శనగపిండితో కాదు చికెన్​తో "మురుకులు" చేసుకోండి - గుల్లగా, క్రిస్పీగా కరకరలాడుతాయి! - టేస్ట్ కిర్రాక్! - CHICKEN MURUKULU RECIPE IN TELUGU

How to Make Murukulu with Chicken : ఎక్కువ మంది ఇష్టపడే పిండి వంటకాల​లో ఒకటి జంతికలు. వీటినే 'మురుకులు, చక్రాలు, కారపు చుట్లు' ఇలా రకరకాల పేర్లతో పిలుచుకుంటారు. ఇంట్లో తినడానికి ఏం లేనప్పుడు స్నాక్స్​గా, పండగల టైమ్​లో ఇవి ఎక్కువగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. అయితే, నార్మల్​గా మెజార్టీ పీపుల్ శనగపప్పుతో జంతికలు చేసుకుంటుంటారు. కానీ, ఎప్పుడైనా చికెన్​తో మురుకులు ట్రై చేశారా? లేదు అంటే ఇప్పుడే ఓసారి ప్రయత్నించి చూడండి. గుల్లగా, క్రిస్పీగా వచ్చి కమ్మగా, కరకరలాడుతాయి. సరికొత్త రుచితో నోరూరించే ఈ మురుకులను పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు! పైగా వీటిని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా తేలికే! మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ చికెన్ జంతికలను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

తీసుకోవాల్సిన పదార్థాలు :