత తీసి చెక్ చేసుకోవాలి.
- 3 నిమిషాల తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని కలపాలి.
- పచ్చి వాసన పోయిన తర్వాత ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, కారం, మిరియాల పొడి, గరం మసాలా, పసుపు వేసుకోవాలి.
- అన్నింటినీ బాగా మిక్స్ చేస్తూ కలుపుకోవడం వల్ల అంతా పేస్ట్ మాదిరిగా అయిపోతుంది. ఇపుడు శుభ్రం చేసుకున్న చికెన్ ముక్కలు వేసుకుని వేయించాలి.
- దాదాపు ఐదు నిమిషాల పాటు హై ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత టమోటా గుజ్జు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుని మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని కలిపి మూతపెట్టి ఉడికించుకోవాలి.
- 10 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి మరో సారి కలిపి కొబ్బరి పాలు పోసుకుని బాగా కలిపి మూతపెట్టి మరో 5 నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
- కర్రీ దగ్గరపడిన తర్వాత కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి దించుకోవాలి.
- చివరగా కొద్దిగా కరివేపాకు, రెండు, మూడు పచ్చిమిర్చి సన్నగా కట్ చేసి వేసుకుని అలంకరించుకోవాలి. అంతే! వేడి వేడిగా కేరళ స్టైల్ చికెన్ కర్రీ రెడీగా ఉంటుంది.
