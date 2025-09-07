గణేష్ ఉత్సవాలు ముగిశాయి - ఈ రెస్టారెంట్ స్టైల్ "చికెన్ కుర్మా" టేస్ట్ చేయండి!
- రెగ్యులర్ చికెన్ కర్రీలను మించిన టేస్ట్ - బగారా రైస్, చపాతీ, రోటీల్లోకి కిర్రాక్ కాంబో!
Published : September 7, 2025 at 10:56 AM IST
Chicken Kurma Recipe in Telugu : గణేశ్ నవరాత్రి ఉత్సవాలు ముగియడంతో చాలా మంది ఎప్పుడెప్పుడు నాన్వెజ్ రెసిపీలు రుచి చూద్దామా అని వెయిట్ చేస్తుంటారు. పైగా ఆదివారం కావడంతో మెజార్టీ పీపుల్ ఏదో ఒక మాంసాహార వంటకం చేసుకుంటుంటారు. అందులోనూ ఎక్కువ మంది చికెన్ని తెచ్చుకుంటుంటారు. అలాంటి వారికోసం ఎప్పుడూ చేసుకునే రెసిపీలు కాకుండా ఒక స్పెషల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, రెస్టారెంట్ స్టైల్ నోరూరించే "చికెన్ కుర్మా". ఇది రెగ్యులర్ చికెన్ కర్రీలను మించిన టేస్ట్తో భలే కమ్మగా ఉంటుంది. బగారా రైస్, ప్లెయిన్ బిర్యానీ, రాగి సంగటి, చపాతీ, పుల్కా వంటి వాటిల్లోకి సూపర్ కాంబినేషన్గా నిలుస్తుంది. ఎక్కువ కష్టపడకుండా ఇంట్లోనే చాలా సింపుల్గా ఈ రెసిపీని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి, అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
మారినేషన్ కోసం :
- చికెన్ - కేజీ
- ఉప్పు - రెండు టీస్పూన్లు(తగినంత)
- పసుపు - ఒకటీస్పూన్
- కారం - రెండు టీస్పూన్లు
- ధనియాల పొడి - నాలుగు టీస్పూన్లు
- జీలకర్ర పొడి - ఒక టీస్పూన్
- మిరియాల పొడి - ఒక టీస్పూన్
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- కసూరి మేతి - రెండు
- కశ్మీరి రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ - నాలుగు టీస్పూన్లు
- పెరుగు - 200 గ్రాములు
కర్రీ కోసం :
- ఉల్లిపాయలు - నాలుగు(పెద్ద సైజ్వి)
- నూనె - తగినంత
- బటర్ - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- దాల్చిన చెక్క - రెండు ఇంచుల ముక్క
- లవంగాలు - ఎనిమిది
- అనాస పువ్వులు - రెండు
- జాపత్రి - కొద్దిగా
- యాలకులు - నాలుగు
- రాతి పువ్వు - కొద్దిగా
- మిరియాలు - అరటీస్పూన్
- షాజీరా - అరటీస్పూన్
- బిర్యానీ ఆకులు - రెండు
- పచ్చిమిర్చి - ఆరు
- గరంమసాలా - ఒక టీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
కమ్మని "కోడిగుడ్డు పచ్చడి" - పక్కా కొలతలతో 15 రోజులు నిల్వ - టేస్ట్ సూపర్!
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో చికెన్ని తీసుకొని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, పసుపు, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, మిరియాల పొడి, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, కశ్మీరి రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, కసూరి మేతిని చేతితో నలిపి వేసుకోవాలి.
- అలాగే, పెరుగుని యాడ్ చేసుకొని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ చికెన్ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలుపుకోవాలి. చికెన్ని మంచిగా మారినేట్ చేసుకున్నాక గిన్నెపై మూతపెట్టి అరగంట పాటు పక్కనుంచాలి.
- ఆలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన ఉల్లిపాయలను సన్నగా, పొడవుగా కట్ చేసుకొని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో ఆనియన్స్ వేయించడానికి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకొని వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలను వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో నిదానంగా మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- అలా వేయించుకున్నాక ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ని టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసుకొని కాస్త చల్లార్చుకోవాలి.
- అవి చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్లో వేసుకొని మరీ మెత్తగా కాకుండా కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకొని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కర్రీ తయారీకి అందుకు అనుగుణంగా ఉండే పాన్ పెట్టుకొని ఆరేడు టేబుల్స్పూన్ల ఆనియన్స్ వేయించుకున్న నూనె, బటర్ వేసుకొని వేడి చేసుకోవాలి.
- బటర్ కరిగి ఆ మిశ్రమం వేడయ్యాక దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, అనాసపువ్వులు, జాపత్రి, యాలకులు, రాతి పువ్వు(బ్లాక్ స్టోన్ ఫ్లవర్), మిరియాలు, షాజీరా, బిర్యానీ ఆకులు వేసుకొని సన్నని సెగ మీద అన్నింటినీ బాగా వేయించాలి.
కరకరలాడే "చికెన్ తొక్కు పకోడీ" - సూపర్ టేస్ట్తో అద్దిరిపోతాయి!
- మసాలా దినుసులన్నీ చక్కగా వేగాక అరగంట పాటు మారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ను యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత లో ఫ్లేమ్లో చికెన్ మిశ్రమంలోని నీరంతా ఇగిరిపోయి ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మగ్గించుకోవాలి.
- ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక గాట్లు పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, మిక్సీ పట్టుకున్న ఫ్రై డ్ ఆనియన్స్ పౌడర్ వేసుకొని బాగా కలిపి లో ఫ్లేమ్లో మరో మూడు నిమిషాల పాటు వేయించాలి.
- అనంతరం ఒక లీటర్ నీళ్లు, గరంమసాలా వేసుకొని అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆపై ఉప్పు, కారం చెక్ చేసుకొని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత గిన్నెపై మూతపెట్టి లో ఫ్లేమ్లోనే చిక్కటి గ్రేవీలా వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- అందుకు పావుగంట పాటు టైమ్ పట్టొచ్చు.
- కర్రీ కాస్త చిక్కబడి ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు చివరగా సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకొని కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, రెస్టారెంట్ స్టైల్లో ఘుమఘుమలాడే "చికెన్ కుర్మా" రెడీ అవుతుంది!
చిట్కాలు :
- మీరు ఈ కర్రీని తక్కువ మొత్తంలో ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇంగ్రీడియంట్స్ని అందుకు అనుగుణంగా తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది. అంటే, కేజీ చికెన్ తీసుకునే దగ్గర అరకేజీ, మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ని సగానికి తగ్గించి తీసుకోవాలి.
- ఇక్కడ కశ్మీరి రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ అందుబాటులో లేనివారు నార్మల్ కారాన్నే మీ రుచికి తగినంత వేసుకోవచ్చు. కాకపోతే కశ్మీరి కారం వేయడం ద్వారా కర్రీకి మంచి కలర్ వస్తుంది.
చుక్క నీరు లేకుండానే "లగాన్ చికెన్" కర్రీ - కోడి కూరల్లోనే టాప్ స్టార్ రెసిపీ - మస్తు మజానిస్తుంది
ఘుమఘుమలాడే "చికెన్ ఫ్రై విత్ గ్రేవీ" - పక్కా కొలతలతో చేస్తే సూపర్ టేస్ట్ - అన్నం, చపాతీల్లోకి పర్ఫెక్ట్!