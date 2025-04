ETV Bharat / offbeat

అద్దిరిపోయే టేస్ట్​తో "చికెన్​ వేపుడు విత్​ ఎండుమిర్చి పేస్ట్​" - సండే పండగ చేస్కోండి! - CHICKEN FRY WITH RED CHILLI PASTE

Chicken Fry with Red Chilli Paste ( ETV Bharat )

Published : April 13, 2025 at 9:23 AM IST

By ETV Bharat Telangana Team

How to Make Chicken Fry with Red Chilli Paste: నాన్​వెజ్​లో మెజార్టీ పీపుల్​ ఇష్టంగా తినేది చికెన్​. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ హ్యాపీగా లాగించేస్తారు. ఇక చికెన్​ అనగానే కర్రీ, వేపుడు, పచ్చడి అంటూ ఎన్నో రకాలుగా చేసుకుంటుంటారు. అయితే చికెన్​ వేపుడును ఎప్పుడూ రొటీన్​గానే చేసుకుంటారు కొందరు. వెరైటీగా ట్రై చేద్దామని అనుకున్నా, ఎక్కడ కుదరదో అన్న భయంతో పాత పద్ధతిలో వండుకుని తినేస్తారు. మరికొందరు అస్సలు ఫ్రై జోలికే పోరు. అయితే అలాంటివారందరు చాలా సింపిల్​గా, టేస్టీగా వేపుడు చేసుకోవచ్చు. అది కూడా ఎండుమిర్చి పేస్ట్​తో. మొదటిసారి చేసినా సరే అద్భుతంగా వస్తుంది. మరి లేట్​ చేయకుండా ఈ రెసిపీని ఎలా ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Chicken (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు: