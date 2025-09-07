ETV Bharat / offbeat

గణేష్ ఉత్సవాలు ముగిశాయి - ఈ రెస్టారెంట్ స్టైల్​ "చికెన్ కుర్మా" టేస్ట్ చేయండి!

- రెగ్యులర్ చికెన్ కర్రీలను మించిన టేస్ట్ - బగారా రైస్, చపాతీ, రోటీల్లోకి కిర్రాక్ కాంబో!

Chicken Kurma Recipe in Telugu
Chicken Kurma Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 7, 2025 at 10:56 AM IST

4 Min Read

Chicken Kurma Recipe in Telugu : గణేశ్ నవరాత్రి ఉత్సవాలు ముగియడంతో చాలా మంది ఎప్పుడెప్పుడు నాన్​వెజ్ రెసిపీలు రుచి చూద్దామా అని వెయిట్ చేస్తుంటారు. పైగా ఆదివారం కావడంతో మెజార్టీ పీపుల్ ఏదో ఒక మాంసాహార వంటకం చేసుకుంటుంటారు. అందులోనూ ఎక్కువ మంది చికెన్​ని తెచ్చుకుంటుంటారు. అలాంటి వారికోసం ఎప్పుడూ చేసుకునే రెసిపీలు కాకుండా ఒక స్పెషల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, రెస్టారెంట్ స్టైల్​ నోరూరించే "చికెన్ కుర్మా". ఇది రెగ్యులర్ చికెన్ కర్రీలను మించిన టేస్ట్​తో భలే కమ్మగా ఉంటుంది. బగారా రైస్, ప్లెయిన్ బిర్యానీ, రాగి సంగటి, చపాతీ, పుల్కా వంటి వాటిల్లోకి సూపర్ కాంబినేషన్​గా నిలుస్తుంది. ఎక్కువ కష్టపడకుండా ఇంట్లోనే చాలా సింపుల్​గా ఈ రెసిపీని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి, అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Chicken Kurma Recipe
చికెన్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

మారినేషన్ కోసం :

  • చికెన్ - కేజీ
  • ఉప్పు - రెండు టీస్పూన్లు(తగినంత)
  • పసుపు - ఒకటీస్పూన్
  • కారం - రెండు టీస్పూన్లు
  • ధనియాల పొడి - నాలుగు టీస్పూన్లు
  • జీలకర్ర పొడి - ఒక టీస్పూన్
  • మిరియాల పొడి - ఒక టీస్పూన్
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • కసూరి మేతి - రెండు
  • కశ్మీరి రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ - నాలుగు టీస్పూన్లు
  • పెరుగు - 200 గ్రాములు
Chicken Kurma Recipe
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

కర్రీ కోసం :

  • ఉల్లిపాయలు - నాలుగు(పెద్ద సైజ్​వి)
  • నూనె - తగినంత
  • బటర్ - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • దాల్చిన చెక్క - రెండు ఇంచుల ముక్క
  • లవంగాలు - ఎనిమిది
  • అనాస పువ్వులు - రెండు
  • జాపత్రి - కొద్దిగా
  • యాలకులు - నాలుగు
  • రాతి పువ్వు - కొద్దిగా
  • మిరియాలు - అరటీస్పూన్
  • షాజీరా - అరటీస్పూన్
  • బిర్యానీ ఆకులు - రెండు
  • పచ్చిమిర్చి - ఆరు
  • గరంమసాలా - ఒక టీస్పూన్
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

కమ్మని "కోడిగుడ్డు పచ్చడి" - పక్కా కొలతలతో 15 రోజులు నిల్వ - టేస్ట్​ సూపర్​!

Chicken Kurma Recipe
పెరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో చికెన్​ని తీసుకొని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, పసుపు, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, మిరియాల పొడి, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, కశ్మీరి రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, కసూరి మేతిని చేతితో నలిపి వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, పెరుగుని యాడ్ చేసుకొని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ చికెన్ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలుపుకోవాలి. చికెన్​ని మంచిగా మారినేట్ చేసుకున్నాక గిన్నెపై మూతపెట్టి అరగంట పాటు పక్కనుంచాలి.
  • ఆలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన ఉల్లిపాయలను సన్నగా, పొడవుగా కట్ చేసుకొని పక్కనుంచాలి.
Chicken Kurma Recipe
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో ఆనియన్స్ వేయించడానికి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకొని వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలను వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో నిదానంగా మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • అలా వేయించుకున్నాక ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్​ని టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్​లోకి తీసుకొని కాస్త చల్లార్చుకోవాలి.
  • అవి చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్​లో వేసుకొని మరీ మెత్తగా కాకుండా కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకొని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కర్రీ తయారీకి అందుకు అనుగుణంగా ఉండే పాన్ పెట్టుకొని ఆరేడు టేబుల్​స్పూన్ల ఆనియన్స్ వేయించుకున్న నూనె, బటర్ వేసుకొని వేడి చేసుకోవాలి.
  • బటర్ కరిగి ఆ మిశ్రమం వేడయ్యాక దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, అనాసపువ్వులు, జాపత్రి, యాలకులు, రాతి పువ్వు(బ్లాక్ స్టోన్ ఫ్లవర్), మిరియాలు, షాజీరా, బిర్యానీ ఆకులు వేసుకొని సన్నని సెగ మీద అన్నింటినీ బాగా వేయించాలి.

కరకరలాడే "చికెన్​ తొక్కు పకోడీ" - సూపర్​ టేస్ట్​తో అద్దిరిపోతాయి!

Chicken Kurma Recipe
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • మసాలా దినుసులన్నీ చక్కగా వేగాక అరగంట పాటు మారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్​ను యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత లో ఫ్లేమ్​లో చికెన్ మిశ్రమంలోని నీరంతా ఇగిరిపోయి ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మగ్గించుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక గాట్లు పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, మిక్సీ పట్టుకున్న ఫ్రై డ్ ఆనియన్స్ పౌడర్ వేసుకొని బాగా కలిపి లో ఫ్లేమ్​లో మరో మూడు నిమిషాల పాటు వేయించాలి.
Chicken Kurma Recipe
కారం (Getty Images)
  • అనంతరం ఒక లీటర్ నీళ్లు, గరంమసాలా వేసుకొని అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆపై ఉప్పు, కారం చెక్ చేసుకొని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత గిన్నెపై మూతపెట్టి లో ఫ్లేమ్​లోనే చిక్కటి గ్రేవీలా వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
  • అందుకు పావుగంట పాటు టైమ్ పట్టొచ్చు.
  • కర్రీ కాస్త చిక్కబడి ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు చివరగా సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకొని కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, రెస్టారెంట్ స్టైల్​లో ఘుమఘుమలాడే "చికెన్ కుర్మా" రెడీ అవుతుంది!
Chicken Kurma Recipe
కొత్తిమీర (Getty Images)

చిట్కాలు :

  • మీరు ఈ కర్రీని తక్కువ మొత్తంలో ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇంగ్రీడియంట్స్​ని అందుకు అనుగుణంగా తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది. అంటే, కేజీ చికెన్ తీసుకునే దగ్గర అరకేజీ, మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్​ని సగానికి తగ్గించి తీసుకోవాలి.
  • ఇక్కడ కశ్మీరి రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ అందుబాటులో లేనివారు నార్మల్​ కారాన్నే మీ రుచికి తగినంత వేసుకోవచ్చు. కాకపోతే కశ్మీరి కారం వేయడం ద్వారా కర్రీకి మంచి కలర్ వస్తుంది.

చుక్క నీరు లేకుండానే "లగాన్ చికెన్" కర్రీ - కోడి కూరల్లోనే టాప్ స్టార్ రెసిపీ - మస్తు మజానిస్తుంది

ఘుమఘుమలాడే "చికెన్​ ఫ్రై విత్​ గ్రేవీ" - పక్కా కొలతలతో చేస్తే సూపర్​ టేస్ట్​ - అన్నం, చపాతీల్లోకి పర్ఫెక్ట్​​!

For All Latest Updates

TAGGED:

CHICKEN KURMA PREPARATIONRESTAURANT STYLE CHICKEN KURMACHICKEN CURRY RECIPEరెస్టరెంట్ స్టైల్ చికెన్ కర్రీCHICKEN KURMA IN RESTAURANT STYLE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

బండ్లగూడలో రూ.2.32 కోట్లు : ఈసారి అ'ధర'హో అనిపించిన లడ్డూల లిస్ట్​ ఇదే

ఆర్టీసీ ప్రయాణానికి స్మార్ట్‌కార్డు - ఉచిత ప్రయాణానికి ఆధార్​తో పని ఉండదిక!

శాంసంగ్ ఫస్ట్ ట్రై-ఫోల్డ్ స్మార్ట్​ఫోన్ వచ్చేస్తుందోచ్- ఎప్పుడంటే?

కోక్​తో ఛీర్స్​ కొడతారు - బిల్లుతో ఉన్నది ఊడ్చేస్తారు : నగరంలో కొత్త స్కామ్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.